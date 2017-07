Blunderaar mist 5 miljoen en sleept tv-programma voor rechter

In 2013 drukte van den Hurk 'per ongeluk' op de stopknop van Miljoenenjacht. Op dat moment stond de teller van zijn prijs op 125.000 euro, terwijl iets later tijdens de show bleek dat hij eigenlijk vijf miljoen had gewonnen. Die miljoenen liep hij mis door zijn verkeerde druk op de knop. De zaak is al enkele jaren oud, maar beroert nog steeds de gemoederen in Nederland.

Miljoenenjacht is een kansspel waarbij in een grote afvalronde het publiek kans maakt op prijzen. Alle aanwezigen beantwoorden multiple choice-vragen. De finale wordt gespeeld door iemand uit het publiek. In de finale heeft diegene de keuze uit vijfentwintig koffertjes met een geldbedrag van een cent tot vijf miljoen. Van den Hurk was midden in het spel toen hij, naar zijn zeggen, per ongeluk op de stopknop drukte. Dat bleek een kapitale blunder. Hij accepteerde met de stopknop het bedrag van 125.000 euro, maar had in zijn 'eigen' koffertje, vijf miljoen euro. Als hij door had gespeeld, was hij dus waarschijnlijk miljonair geworden.