Bloed op de straten: escalatie dreigt na dodelijke Israëlische inval en raketten uit Gaza

De inval was het startpunt van meer geweld. Volgens het Israëlische leger werden er donderdagochtend vanuit de Gazastrook zes raketten afgevuurd richting Israël. Israëlische luchtverdediging onderschepte er vijf, de zesde kwam neer in open gebied. Terreurorganisatie Hamas, die de macht in handen heeft in Gaza, waarschuwde woensdag al dat “deze moorden niet onbeantwoord zullen blijven”. Het Israëlische leger sloeg donderdagochtend terug met luchtaanvallen op Gaza.

Gevreesd wordt nu voor een spiraal van geweld zoals in januari. Een dag na een vergelijkbare Israëlische inval, waarbij negen doden vielen, vermoordde een Palestijnse man toen zeven mensen bij een synagoge in Jeruzalem. Donderdag dreigt bovendien weer een onrustige dag te worden in Nablus zelf, omdat duizenden mensen de begrafenis van de slachtoffers zullen bijwonen.

Explosie na een Israëlische luchtaanval op de Palestijnse Gazastrook donderdag. Beeld AFP

Woensdag omsingelde het Israëlische leger overdag een gebouw in het hart van Nablus, waar een groep militanten zich schuilhield die volgens Israël aanslagen voorbereidden. De mannen weigerden zich over te geven en er brak een vuurgevecht uit dat in totaal vier uur duurde. Het leger vuurde antitankraketten op het pand af, dat volledig in puin viel.

Binnenstad overhoop

Normaal gesproken voert het Israëlische leger dergelijke acties niet bij daglicht uit, omdat het risico op escalatie dan veel groter is: inwoners kunnen gewond raken, gedood worden door kogels, of zelf meedoen aan de gevechten. Dat is dan ook wat woensdag gebeurde. Er brak onrust uit in het centrum van Nablus. Er werd met stenen gegooid, en de politie zette traangas in. Volgens zowel het Israëlische leger als de Palestijnse politie werden zij door gewapende mannen aangevallen. De oude binnenstad is nu een puinhoop. Op beelden is bloed op de straten te zien. Auto’s zijn omver geworpen en winkels overhoop gehaald.

מרכז שכם. חילופי ירי נמשכים במקום, דיווח על פצוע ירי בראש. pic.twitter.com/th6O8DWc9C — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) 22 februari 2023

Drie verschillende Palestijnse militante organisaties stelden later allemaal dat zes van de slachtoffers bij hun groepering hoorden. Dat gebeurt vaker: er wordt onder deze organisaties gevochten om invloed. Bovendien is afgelopen zomer in Nablus een nieuwe groepering opgestaan, de Leeuwenkuil, waarbij zowel seculiere als islamitische jongeren zich hebben aangesloten.

Traditioneel verbinden zij zich juist aan verschillende organisaties als Fatah en Islamitische Jihad, die rivalen zijn van elkaar. Wat deze jongeren bindt is hun frustratie over het Palestijnse leiderschap dat het volk in hun ogen niets gebracht heeft, en hun woede over het Israëlische geweld. De groepering geniet veel steun onder de Palestijnse bevolking, en wijst er bovendien op dat jongeren meer en meer bereid zijn zich met geweld te verzetten tegen de Israëlische bezetting.

Andere doden

De andere vier doden die woensdag in Nablus zijn gevallen, lijken omstanders te zijn, onder wie een 72-jarige man en een 16-jarige jongen. Op CCTV-beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe zeker twee ongewapende Palestijnen die maken dat ze uit de weg komen, worden neergeschoten. Zeker zes van de gewonden bevinden zich volgens de Palestijnse Autoriteiten in kritieke toestand.

Na een reeks aanslagen in Israël vorige zomer, waarbij in totaal 19 mensen om het leven kwamen, begon het Israëlische leger een operatie op de bezette Westelijke Jordaanoever. Bijna dagelijks vallen soldaten Palestijnse steden en dorpen binnen om mensen te arresteren die een gevaar voor Israël zouden vormen. Deze operaties gaan gepaard met veel geweld: in 2022 zijn er zeker 171 Palestijnen omgekomen en dit jaar alleen al zijn er minstens zestig slachtoffers gevallen. In Israël zijn dit jaar zeker elf burgers gedood bij aanvallen van Palestijnen.

Het geweld valt samen met de verkiezing van een nieuwe, uiterst rechtse regering in Israël. Hierin zitten twee partijen die het aantal nederzettingen in bezet gebied willen uitbreiden, de Westelijke Jordaanoever liefst zouden annexeren en willen dat er veel harder tegen Palestijnen wordt opgetreden.

Het risico op escalatie, zo stellen analisten, is groot: er wordt al maanden gevreesd voor een derde intifada, zoals de Palestijnse opstanden (die eind jaren tachtig en de eerste vijf jaren van deze eeuw plaatsvonden) worden genoemd. Nu er van Palestijnse zijde met geweld is gereageerd op de doden die woensdag in Nablus zijn gevallen, is de kans groot dat de Israëlische regering deze brand met vuur wil blussen en nog harder zal ingrijpen in de bezette gebieden. Bombardementen op Gaza, zoals het Israëlische leger donderdag uitvoerde, hebben al enkele keren geleid tot een oorlog tussen Hamas en Israël.