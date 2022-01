Boekenmarkt ziet omzet met 4,9 procent stijgen in 2021

De omzet- en afzetgroei was zichtbaar in alle categorieën, meldt de associatie van de Vlaamse algemene uitgevers GAU. Er was slechts een zeer geringe stijging voor fictie en kinderboeken. Er was vooral een sterke stijging voor de informatieve non-fictieboeken.

De Nederlandstalige uitgaven bleven vorig jaar de hoofdmoot, maar de daling van het aandeel Nederlandstalige boeken bleef zich voortzetten, naar 84,5 procent van de omzet, tegenover 87 procent in 2020 en 92 procent in 2016. De Engelstalige uitgaven groeiden met 33 procent naar een afzetaandeel van 12,4 procent van de markt en naar een omzetaandeel van 14,2 procent.

Het marktaandeel van de boekhandels steeg licht van 51,8 procent naar 53,1 procent in omzet en van 49,3 procent naar 50,4 procent in afzet. De supermarkten bleven dalen met een afzetaandeel over de afgelopen 12 maanden van 13,6 procent en een omzetaandeel van 6,7 procent. E-commerce behield zijn positie na de steile opmars in de boekensector over de afgelopen vijf jaar. De online verkoop van (fysieke) boeken zat in 2021 op een omzetaandeel van 37,1 procent en een afzetaandeel van 31,4 procent.

Lucinda Riley overheerste vorig jaar de top 20, met bijna 180.000 exemplaren. Ook kookboeken hielden goed stand in de top 20 over 2021. Er stonden 7 strips in de top 20, waarbij Merho en zijn Kiekeboes met maar liefst 4 titels. Andere toppers waren De jongen, de mol, de vos en het paard (filosofisch kinderboek) en Het meisje dat twee kampen overleefde (historische fictie).

E-boeken (cijfers tot en met november) stonden met 0,574 miljoen stuks voor 4,4 procent aandeel in afzet en 2,8 procent aandeel in omzet van de totale markt. De belangrijkste categorie daarin was fictie met ongeveer 80 procent. Het aandeel e-boeken bleef ongeveer status quo tegenover de voorbije jaren.