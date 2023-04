BNP Paribas krijgt award voor meest vervuilende bank in België: ‘De greenwashing is echt opvallend’

Hoe wordt deze ranglijst bepaald?

“Voor deze verkiezing baseren we ons op de bankwijzer van FairFin, die onder meer bekijkt welke inspanningen banken leveren om klimaatopwarming tegen te gaan. Op die ranglijst scoort BNP Paribas het slechtst, samen met Deutsche Bank.

“Maar er zijn ook andere elementen die we meenemen in deze verkiezing. Zo speelt het mee dat BNP in 2022 nog 290 miljoen leende aan het bedrijf dat in het Duitse dorp Lützerath een nieuwe bruinkoolmijn opent en daarvoor een dorp van de mat veegt.

“Daarnaast maakt BNP Paribas zich schuldig aan greenwashing. De bank pronkt uitvoerig met een nieuw groendak op hun Brusselse vestiging en financierde de Belgische natuurdocumentaire Onze natuur. Die greenwashing van BNP Paribas is echt opvallend.”

Hoe vervuilend zijn onze Belgische grootbanken?

“Ze spelen zeker een grote rol in de klimaatopwarming. Onze grootbanken investeren zowel rechtstreeks in bedrijven die fossiele brandstoffen produceren, zoals Shell, of bedrijven die veel fossiele brandstoffen gebruiken. Dat kan niet langer. Twee weken geleden kwam het laatste IPCC-rapport uit van de Verenigde Naties. Daarin wordt opnieuw benadrukt dat het uitfaseren van fossiele brandstoffen op korte termijn essentieel is. Ook banken moeten daarin hun verantwoordelijkheid opnemen.”

Zijn er ook banken in ons land die wel voldoende hun steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatopwarming?

“Er zijn een aantal kleinere banken, zoals Triodos, die het erg goed doen. Dat zijn banken die van duurzaamheid hun corebusiness gemaakt hebben. Bij de grote banken gebeurt die transformatie veel langzamer. In hun communicatie komt het woord ‘duurzaamheid’ vandaag veel voor, maar in de praktijk zien we dat hun investeringsbeleid niet snel genoeg verandert. Veel grote banken hebben nog steeds geen plan om op korte termijn van aandelen en fondsen in fossiele brandstoffen af te stappen.

“Daar ligt ook een taak voor de overheid. De overheid zou onze banken moeten verplichten om tegen een bepaalde datum, en liefst zo snel mogelijk, aandelen en fondsen die bijdragen tot klimaatopwarming af te schaffen.”

Janne Delagrange van Move Your Money Beeld rv

Wat kunnen we als consument doen?

“Het is sowieso een goed idee om bij je bank na te vragen of de beleggingen of spaarrekeningen die je hebt duurzaam zijn. Toch is het erg lastig om als individuele consument volledig te achterhalen hoe duurzaam je bankbelegging is, omdat je al de kleine lettertjes van al je aandelen moet bekijken.

“Zelfs als uw belegging goed scoort op het vlak van duurzaamheid, blijft het natuurlijk wel een feit dat uw bank waarschijnlijk het verbruik van fossiele brandstoffen blijft financieren. Het is daarom belangrijk dat ook wij als consumenten onze bank aanspreken op hun investeringsbeleid. Daarnaast kunt u natuurlijk overwegen om bij een bank te gaan die alleen duurzame beleggingen of fondsen aanbiedt. Op die manier maakt u ook een statement naar de grootbanken, die te weinig inspanningen doen om fossielvrij te worden.

“Helaas blijft het vaak een moeilijke puzzel. Zo biedt Triodos, volgens de Spaarwijzer de meest duurzame bank, op dit moment geen pensioenspaarfondsen aan omdat die fondsen niet te rijmen zijn met hun waarden. Dat toont aan dat er nog heel wat inspanningen nodig zijn om ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen.”