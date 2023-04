Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens: ‘Dat wij zomaar beschikking hebben over een pot geld van 5 miljard is absoluut onjuist’

Voorzitter Lode Ceyssens is het beu dat ‘zijn’ Boerenbond weggezet wordt als de slechterik in het Vlaamse landbouwverhaal. ‘Iedereen die beweert dat Boerenbond een schatrijke belangenorganisatie is, zit ernaast.’

Vrijdag 7 april. Om 11 uur ’s ochtends verschijnt een uitgebreid interview met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op de website van De Morgen.

Het is een interview waarin Demir beenhard is voor de Boerenbond. Volgens de minister is het stikstofprobleem onder druk van de machtige belangenorganisatie genegeerd. “Het is dé onzichtbare kracht in Vlaanderen.” En nog: “Wat wil je: de Boerenbond heeft 5 miljard euro op zijn bankrekening staan. 5 miljard!”

Diezelfde vrijdag, rond 3 uur ’s middags, komt op de redactie een mail binnen vanop het hoofdkantoor van de Boerenbond in Leuven met de vraag om “het eigen verhaal” eens te mogen doen. Om “de realiteit van onze cijfers” ook eens te kunnen schetsen in de krant. Want “helaas kloppen een aantal uitspraken in het interview met minister Demir niet”.

Hier zitten we dan, in Leuven.

Ceyssens: “En daar ben ik blij om.”

Omdat er te veel onwaarheden worden verteld over de Boerenbond?

“Het komt er vooral op aan om als Boerenbond zelf te vertellen wat we allemaal wél doen en wat we allemaal níét doen. Soms gebeurt dat te weinig.”

Volgens Demir heeft de Boerenbond de stikstofcrisis mee veroorzaakt.

“Dat klopt helemaal niet. De feiten zijn duidelijk: van 1990 tot vandaag is de stikstofuitstoot in de land- en tuinbouw met 56 procent gedaald. Er is dus al een hele grote stap gezet. Als sector hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en we zullen dat blijven doen.”

“We zijn het alleen oneens met de politiek over de manier waarop. Wij willen toekomst houden voor boeren.”

Ook specialisten als Tobias Ceulemans (UAntwerpen) zeggen: het gelobby van de Boerenbond voor alsmaar grotere boerderijen heeft veel kwaad gedaan.

(kordaat) “Klopt opnieuw niet. Ik ben het fundamenteel oneens met de stelling dat Boerenbond voor schaalvergroting pleit. Boerenbond is een organisatie voor alle Vlaamse boeren: jonge en oudere boeren, kleine en grote boeren, conventionele en bioboeren. De korte keten, daar zijn we al twintig jaar mee bezig.”

“In Vlaanderen hebben we veel hoogopgeleide bedrijfsleiders van boerderijen. Vaak zijn dat bio- of landbouwingenieurs. Alsof die mensen, moderne ondernemers, zich zomaar bij het handje laten nemen door iemand anders. Echt niet.”

De schaalvergroting van de Vlaamse landbouw is wel een feit.

“Er zijn inderdaad heel wat bedrijven die vergroot zijn. Maar dat is een economische trend in gans onze maatschappij. Kijk naar de ziekenhuizen en scholen. Onze landbouwbedrijven zijn sowieso niet groter dan in de rest van Europa. Laat staan in de rest van de wereld.”

Volgens een recente Pano-reportage adviseert Boerenbond ‘altijd’ om uit te breiden.

“Je moet die reportage eens herbekijken. Daarin geven welgeteld twee boeren hun eigen mening over Boerenbond. Tja.”

We zitten aan 50 miljoen dieren in een kleine en dichtbevolkte regio als Vlaanderen. U weet toch ook: dat is onhoudbaar.

“Je moet vooral kijken naar de milieudruk van de landbouw eerder dan naar het aantal pootjes. Gaan we nog ongebreidelde groei hebben van de veestapel? Dat denk ik absoluut niet. Maar binnen een bedrijf kan het wel nog nodig zijn. Als je een mestrobot wil aanschaffen, kan dat rendabeler zijn voor 110 koeien dan voor 90.”

“Waarom is er in Oostenrijk zoveel biolandbouw? Als je daar komt dan zie je het meteen: een heel groot stuk van de gronden is grasland in de bergen. Dat zal ook altijd grasland blijven: je kan daar niets anders mee doen. Op die manier is biologische landbouw er een logische keuze.”

“In Vlaanderen zit je met heel vruchtbare grond, maar ook heel dure grond. Dat is een totaal ander gegeven. De landbouw werkt hier meer als een vliegwiel voor de economie.”

De Vlaamse landbouw is een bescheiden sector.

“Het gaat in totaal om 120.000 mensen als je naar de sector zelf kijkt en alle mensen die werken in de bedrijven die onze producten verwerken. Vindt u dat weinig?”

Beeld Tim Dirven

Volgens Demir onderschatten we in Vlaanderen hoe rijk, machtig en invloedrijk de Boerenbond is.

