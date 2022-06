Bloemenzee aan Tower moet Queen eren, maar dat was buiten het Britse weer gerekend

Speciaal voor het jubileum van koningin Elizabeth ondergaat de gracht van de Tower of London een gedaanteverwisseling. Een bloemenzee luistert haar kroningsjaar op.

Kleurrijke glazen ornamenten op ijzeren staanders in de Queen’s Garden, een perk in de drooggelegde gracht rond de Tower of London, vormen voorlopig het pronkstuk van Superbloom, een speciaal ontworpen bloementuin rond het monumentale kasteel aan de oevers van de Theems. Het eerbetoon aan koningin Elizabeth, zeventig jaar op de troon, schikt zich niet naar protocollen. Het Britse weer weigerde mee te werken, dus de bloemen doen er wat langer over om op te komen.

“Het was aan de ambitieuze kant”, geeft Tom O’Leary toe. Hij werkt voor Historic Royal Palaces, een organisatie die voormalige koninklijke paleizen in Engeland beheert. Onder de paleisgracht liggen fundamenten uit de Romeinse tijd. Graven met machines behoorde daarom niet tot de opties. De twintig miljoen zaden moeten op natuurlijke wijze groeien. Harde wind, een koud voorjaar en weinig zonuren stonden dat proces in de weg. Maar de Tower of London bestaat bijna duizend jaar. Toeristen kunnen dan wel twee weken geduld hebben, vindt hij.

Beeld Historic Royal Palaces

Hommage

De kunstwerken in de Queen’s Garden geven een voorsmaakje van het detail van Superbloom: geflankeerd door fraaie bloemen vormen de glaswerken een hommage aan de jurk die Elizabeth droeg bij haar kroning. Op het gewaad, in 1952 ontworpen door Norman Hartnell, stonden symbolische bloemen en emblemen van verschillende landen van het Gemenebest. Kunstenaar Max Jacquard werkte deze versieringen met zijn compagnon Dawn Bendick uit in glas. Door zijde, edelstenen en kralen in de mallen te stoppen, gaf de Engelsman een waarheidsgetrouwe interpretatie aan zijn opdracht.

Onder meer de koningsprotea, het nationale symbool van Zuid-Afrika, de Engelse roos en de ‘maple leaf’ van Canada staan onder de kroon van Elizabeth. Wie een lijn trekt tussen de staanders, ontdekt een golfbeweging. “De contouren van de jurk”, verduidelijkt Jacquard. De ware pracht komt ’s avonds naar voren, als strategisch geplaatste spotlichten de glaswerken doen flonkeren.

Budgettaire zorgen resulteerden voor Jacquard in een race tegen de klok. Door de pandemie liep Historic Royal Palaces ongeveer 120 miljoen euro mis. In afwachting van de prognoses werd de knoop pas eind februari doorgehakt. De ontwerpen lagen klaar in zijn atelier, maar het handwerk was een tijdrovend proces. “Het paste net”, vertelt hij. De bewonderende reacties maken de doorwaakte nachten goed.

Enorme verandering

Professor Nigel Dunnett wacht nog op het resultaat van zijn minutieuze planning. Onder de auspiciën van de expert in tuinbouw en ecologie ondergaat de gedempte gracht een enorme verandering. In de bovenlaag zitten de zaden van de meest kleurrijke bloemen. Slangenkruid, Afrikaanse madelieven, goudsbloemen en bonte leeuwenbekken vormen een fractie van het aanbod.

“Twee weken geleden zag je niets”, vertelt Dunnett. “Nu steken bloemen en planten overal de kop op.” De aanwezigheid van bijen rond de stukken waar vlezige Allium Gladiators voor een paarse gloed zorgen, stemmen hem optimistisch. In het hart van Londen, in de schaduw van de wolkenkrabbers in het financiële district, keert verloren gewaande biodiversiteit terug. “Een stadsreservaat op koninklijke grond.”

Beeld Historic Royal Palaces

Aan de zijde van Waterloo Block, waar de kroonjuwelen liggen, heeft de Schotse componist Erland Cooper een etherische sfeer geschapen. Met Keltische muziek van een piano, een cello, een harp en een viool in het heuvelige gedeelte wanen bezoekers zich in de natuur. “Ik heb het zo gedaan dat het geluid van passerende vrachtwagens bijdraagt aan de muzikale beleving”, legt hij uit.

Een rubberen ondergrond aan de oostzijde zuigt het lawaai letterlijk op. Met uitzicht op de Tower Bridge vormt deze passage de meest fotogenieke plek van Superbloom. En dat alles naast het kasteel waarin onder meer Anne Boleyn, de tweede vrouw van Henry VIII, gevangenzat en later werd geëxecuteerd. Over een paar weken is de fleurige transformatie voltooid, zo verzekert landschapsarchitect James Clarke.

“Te laat voor het jubileum komend weekend, maar op tijd voor de toeristen”, zegt hij. Wie wil, kan kiezen voor een spectaculaire entree: in plaats van onder de poort door te lopen kun je via een glijbaan de gracht betreden. “Al is dat niets voor de koningin, op haar leeftijd.”