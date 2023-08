Bondskanselier Oostenrijk wil recht op gebruik van contant geld in grondwet opnemen

Plannen om contant geld in de ban te doen, zijn er niet, maar toch is de discussie over het gebruik van cash in Oostenrijk de laatste tijd opgelaaid. De sociaaldemocratische SPÖ heeft recentelijk voorgesteld dat elke gemeente minstens één geldautomaat moet hebben. De rechts-populistische FPÖ heeft eerder al het plan opgevat om het gebruik van contant geld in de grondwet te laten opnemen.

Die partij fulmineert vooral tegen plannen van de Europese Unie. De invoering van de digitale euro zou volgens de FPÖ een opmaat zijn naar het verbieden van cashbetalingen. In rechts-populistische kringen in heel Europa bestaat het idee dat overheden van cash af willen om via digitale betalingen burgers te kunnen monitoren. Er ligt wel een voorstel van de Europese Commissie om een limiet van maximaal 10.000 euro te verbinden aan cashbetalingen. Ook dat is een idee waaraan de FPÖ aanstoot neemt.

Verkiezingen

Het plan van Nehammer van de conservatieve ÖVP lijkt bedoeld om de FPÖ de electorale wind uit de zeilen te nemen. Eerder spraken de conservatieven zich niet uit als voorstander van een grondwetswijziging, maar volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen en de FPÖ leidt in veel peilingen.

Het thema contant geld is er een waarop Oostenrijkse kiezers aanslaan. Net als Duitsers zijn Oostenrijkers van oudsher zeer gehecht aan Bargeld. Het percentage cashbetalingen behoort tot de hoogste in de eurozone.

Nehammer ontkent populistische motieven te hebben voor het omarmen van het FPÖ-plan. De FPÖ “slaat wel op de trom, maar doet niets concreets”, aldus de bondskanselier in een toelichting. Cash in de grondwet verankeren is verstandig omdat “steeds meer mensen bezorgd zijn dat contant geld als betaalmiddel in Oostenrijk zal worden beperkt”. Daarvan is geen sprake, benadrukt Nehammer, maar hij zegt onzekerheid daarover onder Oostenrijkers te willen bestrijden: “Mensen hebben recht op cash.”

De concrete invulling van het recht op contant geld moet nog worden uitgewerkt. Nehammer heeft zijn minister van Financiën opdracht daartoe gegeven. In september moet er een conferentie met de bankensector worden gehouden over het onderwerp.

Duidelijk is wel al dat de bondskanselier geen voorstander is van het plan van de sociaaldemocraten om in elke gemeente een geldautomaat te verplichten. Er moet een “basisvoorziening binnen een redelijke afstand” zijn voor contant geld, maar die hoeft niet per se op die manier te worden vormgegeven.