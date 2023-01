Bloed geven, het beste goede voornemen voor 2023: ‘Je kunt letterlijk levens redden’

De bloedvoorraden in ons land staan kritiek, vooral bij de negatieve bloedgroepen zijn de tekorten groot. In het donorcentrum in Mechelen hopen ze op beterschap. ‘Er zijn nog te veel drempels om bloed te geven’.

“Ik kom al voor de twintigste keer bloed geven”. Sven (57) uit Grimbergen meldt zich aan in het bloeddonorcentrum van het Rode Kruis in Mechelen. De man heeft bloedgroep AB negatief, een bloedgroep die in Vlaanderen meer dan nodig is. “Ik doneer bloed om mensen te helpen. Je weet nooit wat er kan gebeuren, hé. Als ik ooit een ongeval zou krijgen, zou ik ook dankbaar zijn om bloed te krijgen van andere mensen.”

In Vlaanderen zijn er momenteel zo’n 250.000 bloeddonoren. Toch is er meer dan ooit nood aan vers bloed. De bloedvoorraad van alle ­negatieve bloedgroepen (A, B, AB en O negatief) staat op dit moment dan ook erg laag. Erger nog: voor elk van die bloedgroepen dreigt een kritisch tekort.

Voor O negatief is dat bovendien een extra groot probleem, omdat het de zogeheten ‘universele donoren’ zijn. Het bloed van zulke donoren kan aan patiënten van alle bloedgroepen gegeven worden.

Bloed voor drie dagen

Hoe kritiek is de situatie juist? Wel, voor die negatieve bloedgroepen is er nog maar voor drie werkdagen een bloedvoorraad. Dat is aan de lage kant, maar geen reden tot paniek.

“Gemiddeld hebben we een werkweek aan bloedvoorraad per bloedgroep. Als we merken dat we een kleinere voorraad hebben, dan moeten we stappen ondernemen”, zegt Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. Die stappen werden inmiddels gezet: Rode Kruis Vlaanderen trok onlangs aan de alarmbel en vraagt burgers om zich aan te melden.

Donoren zoals Sven zijn inmiddels al gewend aan de procedure van bloed geven. Ingewikkeld is het niet: je meldt je aan in het centrum, vult een lijstje met zo’n 26 vragen in en vervolgens heb je een gesprek met een dokter. Volgens Deman is die procedure erg belangrijk. “De vragenlijst geeft een eerste zicht op de veiligheid van het bloed van de donor. Daarna heb je bovendien nog een gesprek met een arts in het donorcentrum.”

In Mechelen zit de dokter in een glazen box. “Bent u de volgende?”, klinkt het, terwijl Sven zich naar de box begeeft. Na het gesprek met de arts kan Sven zich in een – hoe kan het ook anders – rode stoel nestelen. Enkele verpleegkundigen zijn druk in de weer met het prikken en controleren van de verschillende donoren die zich hier gemeld hebben.

Bij een donatie mag zo’n 450 of 470 ml bloed afgenomen worden. Toch mag niet iedereen zich opgeven als donor. Twee groepen worden sowieso geweigerd. “Enerzijds mensen met een infectierisico, want dat is gevaarlijk voor patiënten die dat bloed zouden krijgen”, duidt Deman. Maar ook mensen voor wie bloed geven gevaarlijk is, zoals personen met bloedarmoede, mogen niet doneren.

De tekorten die er nu heersen zijn volgens Deman hoe dan ook een structureel probleem. Op dit moment zijn er zelfs 19 procent minder donoren dan tijdens de rest van het jaar. “Vroeger kregen ambtenaren een dag verlof om bloed te doneren, maar we merken dat tijd heel kostbaar is geworden voor iedereen. Tijdens sommige periodes, zoals de zomer- en kerstvakantie, denken mensen minder aan ons”, aldus Deman.

Nobele gedachte

Toch is en blijft bloed geven erg belangrijk, benadrukt het Rode Kruis. Het bloed gaat naar mensen in nood, bijvoorbeeld naar kinderen met leukemie of vrouwen die veel bloed ­verloren hebben tijdens een lastige bevalling. Deman: “Je redt er dus mensenlevens mee, en dat mag je ­letterlijk nemen.”

Een nobele gedachte. Maar Sven, die zijn goede daad van de dag intussen vervuld heeft, zegt dat hij in zijn omgeving moeite heeft om mensen te overtuigen. “Ik maak er wel reclame voor, maar het is toch precies nog een drempel, merk ik. Het zou een goed voornemen zijn om in 2023 meer bloed te doneren. Het doet ook geen pijn en de afname duurt maar een tiental minuten!”

Wie zelf bloed wil doneren kan meer info vinden op rodekruis.be/bloed.