‘Bombarderen om te bombarderen’: na Marioepol lijkt Rusland de Donbas met de grond gelijk te willen maken

De hel op aarde: na het volledig verwoeste Marioepol lijkt het nu de beurt aan de Donbas. Het Oekraïense leger biedt er fel verzet waardoor Rusland zich verplicht ziet zijn aanvallen op een kleiner gebied te concentreren, maar die hevige strijd gaat wel ten koste van zware vernietigingen.

Volgens de Oekraïense president Zelensky kijkt het Russische leger daarbij naar geen enkele regel of conventie in zijn oorlogsvoering. “Hun enige bewuste en criminele bedoeling is: zo veel mogelijk Oekraïners doden. Zo veel mogelijk huizen, sociale faciliteiten en bedrijven kapotschieten”, aldus Zelensky gisterenavond in zijn dagelijkse toespraak. Hij beschuldigde Rusland opnieuw van een genocide op de burgerbevolking van Oekraïne.

Een verwoest gebouw in Sjevjerodonetsk in de Donbas. Beeld AFP

Sjevjerodonetsk

“In de Donbas proberen de bezetters de druk op te drijven. Het is er de hel, en dat is geen overdrijving”, zei Zelensky nog. “De brutale en absoluut nutteloze bombardementen op Sjevjerodonetsk... Twaalf doden en tientallen gewonden in amper één dag tijd. De bombardementen en mortiersalvo’s op andere steden, de lucht-en raketaanvallen, de continue aanvallen op Odessa en de steden in centraal-Oekraïne, ... het zijn niet gewoon vijandelijkheden die bij een oorlog horen. De Donbas is compleet verwoest, en daar heeft ook Rusland geen enkele militaire uitleg voor.”

Sjevjerodonetsk is samen met buurstad Lysytsjansk nog de enige in de provincie Loehansk die nog in Oekraïense handen is. De stad, de tweede grootste van Loehansk met voor de oorlog meer dan 100.000 inwoners, wordt al sinds 28 februari continu door het Russische leger in het vizier genomen. De stad is volgens de regionale politiechef al enkele dagen “tactisch omsingeld”, aangezien de Russische artillerie nu zo dicht is genaderd dat ze zonder veel tegenstand op de overblijvende vrije wegen in het zuidoosten kan vuren.

‘70 procent van alle flatgebouwen verwoest’

Ook Sergej Gajdaj, de Oekraïense gouverneur van Loehansk, zei vanmorgen op Telegram dat Russische troepen Sjevjerodonetsk “zeer krachtig” bombarderen. “Tot 15.000 mensen zitten in de schuilkelders. Er is geen elektriciteit meer, water komt alleen nog uit sommige putten in het oude district. 70 procent van alle flatgebouwen zijn verwoest of beschadigd, vele zullen moeten worden afgebroken.” Toch mislukten Russische pogingen om de stad met grondtroepen in te nemen opnieuw volgens de gouverneur. Bij de gevechten vielen er de laatste 24 uur minstens 13 burgerdoden.

En dan moet het ergste voor Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk waarschijnlijk nog komen. Het Russische leger probeert al dagen om door te breken in de omgeving van Popasna, 40 kilometer naar het zuiden. Dat stadje viel twee weken geleden al in Russische handen. Sindsdien wordt gepoogd om verder naar het westen, maar vooral naar het noorden door te stoten, om zo Sjevjerodonetsk uiteindelijk volledig te kunnen omsingelen.

Inwoners in het dorp Soledar in de provincie Donetsk. Beeld AP

‘Ze bombarderen enkel om te kunnen bombarderen’

Ook de Britse militaire inlichtingendiensten stellen dat het waarschijnlijk is dat Rusland zijn activiteiten in de Donbas-regio de komende tijd nog meer zal versterken zodra het de zuidelijke havenstad Marioepol, waar wekenlang vuurgevechten hebben plaatsgevonden, volledig in handen heeft. Al eerder waarschuwden de Britten dat Rusland stilaan doorheen zijn voorraad precisiewapens zit, en daardoor meer ‘domme bommen’ zal inzetten, met meer burgerslachtoffers tot gevolg.

De Oekraïense vicepremier Lesia Vasylenko zei vanmorgen in een interview bij het Britse Sky News dat Rusland “enkel bombardeert om te kunnen bombarderen en angst te zaaien bij de bevolking, die zo met nog meer pijn en tragedie wordt geconfronteerd”. Een einde aan het oorlogsgeweld ziet Vasylenko op dit moment allerminst. “Ik zou niet weten hoe dat nu mogelijk zou zijn, nu beide partijen vastberaden zijn door te zetten tot het einde. En zeker met Rusland dat elke individuele Oekraïner lijkt te willen uitmoorden.”

Een verwoeste fabriek in Marioepol. Beeld AFP

Een kapotgeschoten flatgebouw in het Saltivka-district in Charkiv. Beeld REUTERS

Marioepol. Beeld AFP

Bakhmoet in de Donbas. Beeld via REUTERS

Malaya Rohan in de provincie Charkiv. Beeld REUTERS

Malaya Rohan in de provincie Charkiv. Beeld REUTERS

Een beschadigd huis in Velyka Kostromka in de Donbas. Beeld AP