“Als belangenorganisatie krijgen wij jaarlijks een toelage vanuit de holding MRBB (voluit Maatschappij van Roerend Bezit van de Boerenbond, JVH). Het gaat om 35 miljoen euro. Geld waarmee we op een zeer betaalbare manier dienstverlening kunnen aanbieden aan boeren. Onze lidgelden zijn laag in vergelijking met omliggende landen.”

De holding van de Boerenbond heeft een vermogen van 5 miljard euro.

“Daar wordt altijd veel meer van gemaakt dan het is. Wij kunnen vanuit Boerenbond niet zeggen: luister eens MRBB, jullie moeten nu dit of dat doen. De MRBB mag je niet aanzien als onze ‘financiële poot’. En al helemaal niet als onze ‘portemonnee’.”

U bent toch hoofdaandeelhouder?

“Neen, dat is de Stichting Jacob-Ferdinand Mellaerts (naar de oprichter van de Boerenbond, JVH) Daarin zitten acht bestuurders, waarvan drie van Boerenbond.”

“Nog eens: dat wij zomaar beschikking hebben over een pot geld van 5 miljard is absoluut onjuist. Sowieso gaat het dan om het totaalvermogen van de vele bedrijven die onder de holding vallen zoals HR-verlener Acerta, boekhoudkantoor SBB en Arvesta – het bedrijf achter onder meer de Aveve-winkels.”

“MRBB is een holding die heel wat economisch terrein bestrijkt. Niet alleen dat van de landbouw. In de verste verte niet. Ik denk dat de winst van MRBB uit de land- en tuinbouw zelf zowat 5 procent is. De jaarlijkse toelage aan Boerenbond van 35 miljoen euro, die gebruikt wordt voor ondersteuning van boeren, ligt hoger dan de winst die MRBB uit onze sector haalt. We hebben vandaag meer dan 150 projecten rond innovatie en vorming.”

Om welke bedragen gaat het dan?

“Voor de projecten rond innovatie om een bedrag van 4 miljoen euro per jaar.”

Peanuts in vergelijking met het geld dat omgaat in de holding.

(geprikkeld) “Ja, maar via de holding MRBB hebben we wel de levensverzekering dat als het moeilijk gaat de toelage aan onze organisatie te allen tijden overeind blijft. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst altijd onze stem kunnen laten horen.”

Waarom steekt u financieel geen handje toe om boeren door de stikstofcrisis te helpen, zoals Demir vraagt? U kan het zich permitteren.

(protesteert) “Ow, ow, ow. Het is wel de politiek die de zwaarste inspanning ooit vraagt van boeren. Die alle regels verstrengt en terugkomt op gemaakte afspraken. Het is dus aan de politiek om middelen te vinden.”

“In Vlaanderen wordt nu 3,6 miljard euro voorzien voor stikstof. In Nederland maken ze 25 miljard vrij.”

Het punt blijft: u zou meer kunnen doen om boeren uit de nood te helpen.

“Nog eens: het vermogen van MRBB gaat terug op de waarde van bedrijven zoals Acerta, SBB en Arvesta – die in Vlaamse handen zijn. Want wat vraagt men eigenlijk van ons als men het heeft over ‘Boerenbond moet meebetalen’? Dat we Arvesta verkopen aan de Bayers van deze wereld? We mogen toch nog trots zijn op bedrijven van bij ons die voor welvaart en jobs zorgen?”

U moet niet verkopen. Een groot deel van de winst van MRBB stroomt binnen via het aandeelhouderschap in KBC. In 2021 alleen ruim 400 miljoen euro.

“2021 was een uitzonderlijk beursjaar. Het vermoeden is dat het de komende tien jaar heel wat minder zal zijn. En ook de komende tien jaar zal Boerenbond steun nodig hebben.”

“Ik ben zelf geen financieel expert en ik begrijp dat het voor veel mensen ingewikkeld is, maar ik probeer het u zo goed mogelijk uit te leggen: iedereen die beweert dat Boerenbond een schatrijke belangenorganisatie is, zit ernaast.”

Beeld Tim Dirven

Hoe is uw relatie met Demir?

(afgemeten) “Wat mij betreft zou er meer overleg mogen zijn.”

Vindt u dat ze zich profileert op de kap van de boeren?

“Verwacht van mij hier geen straffe politieke uitspraken. Ik ben nu voorzitter van Boerenbond. Mijn tijd als cd&v-burgemeester (van Meeuwen-Gruitrode en later fusiegemeente Oudsbergen, JVH) en parlementslid ligt achter me.”

Hoe is uw relatie met minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v)?

“We zijn in een open dialoog.”

“Ik ga er niet flauw over doen: ik ken Jo al lang van bij cd&v. We hebben de gewoonte vlakaf ons gedacht tegen elkaar te zeggen. Ook als we het oneens zijn met elkaar, want dat gebeurt ook. Het is zeker niet zo dat we altijd hetzelfde gedacht hebben. Wat het stikstofakkoord betreft: voor ons moet het verder gaan dan de huidige tekst.”

