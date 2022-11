Bolsonaro roept op om wegen vrij te maken: beelden tonen hoe honderden aanhangers Hitlergroet brengen

“Jullie zijn bedroefd en hadden iets anders verwacht, ik ook. Maar ik doe een beroep op de betogers: maak de wegen vrij”, zei Bolsonaro. De wegblokkades “lijken mij geen onderdeel van wettige demonstraties”, aldus de extreemrechtse president. Bolsonaro vroeg zijn aanhangers te betogen op andere plekken. “Andere demonstraties die in heel Brazilië plaatsvinden op pleinen (...) maken deel uit van het democratische spel. Die zijn welkom.”

Bolsonaro-aanhangers hebben honderden wegversperringen in het hele land opgezet om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Op zondag verloor Bolsonaro de presidentsverkiezing nipt van zijn linkse uitdager en oud-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Aanhanges van Bolsonaro blokkeren een snelweg in de buitenwijken van metropool São Paulo. (01/11/22) Beeld AFP

Legerkazernes

Tijdens een demonstratie in Bolsonarobolwerk São Miguel do Oeste, in deelstaat Santa Catarina, brachten honderden aanhangers zelfs de Hitlergroet terwijl ze het Braziliaanse volkslied zongen voor de poorten van een cavalerieregiment.

Ook op andere plekken staan aanhangers van Bolsonaro aan de poorten van legerkazernes. Opgejut door desinformatie over vermeende fraude en zwaar teleurgesteld in de uitslag, roepen ze om een staatsgreep. “We hopen dat het leger in zal ingrijpen, we weten dat die verkiezingen frauduleus waren”, aldus de 65-jarige Reinaldo da Silva. De gepensioneerde ambtenaar doet mee aan een rally bij de ingang van een legerkazerne in metropool Sao Paulo.

Hace años que digo que son nazis.

Hace años que me dicen que exagero.

Que banalizo.

Y sin embargo…pic.twitter.com/UFQ7Fk4WBK — Bruno Bimbi (@bbimbi) 2 november 2022

Bolsonaro, een voormalige legerkapitein, heeft sinds zijn verkiezing in 2018 de banden met het leger aangehaald en benoemde verschillende generaals tot minister. Daarmee won hij de politieke sympathieën van enkele van de topmannen.

In een reactie laat het Braziliaanse ministerie van Defensie echter weten dat vreedzame demonstraties deel uitmaken van de vrijheid van meningsuiting, en voegt eraan toe dat “het ministerie van Defensie zich aan de Federale Grondwet houdt”. Militaire experts wijzen de waarschijnlijkheid van een staatsgreep dan ook van de hand.

Op sommige plekken grijpt de politie in om de snelwegen vrij te maken. Daarbij wordt geweld niet geschuwd. (01/11/22) Beeld AFP

Heft in eigen handen

De rally's en wegblokkades zorgen echter voor grote spanning in het Zuid-Amerikaanse land. De autoriteiten zeggen hard te werken aan het verwijderen van de versperringen. Volgens de Federale Snelwegpolitie (PRF) waren er woensdagochtend nog 156 blokkades, terwijl dat er dinsdagavond nog 190 waren. Omdat de lokale politie soms op handen is van de demonstranten, krijgen de manifestanten ruim baan.

Op sommige plekken nemen tegenstanders van Bolsonaro dan ook het recht in eigen hand. Zo reed een bestuurder nabij Mirassol in op een wegblokkade, daarbij vielen twaalf gewonden, waaronder twee meisjes van respectievelijk 11 en 12 jaar oud, zo meldt de lokale politie aan het Braziliaanse medium ‘G1'.

Op sociale media verschenen ook beelden waarop te zien is hoe de harde kern van Corinthians (team waar ook aankomend president Lula fan van is) een einde maakt aan verschillende blokkades op weg naar een voetbalwedstrijd in Rio de Janeiro.

‘Ik volg de Grondwet’

Het was in het begin niet duidelijk of Bolsonaro zijn verkiezingsnederlaag zou accepteren. Dinsdag, twee dagen na de verkiezingen, gaf hij in een korte toespraak aan “de Grondwet te volgen”, zonder officieel zijn nederlaag te erkennen. Volgens de president vloeien de protesten van zijn aanhangers na de verkiezingen voort uit “verontwaardiging en gevoel van onrecht” over de uitslag.