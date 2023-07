Blokken in de cel voor heel wat gedetineerden verleden tijd: studieprogramma verliest subsidies

Vier examens en vier keer geslaagd met vlag en wimpel. Een 35-jarige gedetineerde uit de gevangenis van Brugge heeft er een succesvolle examenperiode opzitten. “De afgelopen vijf jaar heb ik op één vak na mijn bachelor rechten kunnen behalen”, zegt hij. Er volgde zelfs een mail met felicitaties van de decaan van zijn faculteit. “Ik ben er vet mee”, zegt hij gefrustreerd.

Twee weken geleden kreeg de man te horen dat het project Learning Inside Out (LIO), waarbinnen hij zijn opleiding rechten nu volgt, vanaf 1 januari 2024 zal stoppen. LIO is een van de twee manieren waarop gedetineerden onderwijs kunnen genieten. De hoofdbrok van het onderwijs binnen de gevangenis blijven de groepslessen die organisatie Vocvo opzet samen met Centra voor Basiseducatie en Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO). Denk aan opleidingen als Nederlands, algemene vorming of meubelmakerij.

“We proberen dat aanbod zo goed mogelijk uit te bouwen”, zegt Marjolein Rammelaere, algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden bij Vocvo. “Maar niet elke gedetineerde kan binnen dat groepsaanbod terecht.” Enter LIO. Sinds 2017 trekt Vocvo dat project samen met een handvol externe organisaties in Vlaanderen en Brussel. Het houdt in dat leerloopbaanbegeleiders luisteren naar de onderwijsbehoeften van gedetineerden en hen begeleiden naar een opleiding bij een CVO, hogeschool of universiteit of hen laten deelnemen aan examens bij de examencommissie.

“Samen met de mensen van LIO koos ik om een opleiding accountancy en fiscaliteit te volgen via de hogeschool Vives”, zegt een 38-jarige gedetineerde uit de gevangenis van Brugge. “Dat interesseert me en de opleiding heeft veel theoretische vakken. Het is niet dat ik een stage kan doen natuurlijk.” Al hoopt de man bovenal dat een diploma zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot als hij later vrijkomt.

Hoewel zo’n opleiding hoofdzakelijk neerkomt op zelfstudie, zijn gedetineerden voor veel aangewezen op de LIO-begeleiders. Het kiezen van de vakken, het bestellen van de boeken, een mail met vragen stellen over stukken leerstof die ze niet verstaan en zelfs het afleggen van de examens: aangezien ze geen toegang hebben tot internet moeten gedetineerden ervoor vertrouwen op hun begeleiders.

Examencommissie

Intussen bereikte LIO al meer dan 4.000 gedetineerden. De meerderheid van hen gebruiken het programma om te proberen een diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie. “Het doelpubliek dat we met LIO bereiken is erg kwetsbaar”, schrijven alle betrokken organisaties in een open brief. “We begeleiden onder meer de meest laaggeschoolden binnen de gedetineerdenpopulatie. Tien procent heeft geen deelcertificaten behaald in het secundair onderwijs en nog eens 11 procent heeft alleen certificaten behaald van de eerste graad.”

In de open brief vragen ze om geld om LIO verder te kunnen zetten. Tot nu toe werd het project betaald met geld in de Europese programma’s van het Departement Werk en Sociale Economie. Vanaf 1 januari 2024 stopt die subsidie. Op het kabinet van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) voelt men zich niet aangesproken om in de bres te springen. “LIO is om de een of andere reden onder onze middelen terechtgekomen, terwijl dat niet echt onze bevoegdheid is”, zegt woordvoerder Bram Bombeek. “Het zou logischer zijn dat onderwijs dit financiert.”

Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bevestigt dat Vocvo kwam aankloppen voor middelen, al bestaat daar volgens woordvoerder Michaël Devoldere “geen animo voor”. “We voorzien al klassikaal onderwijs binnen de gevangenis. Ook buiten de gevangenis zijn er soms heel kwetsbare profielen die onderwijs volgen en geen individuele begeleiding krijgen. We kunnen dat moeilijk binnen de gevangenis aanbieden als we dat buiten de gevangenis ook niet doen.”

Recidive

Vocvo noemt het verdwijnen van LIO “een gemiste kans”. “Zeker als je ziet welke noden er bestaan op de arbeidsmarkt en dan kijkt naar de populatie binnen de gevangenis”, zegt Rammelaere van Vocvo. “Zo maken we de kloof enkel groter.”

De individuele begeleiding er zelf bijnemen is schier onmogelijk voor Vocvo. De organisatie wijst er al jaren op dat ze moeite heeft in haar hoofdtaak te voorzien met de bestaande middelen. In sommige gevangenissen moest ze de groepslessen daarom al opschorten – soms tijdelijk, zoals in Sint-Gillis (Brussel), soms permanent, zoals in Oud-Dendermonde. Bovendien wordt verwacht dat de druk op de organisatie enkel groter zal worden: door nieuwe gevangenissen zal het aantal gedetineerden enkel stijgen – het geld voor onderwijs in de gevangenissen vooralsnog niet.

Voor de gedetineerden in het LIO-traject betekent dit het einde van hun studie. “Op eigen houtje is het gewoon niet mogelijk”, zegt de gedetineerde die accountancy volgt. “Bovendien vervallen mijn studiepunten na vijf jaar.”

Of zoals zijn rechten-collega het samenvat: “Duizenden uren studie en 4.500 euro aan inschrijvingsgeld met eigen, beperkte middelen betaald: allemaal voor niets. Ik ben zwaar ontgoocheld: mijn studies hebben mij geholpen om een doel te vinden binnen de gevangenis. Al ben ik ook kwaad. Zeggen politici niet altijd dat ze willen inzetten op de re-integratie van mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten? Nu zetten ze een echt goede mogelijkheid voor ons om dat te doen – een diploma behalen – stop.”