Bond-acteur Daniel Craig verkiest homobars: ‘Het is een veilige plek’

“Ik ga al naar homobars zolang ik me kan herinneren,” zei Craig tijdens Lunch with Bruce, een podcast van Craigs goede vriend en ondernemer Bruce Bozzi. De 53-jarige Bond-acteur zei dat hij naar homobars begon te gaan toen hij jong was, omdat hij wilde voorkomen dat hij “in een vechtpartij” terecht zou komen tijdens een avondje uit, wat volgens hem “heel vaak” gebeurde in heterobars en -clubs.

“Het zijn gewoon een goede plaatsen om heen te gaan,” zei Craig. “Iedereen was chill, iedereen. Je hoefde niet echt je seksualiteit aan te geven, het was oké. Een heel veilige plek om te zijn. En ik kon er meisjes ontmoeten, want er waren daar veel meisjes om precies dezelfde reden als ik.”

Zijn commentaar op de podcast werd toegejuicht op sociale media, al klonk er ook enige kritiek over zijn pogingen om vrouwen te ontmoeten in homo-ruimtes.

Please don't go to gay bars to hit on women, even if you are Daniel Craig https://t.co/kb1NbArmAy pic.twitter.com/sBf0n1P90m — Alexandra Pollard (@alexjpollard) 14 oktober 2021

Vorige maand wakkerde een TikTok-video nog een debat aan over de vraag of homoruimtes gereserveerd moeten worden voor leden van de lgbtq+-gemeenschap. Ook dichter bij huis ontstond er begin oktober commotie toen een Gents café vroeg aan cis mannen om de zaak te verlaten nadat ze FLINTA*-personen lastigvielen.

Acteur Daniel Craig ontving onlangs een ster op de Hollywood Walk of Fame en is momenteel ook voor de laatste keer te zien in de filmzalen als James Bond in No Time To Die.