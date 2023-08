Bommeldingen, illegale parachutist en criminaliteit: Eiffeltoren zit in een dip

Rond half zes ’s morgens klom een man over de hekken en balustrades rond de Eiffeltoren. Met alleen een rugzak met daarin een parachute klom hij vervolgens de toren in. Bewakers kregen hem in de gaten, de politie werd gealarmeerd en razendsnel was een speciale brigade ter plekke: gespecialiseerd in gevaarlijke en hoge klussen.

De agenten klommen achter de man aan, die toen ergens op de stalen constructie stond tussen de tweede en derde verdieping, tussen de 200 en 300 meter hoog. De agenten zeiden dat hij mee moest komen. “Maar het joch wilde niet meewerken. Om geen gevaarlijke situatie te laten ontstaan hebben we hem toen laten springen”, vertelde een agent in de Franse pers.

Om 06.50 uur donderdagochtend nam de 24-jarige man – een zogeheten basejumper – een duik en sprong van de Eiffeltoren. De parachute ontvouwde zich, hij landde op een sportterrein enkele honderden meters verderop, en werd daar vrijwel meteen opgepakt. “Het is onverantwoordelijk gedrag waarmee je levens van anderen in gevaar brengt”, liet de Eiffeltoren in een reactie weten. De springer kreeg een boete van 650 euro.

Beeld France 24

Het was niet het eerste incident waar de Eiffeltoren afgelopen week mee te maken kreeg. In de nacht van zondag op maandag bleken twee Amerikaanse toeristen erin geslaagd alleen achter te blijven op grote hoogte. Niemand had ze opgemerkt toen de toren de deuren sloot en het licht uit ging.

Het tweetal was ’s avonds laat over een hek geklommen en had zich verstopt tussen de tweede en de derde verdieping. “Ze zaten vast op die plek omdat ze allebei dronken waren”, aldus justitie. Pas maandagochtend bij de veiligheidscontrole voor de opening werden ze opgemerkt en weggehaald.

Bommeldingen

Er waren ook minder onschuldige incidenten. Afgelopen zaterdag moest de Eiffeltoren twee keer ontruimd worden omdat er bommeldingen binnenkwamen. Die bleken uiteindelijk vals. Die meldingen komen regelmatig binnen: maandag ook weer, maar toen werd besloten om de bezoekers niet te evacueren.

De ruim 130 jaar oude Eiffeltoren is met z’n ruim 300 meter hoogte een wereldberoemde attractie. Vorig jaar waren er bijna 6 miljoen bezoekers. Veel toeristen zitten en wandelen ’s avonds ook in het park beneden, Le Champ-de-Mars, om naar de knipperende lichtjes van de toren te kijken.

Eind vorige maand meldde zich een Mexicaanse vrouw bij de politie. Ze zei om één uur ’s nachts op het Champs-de-Mars te zijn verkracht door een groep mannen. “We hebben twee verdachten aangehouden”, liet de politie weten. “De vrouw was dronken en zo gaan de daders vaak te werk: ze zoeken jonge vrouwen, aangeschoten, die de taal niet spreken.”

‘Sluit het park’

Door de zaak is een fel debat losgebarsten over de veiligheid rond de Eiffeltoren. In april zou een Duitse toeriste in het park zijn aangevallen, in februari zou een Braziliaanse zijn verkracht. De politie heeft deze zomer speciaal een ‘mobiel commissariaat’ neergezet waar mensen in dertig talen online aangifte kunnen doen.

De rechtse oppositie in Parijs vindt dat niet genoeg. “We willen dat het park ’s nachts gesloten wordt”, zei politicus Christophe Poisson van de conservatieve partij Les Républicains. “Als we dat eerder hadden gedaan hadden we drama’s kunnen voorkomen.”