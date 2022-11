‘Bolsonaro vecht nederlaag Braziliaanse presidentsverkiezingen niet aan’

De nipte overwinning van oud-president Lula op de extreemrechtse Bolsonaro (50,9 versus 49,1 procent) bracht in de eerste dagen na de verkiezingen nog niet de rust waar zoveel Brazilianen naar snakken. De zittende president stal op maandag en dinsdag de show door zich in stilzwijgen te hullen en op die manier te spelen met de dreigementen die hij in het afgelopen jaar zo vaak uitte. Hij zou alleen door fraude kunnen verliezen, zei hij in het verleden, en een dergelijk resultaat zou hij “nooit” erkennen.

De soep wordt toch niet zo heet gegeten, stelde Bolsonaro’s communicatieminister Fabio Fario dinsdagmiddag tegenover het Amerikaanse persbureau Reuters. De Braziliaanse president had op dat moment al veertig uur niks gezegd of getwitterd. Zijn minister onthulde dat hij later op de dag zal spreken en dan de uitslag niet zal betwisten. Voorafgaand aan zijn speech zou hij eerst een ontmoeting hebben met rechters van het hooggerechtshof.

Wegblokkades

Terwijl de president er het zwijgen toe deed, gingen duizenden van zijn aanhangers dinsdag voor de tweede dag op rij de straat op. Op honderden plekken in vrijwel heel het land barricadeerden ze straten en snelwegen. Ze wierpen blokkades op door groepen te vormen op de weg of het verkeer te hinderen met onder meer brandende autobanden. Ook veel vrachtwagenchauffeurs zetten uit protest tegen de uitslag hun wagens dwars op het asfalt.

Hoewel de meeste manifestaties uit slechts tientallen tot honderden demonstranten bestonden, hadden ze een groot ontregelend effect. Het internationale vliegveld Guarulhos nabij de miljoenenstad São Paulo ondervond hinder en annuleerde tientallen vluchten. Bolsonaro-aanhangers blokkeerden ook de toegangswegen tot de belangrijke graanhaven van de stad Paranagua in de zuidelijke deelstaat Paraná.

In Telegram- en WhatsApp-groepen riepen duizenden teleurgestelde kiezers op tot een staatsgreep. De radicaalste aanhangers van Bolsonaro gaven in de chats blijk van een rotsvast geloof in de complottheorieën die hij zo vaak verspreidde.

Rechter Alexandre de Moraes, voorzitter van het elfkoppige Braziliaanse hooggerechtshof, gaf de militaire politie de opdracht de wegblokkades te ontmantelen. Hij toonde daarmee zijn onvrede over het ambigue optreden van de federale snelwegpolitie, die op sommige plekken ingreep en op andere de demonstranten juist een hart onder de riem stak. Op verkiezingsdag had diezelfde politie in het noordoosten van het land al een dubieuze rol gespeeld door honderden bussen met Lula-stemmers tegen te houden.