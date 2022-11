Bolsonaro aanvaardt verkiezingsnederlaag, maar in Brazilië doen complottheorieën al hun ontregelende werk

Eén extatische zondagavond was Brazilië van de 60 miljoen Lula-stemmers. Het waren hun overwinningsliederen die tot in de vroege uren door de straten klonken. Maar toen de maandag aanbrak eiste de nipte verliezer weer alle aandacht op. Dat deed hij door zich te hullen in onheilspellend stilzwijen. Zou hij de uitslag accepteren of toch ‘fraude’ roepen, zoals hij vooraf zo vaak had aangekondigd?

Pas 48 uur na de verkiezingen, maakte Bolsonaro dinsdagmiddag in een speech van 2 minuten duidelijk dat hij de uitslag niet zal aanvechten. ‘Mijn tegenstanders noemen mij een antidemocraat, maar ik heb altijd binnen de regels van de grondwet gespeeld.’ Hij bedankte zijn 58 miljoen kiezers, maar sprak met geen woord over Lula. Aansluitend bevestigde zijn stafchef dat de president hem opdracht had gegeven ‘om het transitieproces te beginnen’.

Terwijl Bolsonaro twee lange dagen zijn mond hield, deden de complottheorieën die hij jarenlang had verspreid op straat al hun ontregelende werk. Hij hoefde niet meer te spreken, de door hem gecreëerde fraudetheorie had zich al genesteld in zijn meest geharde aanhangers. Op honderden plekken in het land blokkeerden zijn in het geelgroen geklede supporters belangrijke verkeersaders. Ze wierpen barricades op van brandende autobanden en parkeerden vrachtwagens dwars over snelwegen.

Met vele relatief kleine manifestaties, groepjes van tientallen tot honderden mensen, wisten de bolsonaristas, het land van 215 miljoen inwoners flink te ontregelen. Het internationale vliegveld Guarulhos nabij miljoenenstad São Paulo moest tientallen vluchten schrappen. De immense graanhaven van de zuidelijke stad Paranagua lag maandag zo goed als stil doordat de toegangsweg was geblokkeerd.

Militaire staatsgreep

In telegram- en whatsappgroepen riepen teleurgestelde Bolsonaro-stemmers op tot een militaire staatsgreep. Ook die suggestie hadden ze overgenomen van hun president, die de afgelopen jaren meermaals pochte dat het leger aan zijn kant zou staan mocht het ‘erop aankomen’. In de grote deelstaat Minas Gerais (21 miljoen inwoners), waar Lula Bolsonaro met een minieme 0,2 procentpunt voor bleef, vormden Bolsonaro-aanhangers een haag van applaus voor passerende legertrucks.

Rechter Alexandre de Moraes, lid van het elfkoppige Hooggerechtshof en voorzitter van het Electoraal Hof, gaf de militaire politie de opdracht de wegblokkades te ontmantelen. Hij toonde daarmee onvrede over het ambigue optreden van de federale snelwegpolitie, die op sommige plekken ingreep en op andere juist de demonstranten een hart onder de riem stak. Op verkiezingsdag had diezelfde politie in het noordoosten van het land een dubieuze rol gespeeld door honderden bussen met Lula-stemmers tegen te houden.

Voormalig legerkapitein Bolsonaro geniet veel steun onder soldaten en politieagenten. Hij presenteerde zich tijdens zijn presidentschap als een van hen en beloofde rechtsbescherming wanneer zij tijdens het werk geweld zouden gebruiken. Toch bleef het deze dagen bij individuele agenten die aanpapten met de demonstranten. Als instituties voegden leger en politie zich naar hun grondwettelijke rol. De krijgsmacht toonde geen enkele interesse in de coup-oproepen en de politie ontmantelde de meeste wegblokkades (die vaak elders weer opdoken).

In de paar zinnen die Bolsonaro uiteindelijk sprak, zei hij het gevoel van ‘verontwaardiging en onrecht’ te delen over het verloop van de verkiezingen. Tegelijkertijd riep hij zijn volgers op om op beschaafde wijze te demonstreren. Hij gaf daarmee gehoor aan grote druk uit zijn politieke omgeving om de angel uit de protesten te halen.

Aanstaand president Lula zette dinsdag de eerste stappen richting de machtsoverdracht in januari. Hij benoemde zijn running mate, de toekomstig vicepresident Geraldo Alckmin, tot hoofd van zijn transitieteam. Volgens de wet moet de gekozen president zo snel mogelijk inzicht krijgen in de overheidsfinanciën en lopende projecten.