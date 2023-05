Bomaanslag op nationalistische Russische schrijver en rapper Zakhar Prilepin

Volgens zijn eigen persdienst “gaat het goed met Prilepin”, volgens de gouverneur van Nizhny Novgorod, waar de aanslag gebeurde, zijn de verwondingen aan zijn benen “niet levensbedreigend”, maar volgens andere bronnen is hij overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou en is zijn toestand “kritiek”.

Prilepin is een schilderachtig figuur, hij is de best gelezen en meest populaire schrijver van Rusland, trekt veel publiek als rapper en kan bogen op honderdduizenden internetvolgers. Hij is bovendien een oorlogsveteraan die vocht in de Tsjetsjeense oorlog, en geldt als een uitgesproken nationalist en fervent voorstander van de Russische invasie in Oekraïne.

In 2014 vocht Prilepin zij aan zij met pro-Russische separatisten in de Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk. Hij leidde er persoonlijk een militaire eenheid die, zo meldde hij in 2019 trots in een interview, “een heleboel mensen” had gedood.

Zijn steun voor de invasie betekent niet dat hij president Vladimir Poetin kritiekloos steunt. In tegendeel. In 2010 ondertekende Prilepin een petitie die aandrong op Poetins vertrek, en in 2011 en 2012 nam hij deel aan anti-Poetindemonstraties. In 2014, het jaar waarin Poetin de Oekraïense Krim annexeerde, verweet de schrijver de president openlijk dat hij een slappeling was, omdat hij niet ook Loehansk en de Donbas had geannexeerd. Poetin slikte Prilepins kritiek, die hij van weinig anderen zou hebben gepikt.

Prilepin was zaterdag volgens de RBC-mediagroep net teruggekeerd van een bezoek aan Loehansk en Donetsk, en was in Nizjni Novgorod gestopt bij een restaurant. Toen zijn chauffeur en hij na het eten weer in zijn auto stapten, ontplofte een bom, die volgens de persbureaus onder de motorkap was verborgen.

De volledig verwoeste auto waarin de Russische schrijver Zakhar Prilepin zat toen een bom ontplofte. Beeld via REUTERS

De krant Novaya Gazeta meldt dat een organisatie van Krimtataren (‘partizanenbeweging Atesh’) de aanslag heeft geclaimd. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wees echter meteen Oekraïne en het Westen aan als de drijvende krachten achter de aanslag. Woordvoerder Maria Zakharova schreef op Telegram: “Washington en de Navo hebben een nieuwe terroristische cel gebaar: het Kiev regime.”

Eerder gaf Moskou Oekraïne ook al de schuld van een mysterieuze nachtelijke drone-aanval op het Kremlin. Twee kleine drones explodeerden daar zonder veel schade aan te richten. Oekraïne ontkende elke betrokkenheid, zoals het zaterdag ook elke schuld aan de aanslag op Prilepin van de hand wees.

De brute, en goed geplande aanslag op Prilepin roept twee eerdere aanslagen in herinnering. Bij de eerste, in augustus 2022, werd Daria Doegina buiten Moskou, in haar auto opgeblazen. Doegina was de dochter van nationalistisch ideoloog Aleksandr Doegin. Vorige maand was de oorlogsblogger Vladlen Tatarski het doelwit van een bomaanslag in een café in St. Petersburg.

Tatarski was, net als Prilepin, een uitgesproken voorstander van de oorlog in Oekraïne, maar had ook veel kritiek op het falen van de Russische legerleiding en op de manier waarop het leger de invasie aanpakte.