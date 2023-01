‘Ik zie geen scenario waarbij het op het WK niet tussen Wout en Mathieu gaat’, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. En dus draaide het bij de bekendmaking van zijn selectie vooral om de kopman.

Zonder cynisch te zijn, de Belgische selectie krijgt over twee weken in Hoogerheide maar één opdracht: plaats maken. Opzij gaan voor kopman Wout van Aert. “We moeten daar niet onnozel over doen”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Dat is in het verleden nog gebeurd, ik denk dat dat geen geheim is. Net als in Bogense (2019) en Valkenburg (2018) start Wout op de tweede rij: het is heel belangrijk dat we hem zo snel mogelijk in positie hebben zodat hij zijn koers kan rijden. Daarbij zal niemand zijn eigen kansen moeten opofferen. Na de start zijn er nog 58 minuten koers. Het is gewoon een kwestie van professioneel zijn.”

Want ook al had hij het misschien graag anders gezien - met een paar Belgische kanshebbers op goud extra bijvoorbeeld - Vanthourenhout gelooft niet dat iemand anders dan de ‘Grote Twee’ zich zal moeien in de strijd om de wereldtitel. “In Benidorm hing het kort bij mekaar, maar niet in Hoogerheide. Het WK-parcours is veel selectiever. Ik verwacht dat we daar heel snel een opening zullen krijgen van beide favorieten en dat we heel snel een strijd gaan krijgen tussen die twee. Als we het over de wereldtitel hebben, hebben we het over twee mensen. Dat is ook duidelijk voor de andere jongens.”

Wout van Aert en Mathieu van der Poel. ‘Als we het over de wereldtitel hebben, hebben we het over (deze) twee mensen.’ Beeld Photo News

Hoe ziet de bondscoach de waardeverhoudingen tussen Van Aert en Van der Poel? Wat heeft hij geleerd uit Benidorm? “Ik wil niemand naar voren schuiven als topfavoriet, maar twee jaar geleden had Mathieu op een parcours als dat in Benidorm altijd gewonnen met een halve minuut voorsprong. De laatste ronde van Wout vond ik indrukwekkend. Hij wint niet, maar als ik zie hoe kort hij op het wiel kon blijven rijden... Twee jaar geleden had hij in zo’n finale altijd vier of vijf seconden moeten toegeven, nu maakte hij het spannend tot op de meet.”

“Ik had het er maandagmiddag over met Serge Pauwels (performance manager bij Belgian Cycling, red.). Ik vind dat heel bizar: Wout heeft heel veel losgelaten als veldrijder, hij is enorm geëvolueerd als wegrenner en heeft daarom heel bewust dingen laten vallen als crosser - dan heb ik het over specifieke trainingen en zo - en toch is hij technisch zo sterk geworden. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik denk dat het te maken heeft met loslaten. Hij koerst heel ontspannen. Hij zit er ook niet mee in als hij een keer verliest: een paar jaar geleden zou hij zich daar druk in gemaakt hebben, maar nu wordt hij niet meer nerveus. Hij neemt zijn tijd, weet waar hij tijd kan goedmaken. Door zo ontspannen te koersen zijn er heel wat andere dingen mee geëvolueerd: ook zijn technische capaciteiten zijn er enorm door gegroeid.”

Volgens Vanthourenhout was Benidorm nog maar het halve werk. “Als je de Strava-gegevens van die twee ziet, dan moet je eerlijk zijn dat Benidorm maar een tussendoortje was”, zegt hij. Het WK wordt ‘the real thing’. “Mathieu was dit weekend een aantal procenten beter dan in de kerstperiode, en hij gaat de komende twee weken niet slechter worden. Hetzelfde met Wout. Tegen het WK komen daar zeker nog een paar procentjes bij. Ik verwacht ze alle twee op een enorm hoog niveau in Hoogerheide.”