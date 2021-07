Boetes op komst voor luchtvaartmaatschappijen die reizigers onvoldoende controleren: ‘Ze moeten de regels naleven’

De jongeren, die aan de Costa Brava op feestvakantie waren met Jongerentravel.be, testten allemaal positief met een PCR-test die werd afgenomen in officiële Spaanse testcentra. Toch konden ze zomaar terugvliegen naar België. De jongeren weigerden gebruik te maken van de bussen die werden ingelegd door Jongerentravel.be en stapten op het vliegtuig met een ticket dat hun ouders voor hen hadden gekocht.

Daarvoor maakten ze gebruik van een achterpoortje in het systeem. Belgen die terugkeren uit een rode zone moeten bij aankomst immers enkel hun Passenger Locator Form (PLF-formulier) voorleggen. Wie geen coronacertificaat heeft, moet zich laten testen na terugkeer in België, en in quarantaine blijven tot het resultaat van de test negatief is. Vliegtuigmaatschappijen vragen dus geen negatieve PCR-test van Belgen die willen terugkeren naar hun thuisland. Een positieve test kan je in principe makkelijk verzwijgen.

Strengere controles

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kunnen we niet streng genoeg zijn voor toeristen die terugkeren. Hij waarschuwt in VTM NIEUWS: “Ik zou niet naar Spanje of Portugal reizen als je niet twee keer gevaccineerd bent. Dat is gewoon niet slim. Ik denk dat we in ons beleid op dat vlak een stuk strenger mogen worden wat onze controles betreft.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Beeld VTM NIEUWS

Minister Annelies Verlinden treedt hem daarin bij. “We moeten beter toezicht uitoefenen op die controles. Het is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen om erop toe te zien dat wie terug naar België reist met het vliegtuig een test kan voorleggen of gevaccineerd is, en dus moeten we ook de luchtvaartmaatschappijen ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid.”

Verlinden wil dat er boetes worden uitgedeeld. “Ze moeten de regels naleven. We hebben expliciet voorzien dat het hun verantwoordelijkheid is om die controles uit te oefenen in het belang van de gezondheid van iedereen die het vliegtuig neemt.”