Boedapest strijdt om de kleuren van één bankje

Ze moeten wel geweten hebben dat het geen verfbeurt zonder risico was: lgbtq+-monumenten worden vaak beklad in Hongarije. Toch werd het bankje, samen met Amnesty International, geverfd en voorzien van de woorden ‘ruimdenkend’, ‘vrij’ en ‘gelukkig’.

Je voelt waarschijnlijk wel aan dat dit niet het einde van het verhaal is. Toen een dag later de zon achter het bankje opkwam, zag het er ineens heel anders uit. Een groep extreemrechtse voetbalsupporters had het bankje een tweede make-over gegeven: in het groen-wit van voetbalclub Ferencvárosi. Amnesty International verfde het meteen die dag opnieuw.

Een dag later was het weer groen-wit: de supporters waren ’s nachts teruggekomen. Nu stond er in zwarte graffiti ook nog ‘STOP LGBTQ’ op de grond voor het bankje te lezen. Op dit punt begon de hele stad warm te lopen voor deze uitputtingsrace: wie zou het snelst genoeg hebben van het constante verfwerk? Toen vond er een plottwist plaats: de volgende dag had het bankje regenboogkleuren noch voetbalclubkleuren, maar was het ineens gewoon bruin. Iemand had er een bordje op geplakt. ‘Ik wil gewoon een bankje zijn dat goed is voor iedereen’, stond er te lezen, geschreven door een anonieme nachtelijke vredestichter.

Amnesty International liet het er niet bij zitten en een dag later had het bankje weer de kleuren van de regenboog. Het bankje zou vanaf dat moment ’s nacht bewaakt worden. En tóch was dat nog steeds niet het einde van het verhaal. Dezelfde dag nog werd het opnieuw geverfd, dit keer door aanhangers van de nationalistische politieke partij Mi Hazánk Mozgalom – in de kleuren van de Hongaarse vlag. De gemeente en Amnesty hadden niet verwacht dat iemand de ballen zou hebben om het bankje op klaarlichte dag een verfbeurt te geven. Een populaire Hongaarse nieuwssite hield de vele metamorfoses inmiddels bij via een handige infographic.

En toen? Weer een dag later had het bankje opnieuw de kleuren van de regenboog, dit keer geverfd door een Hongaarse satirische politieke partij genaamd de Twee-Staartige Hondenpartij. De boodschap was veranderd: nu stond er ‘Wie hier overheen schildert is gay’. Of dat inderdaad een effectieve manier was om zowel de voetbalsupporters als de nationalisten op afstand te houden, zullen we nooit weten: een dag later was het bankje weg – verwijderd door de gemeente. Op het einde van het verhaal wachten we nog: de gemeente houdt een wedstrijd. Wie de mooiste boodschap bedenkt, mag het bankje verven.