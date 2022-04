Boortmeerbeek en Mechelen willen fuseren, maar liggen niet in dezelfde provincie: ‘Geen logische keuze’

Wat is er aan de hand?

De stad Mechelen en de gemeente Boortmeerbeek gaan fuseren. Wettelijk kan de fusie wel pas vanaf 2025 ingaan. Het is de bedoeling intussen nog heel wat te consulteren, te informeren en te beraadslagen. Maar het is wel een principiële beslissing van beide schepencolleges die wellicht zal worden bevestigd door de gemeenteraden. “Het is een verlovingstraject en het is ook de bedoeling het huwelijk te consumeren”, stelde de titelvoerende burgemeester van Mechelen Bart Somers.

Het zou gaan om een interprovinciale fusie. De stad Mechelen ligt in de provincie Antwerpen, de gemeente Boortmeerbeek in Vlaams Brabant. De nieuwe fusiegemeente zou ruim 100.000 inwoners tellen en zou de op drie na grootste stad van Vlaanderen worden - na Antwerpen, Gent en Brugge.

Wat zijn de voordelen van een fusie?

Belangrijk voordeel van een gemeentefusie is dat Vlaanderen een deel van de schulden overneemt, in een samengaan van deze omvang voor vijftig miljoen euro.

Op de persconferentie haalde Somers ook nog andere voordelen aan voor de inwoners van het kleinere Boortmeerbeek. Zo zullen er extra investeringen en meer ambtenaren beschikbaar zijn na de fusie.

Hoe reageert de oppositie?

“In geen enkel verkiezingsprogramma was er sprake van enige fusie”, zegt Remi Serranne, fractieleider voor Vooruit. “Een aantal maanden geleden hebben we dit een eerste keer aangekaart op de gemeenteraad. Toen zei het gemeentebestuur dat er niets stond te gebeuren.”

Ook voormalig burgemeester en onafhankelijk gemeenteraadslid Michel Baert is niet te spreken over de aangekondigde fusie. Net als Serranne vreest Baert grote financiële gevolgen voor de inwoners van Boortmeerbeek. “Boortmeerbeek is een financieel gezonde gemeente, Mechelen heeft veel schulden”, stelt Baert. “We dreigen opgeslorpt te worden in een grote stad als Mechelen.”

Beide heren halen ook aan dat er tussen Mechelen en Boortmeerbeek op dit moment geen enkel samenwerkingsverband bestaat. De twee besturen delen bijvoorbeeld geen politiezone, brandweer of afvalophaling.

Ook in Mechelen is de oppositie kritisch. “We zijn absoluut niet tegen fusies maar zien de logica van deze keuze niet”, aldus Stefaan Deleus, fractieleider van CD&V Mechelen. “Er is geen enkel samenwerkingsverband op dit moment tussen de twee gemeenten, andere fusies zouden logischer zijn geweest.”

Vooruit en CD&V willen dat er een referendum wordt georganiseerd onder de bevolking over de fusieplannen.