Hoe zit het met die sms’en tussen Brouns en u tijdens de laatste onderhandelingen over het stikstofakkoord?

“Dat gerucht klopt niet. Daar ben ik formeel over. Alle partijen kennen trouwens onze standpunten wel. We zijn geen ‘onzichtbare macht’. We doen er net alles aan om zichtbaar te zijn.”

Komt het goed met het stikstofakkoord?

“We hebben voorlopig weinig nieuws rond de twee punten waarover een openbaar onderzoek is beloofd: de vergunningsdrempel en het extern salderen (maatregelen die boeren gemakkelijker aan vergunningen moeten helpen, JVH). We zijn als Boerenbond altijd heel duidelijk geweest: zonder die twee punten komt het akkoord neer op een vergunningenstop voor de landbouw. En als het zover komt, dan zullen we juridische stappen overwegen. We kunnen dan niet anders.”

“We blijven dus bezorgd. Net zoals veel boeren, die hoop koesteren maar bij wie de onzekerheid ook weegt. Over stikstof, maar evengoed over de natuurherstelwet en de komst van de Nationale Parken.”

Waarom is die Europese natuurherstelwet – waarin wordt voorgesteld om 20 procent van de natuur te herstellen tegen 2030 – opeens een probleem?

“We zijn daar al meer dan een jaar mee bezig. Ik stel vast dat onze waarschuwingen nu pas wat gehoor krijgen. Het probleem is dat men vanuit Europa een beslissing wil nemen zonder enige analyse op de sociaal-economische impact van die nieuwe wet. Europees is daar totaal geen zicht op.”

“Daarnaast wil men in alle lidstaten unilateraal dezelfde doelen opleggen. Dat is onaanvaardbaar. We leven in Vlaanderen met een ruimtebeslag van 35 procent. Wat wil zeggen dat een derde van de regio al is ingenomen door huizen, tuinen, bedrijven, wegen, spoorwegen. In Europa is dat gemiddeld 5 procent.”

20 procent natuur in Vlaanderen, dat gaat niet?

“In Vlaanderen valt vandaag 7 procent van de oppervlakte onder natuurbeheer. Als je uitgaat van een wet die 20 procent als doel stelt, dan moet er volgens ons tot maximaal een kwart van het landbouwareaal vrijgemaakt worden. Als het 30 procent wordt, dan kan dit gaan tot wel de helft van het areaal.

“En dan heb ik het nog niet over de impact op vergunningen van landbouwbedrijven die nabij die extra natuur liggen. Hier dreigt een kapitale fout.”

Dat klinkt overtrokken.

“De impact zou echt ongelooflijk zwaar kunnen zijn.”

Volgens federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) is de wet nodig voor de bescherming van onze natuur en biodiversiteit.

(droog) “Ik denk dat het hier vooral om regionale bevoegdheden gaat. An sich zijn we al tevreden met het kritische Vlaamse standpunt. Hopelijk vertaalt dit zich straks in een luide Belgische tegenstem op Europees niveau.”

Ook over de toekomstige Nationale Parken in Vlaanderen bent u niet te spreken.

(puft) “Er is nog geen finaal decreet. We weten dus niet welke regels van toepassing zullen zijn op die parken. Maar intussen heeft de Vlaamse regering wel al een selectieprocedure opgestart. Eind mei zou die afgerond worden (er blijven dertien kandidaten over, waaronder het omstreden Taxandria in de Noorderkempen, de hotspot van het stikstofprobleem, JVH).

“Er is een voetbalwedstrijd op gang gefloten maar niemand kent de spelregels. Dan zorg je voor onrust.”

Is het toeval dat vooral cd&v-gemeenten zich afkeren van de parken?

“Er zijn ook N-VA-gemeenten die dat doen.”

Het lijkt in Vlaanderen steeds vaker te botsen tussen boeren en natuurliefhebbers.

“We moeten meer partners worden. Weg van altijd dat conflictmodel. Ik denk aan het nieuwe mestactieplan (MAP7) dat is onderhandeld door de landbouworganisaties en de natuurbeweging. Makkelijk was dat niet, maar we vonden wel een akkoord.”

“Nu, ik ga het niet verbloemen: soms verloopt de samenwerking stroef.”

Wat leert u uit de kiesoverwinning van BBB in Nederland?

“Dat het ongenoegen over de manier waarop de politiek omgaat met onze landbouw veel breder is dan alleen de boeren. En dat er een kloof is tussen stad en platteland.”

“Ik denk dat die kloof op dit moment heel groot is. Men voelt zich verlaten door ‘Brussel’. Er leven heel wat zorgen, bijvoorbeeld rond mobiliteit, die onbeantwoord blijven. Mensen voelen zich niet gehoord. Partijen houden hier maar beter rekening mee.”

Of anders?

“Afwachten, hè. We zullen het zien bij de verkiezingen zeker? Ik doe geen voorspellingen.”