Bombrieven in Spanje zouden werk zijn van Russische dienst die ook achter mislukte aanslag op Skripal zat

De Russische militaire inlichtingendienst GROe zat achter een reeks bombrieven die eind vorig jaar naar de Spaanse premier en diplomatieke vestigingen in Spanje werden gestuurd. Volgens Amerikaanse functionarissen schakelde de GROe daarvoor een neonazistische Russische groepering in.

De bombrieven kwamen binnen bij het kantoor van premier Pedro Sanchez, het Spaanse ministerie van Defensie en de Oekraïense en Amerikaanse ambassades in Madrid. Ook een Spaanse wapenfabriek die granaatwerpers leverde aan Oekraïne en een Spaanse luchtmachtbasis vormden doelwit van de bombrievencampagne.

Er vielen geen doden als gevolg van de bombrieven. Wel raakte een personeelslid van de Oekraïense ambassade gewond toen een van de pakjes ontplofte.

Volgens The New York Times zijn Amerikaanse en Europese onderzoekers tot de conclusie gekomen dat de actie vermoedelijk het werk was van de eenheid van de GROe die ook verantwoordelijk was voor de mislukte aanslagen op de dubbelspion Sergej Skripal (in de Britse stad Salisbury) en op een Bulgaarse wapenfabrikant. Beiden werden besmet met het zenuwgas novitsjok, maar overleefden het.

Skripal is sinds zijn herstel in een Brits ziekenhuis spoorloos verdwenen. Waarschijnlijk zitten hij en zijn dochter, die ook werd besmet, in een speciaal beschermingsprogramma en hebben zij een andere identiteit gekregen.

Rusland wilde, volgens Amerikaanse functionarissen, met de bombrievencampagne laten zien dat het in staat is terroristische acties uit te voeren in landen die deel uitmaken van de NAVO. Tot nog toe heeft Moskou zich onthouden van aanvallen op NAVO-landen als vergelding voor hun steun aan Oekraïne, uit vrees dat het uitloopt op een rechtstreeks conflict met het westerse bondgenootschap.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de GROe juist Spanje heeft uitgekozen voor deze proef. Spanje levert inderdaad oorlogsmaterieel aan Oekraïne, waaronder anti-tankwapens, munitie en luchtdoelraketten, maar het is bij lange na niet de belangrijkste leverancier binnen de NAVO.

Ultranationalistische organisatie

De Russische militaire inlichtingendienst zou de actie hebben uitbesteed aan de ‘Russische Imperiale Beweging’, een ultranationalistische organisatie die sinds een jaar of twintig actief is in Rusland. De groepering zet zich in voor het herstel van de monarchie in Rusland en draagt een uitgesproken antisemitische boodschap uit.

Sommige publicaties van de groepering zijn door het Russische ministerie van Justitie op een lijst met ‘extremistische geschriften’ geplaatst, maar in de praktijk leggen de autoriteiten de beweging geen strobreed in de weg.

Dat blijkt wel uit het feit dat de beweging twee trainingskampen heeft in de omgeving van Sint-Petersburg, waar Russische en buitenlandse neonazi’s een militaire opleiding krijgen. De militaire tak van de groepering, het ‘Imperiale Legioen’, vocht in 2014 mee in het oosten van Oekraïne, toen pro-Russische separatisten daar met steun van Moskou een opstand begonnen tegen de autoriteiten in Kiev.

Ook nu vechten strijders van het legioen weer mee in de Donbas, in de ‘speciale militaire operatie’ die president Poetin in februari lanceerde. Daarbij werken ze nauw samen met het het beruchte Russische huurlingenleger Wagner.

Zowel de EU als de Verenigde Staten hebben de Russische Imperiale Beweging op de lijst van terroristische groeperingen gezet. Twee jaar geleden beschuldigde de Spaanse regering de organisatie ervan dat die onrust probeerde te stoken via bevriende, uiterst rechtse groeperingen in Spanje.