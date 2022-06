Boegeroep tijdens Jubileumfeest voorspelt weinig goeds: ‘anti-Borisstemming’ groeit ook onder conservatieven

De roep om het vertrek van Boris Johnson zwelt aan. Zelfs in zijn eigen partij keren tientallen parlementariërs zich inmiddels tegen hem. De vraag is nu: roept het parlement hem deze week op het matje of later, als Conservatieve zetels verloren gaan?

Boris Johnson moet gehoopt hebben dat de politiek hem ten minste tijdens het jubileumfeest van koningin Elizabeth II even met rust zou laten. Een paar boeroepende koningsgezinden maakten vrijdag duidelijk dat hij dat wel kon vergeten. En dit weekend buitelden de Britse kranten over elkaar heen met verse speculaties over zijn ondergang, die met de dag dichterbij lijkt te komen.

Volgens de speculaties krijgt Johnson mogelijk al deze week een motie van wantrouwen om de oren, en wordt die motie door een ongekend groot aantal van zijn eigen conservatieve parlementsleden gesteund. Zeker is dat nog niet – The Sunday Times schat de kans dat dat gebeurt op 55 procent. Maar later deze maand zijn er twee tussentijdse verkiezingen en als die fout aflopen voor de Conservatieven stijgt die kans volgens die krant naar 80 procent. En dát die verkiezingen fout aflopen durft de Times nu al te voorspellen: het heeft een peiling laten houden in Wakefield, waarin de Conservatieven hun zetel op 23 juni ruimschoots gaan kwijtraken aan Labour.

Deze nederlaag zal de straf zijn voor ‘Partygate’, de reeks van ‘lockdown-borrels’ in Johnsons ambtswoning Downing Street no. 10. Niet alleen Labour, maar ook zijn eigen conservatieve kiezers zijn Johnsons groeiende opeenstapeling van excuses – elke keer als er weer bewijzen opduiken van nóg een borrel in lockdowntijd – kennelijk zat.

Brieven

De verwachting dat de premier komende week al op het matje geroepen zal worden, groeit met de dag. De Britse kranten speculeren erop dat Johnson uiterlijk woensdag de uitslag zal krijgen van een raadpleging van zijn conservatieve parlementariërs, en dat die uitslag daarna wereldkundig wordt gemaakt. Er zouden nu al zeker 54 brieven binnen zijn van Tories die vinden dat hij moet aftreden. Andere (anonieme, maar ingewijde) bronnen spreken zelfs van 67 brieven.

Met dat aantal hoeft Johnson nog niet in moeilijkheden te komen. Om hem weg te stemmen zijn 180 Conservatieven nodig, en dat aantal wordt op dit moment dus zeker nog niet gehaald. Maar zelfs met 67 Conservatieven tegen (plus de complete oppositie in het parlement) zal Johnson een gevoelige nederlaag lijden, al kan hij dan wel aanblijven als premier.

Ook in dat geval krijgt hij echter te maken met ongekende tegenstand. Conservatieven die voor zijn ontslag stemmen, hebben dit weekeinde al laten weten dat zij zich niet zonder meer zullen neerleggen bij een aanblijven van Johnson. Zij dreigen dat zij in dat geval tegen elk voorstel van de regering zullen stemmen, totdat de premier zal zijn afgetreden. De Conservatieven hebben een absolute meerderheid van 359 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis. Verlies van tientallen stemmen kan de regering in grote problemen brengen.

Bij Johnsons aankomst in de St Paul’s Cathedral, waar een dankmis werd opgedragen voor de jubilerende koningin, klonk vrijdag boegeroep. De toeschouwers waren gekomen om een glimp van leden van het koninklijk huis op te vangen, dus conservatievere mensen kun je in Engeland bijna niet vinden. Als die boe roepen tegen een conservatieve premier, dan moet dat iets betekenen, concluderen Britse kranten.

Het boegeroep was voor aanhangers van Johnson aanleiding om te gaan klappen, en volgens minister van Cultuur Nadine Dorries werd er “meer gejuicht dan boegeroepen”. De Daily Mail voerde ‘Boris-loyalist’ Grant Shapps op, die vindt dat dat boegeroep ook weer niet ‘overgeïnterpreteerd’ moet worden.

De kiezers zullen het gauw duidelijk maken. Zelfs als Johnson de komende week ongeschonden doorkomt, wachten hem twee uitstaande tussentijdse verkiezingen die de anti-Borisstemming verder kunnen versterken. Volgens de peiling van The Sunday Times komen de Conservatieven in Wakefield niet verder dan 28 procent, een daling van 19 procentpunt ten opzichte van tweeëneenhalf jaar geleden, toen zij de zetel in het Labourbolwerk wegkaapten. Labour gaat deze keer weer royaal winnen, met 48 procent zegt de Times. In de andere tussentijdse verkiezing, in Tiverton and Honiton, al vijfentwintig jaar een Conservatief bolwerk, krijgen de Tories het volgens de voorspellingen evenmin makkelijk.

De twee verkiezingen stonden ook zonder Boris Johnson al onder een slecht gesternte. In Wakefield kwam een zetel vrij omdat de zittende parlementariër Imran Khan was veroordeeld wegens aanranding van een vijftienjarige jongen. In Tiverton and Honington moest Neil Parish het veld ruimen, nadat hij in het parlement was betrapt op het bekijken van porno op zijn iPad.