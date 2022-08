Boekenoase in de Seefhoek: ‘Ons basisidee is om hier de Afrikaanse cultuur in al zijn geledingen te etaleren’

Ook de Antwerpse Seefhoek puft. Maar een rem op de straatdrukte zet de hitte niet, het lijkt alsof de halve wereldbevolking hier is uitgelopen. Winkelkarretjes met drankblikken en flessen worden met veel vaart heen en weer gerold. Wespen verlustigen zich aan het hoog opgetaste fruit in de kruidenierszaken. Een jointwalm prikt af en toe in de neus.

Ik zet koers naar de iets rustigere Sint-Elisabethstraat, waar de Afrikaanse kapsalons overtallig zijn en stap binnen bij het nieuwste buitenbeentje in deze chaotische buurt. Sinds juni fungeert Khepera er als ‘een oase voor de Afrikaanse literatuur én cultuur’. Een ontmoetingsplek ook, waar je de betere Afrikaanse koffie of thee kunt drinken, een gezelschapspel bedrijven of coworken. ‘Khepera’ verwijst naar het Egyptische woord voor ‘wederopstanding’ en is het droomproject van het bevlogen koppel Steve Nzitunga (36) en Lucie Maboma (40).

Nzitunga, afkomstig uit Burundi én medisch beeldvormer van opleiding, praat met het meest zoetgevooisde Nederlands dat ik sinds lange tijd hoorde. Je zou hem per direct een radioprogramma offreren. “Ik heb Nederlands geleerd in de Achterhoek (landelijke Nederlandse streek, red.)”, lacht hij bijna verontschuldigend. “En daarna in Den Haag en Rotterdam gewoond.” Zijn vrouw Lucie Maboma is afkomstig uit Kameroen en in Frankrijk opgegroeid. “We hebben elkaar in het midden gevonden, tussen Frankrijk en Nederland”, zeggen ze met schalkse blikken. “Vandaar dat we in Antwerpen zijn komen wonen, al tien jaar in Deurne.” Toen ze de kans zagen om in de Sint-Elisabethstraat dit pand te huren, aarzelden ze niet.

Afrikaanse identiteit

Een kranig initiatief in deze rommelige Seefhoek die vaker de kolommen haalt door drugsdelicten, overlast en geweld. Hoe kwamen ze op het idee? “Wij hebben allebei steeds veel gelezen, wellicht op zoek naar onze Afrikaanse identiteit”, zegt Steve. “Figuren als Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop en Théophile Obenga bleken daarin cruciaal voor ons.” “Wie zich in literatuur verdiept, komt nu eenmaal automatisch bij maatschappelijke kwesties, bij politiek uit”, vult Lucie aan.

Steve: “Ons basisidee is om hier de Afrikaanse cultuur in al zijn geledingen te etaleren. Het idee heerst nog te veel dat Afrika one country is. Maar tussen landen als pakweg Nigeria of Botswana, of de Maghreb of Congo zijn er immense verschillen. Toch scheren Belgen en Westerlingen Afrika te vaak over een kam. We willen dus ook de Afrikaanse diversiteit tonen. Daarom gaan we themaweken brengen: de week van Senegal, een week rond Kameroen, enzovoort.” Lucie: “Als ik alleen al zie hoeveel verschillen er zijn tussen de Kameroense keuken en het Burundese eten! De Kameroense keuken is veel smakelijker, hé.” Steve bekent ootmoedig.

Voorleesuurtje

Het boekenaanbod van Khepera is voorlopig nog bescheiden, geeft Steve grif toe. “We zijn volop aan het exploreren en contacten met uitgevers aan het leggen, al kun je hier wél bestellen. Op termijn moet alles beschikbaar zijn wat door Afrikanen – inclusief diaspora – over het continent is geschreven. Ook Nederlandstalige vertalingen, ja. We merken meer oog voor diversiteit bij uitgevers.” We zien James Baldwin en Sophie Oluwole in de rekken staan maar bijvoorbeeld ook Chimamanda Ngozi Adichie en een heleboel kinder- en jeugdboeken. Steve wil verder fragmenten van Afrikaanse kinderboeken naar het Nederlands vertalen, met een wekelijks voorleesuurtje door hun negenjarig dochtertje Kaneza.

Wat zijn de populairste auteurs bij Afrikaanse lezers? “Ngozi Adichie springt eruit, omdat zij zo helder emoties kan verwoorden. Maar we merken helaas dat de oudere generatie Afrikanen weinig lezen. Gelukkig ligt dat anders bij twintigers en dertigers. Dat stemt hoopvol.” In het midden van de winkel staat ook een boekenruilkast. Je kunt er tweedehands boeken over Afrika binnenbrengen én er eentje meenemen. Paradoxaal, in een winkel die toch moet verkopen? “Nee,” zegt Steve, “die ruilkast staat er voor wie het minder breed heeft.”

In het najaar steekt Khepera een tandje bij. “Dan gaan we lezingen en kleine concerten organiseren. Ook lonken we naar de nabije Permekebibliotheek voor samenwerkingen.” Khepera ambieert een draaischrijffunctie voor de Afrikaanse gemeenschap. En dat Steve en Lucie de buurt een positief elan meegeven, is mooi meegenomen. “Iedereen die hier binnenkomt, probeer we te verwelkomen in zijn eigen taal. Daar oefenen we op. En ja, het is een geladen buurt, dat kun je niet ontkennen. Maar het is ook een energieke omgeving. We gaan ons hier niet verstoppen, we willen een stempel drukken”, klinkt het gedecideerd.