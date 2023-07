‘Blijkbaar maak ik sommige mensen boos door over mijn ziekte te praten’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Reuzenster Betelgeuze staat ‘op punt van ontploffen’: niemand weet wanneer, maar we zullen het merken op aarde

De rode reuzenster Betelgeuze staat “op het punt van” ontploffen. Als dat gebeurt, zal dat op aarde zeker te merken zijn. Wanneer het zover is? Daarover voeren sterrenkundigen een verhit debat. “Op het punt” is immers een relatief begrip – in de sterrenkunde staat dat voor “binnen pakweg honderdduizend jaar”. Maar sommige astronomen denken dat de explosie misschien deze eeuw al kan plaatsvinden.

Wat wel zeker is: als Betelgeuze knalt, zal dat niet onopgemerkt blijven. De ster staat op een afstand van “slechts” 640 lichtjaar en is nu al een van de helderste aan de hemel. Een supernova op die afstand straalt even fel als de volle maan. En Betelgeuze is al behoorlijk instabiel. De rode reuzenster is ongeveer vijftien keer zo zwaar als de zon en maar liefst negenhonderd keer zo groot.

Beeld EPA

Op de drempel van zijn 65ste verjaardag heeft Tom Lanoye de politieke querulant in zichzelf nog eens geactiveerd. In ‘Woke is het nieuwe Marrakech-pact’ tackelt hij Bart De Wever en zijn Vlaams-nationalistische kerk.

“Antiwoke is pure koudeoorlogsretoriek, het nieuwe mccarthyisme. Zoals destijds elke kritische kunstenaar, schrijver, acteur of vakbondsman op één hoop werd gegooid met stalinisten en cryptocommunisten, zo wordt nu elk kritisch of afwijkend geluid afgedaan als ‘woke’. Plots ben ik, met terugwerkende kracht, al sinds mijn geboorte woke.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

3. StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier over haar woelige jaar: ‘Hoe kapot mijn hart ook was, als mens ben ik voller geworden’

Ook deze festivalzomer huppelt Michèle Cuvelier (31) voor StuBru en Canvas tussen moshpit en backstage. Zelf heeft ze een ­woelig jaar achter de rug.

“Ik ben een paar keer rakelings langs een rand gescheerd. Als je in deze sector in elkaar steekt zoals ik, met zoveel spotlights en zoveel druk, kan het weleens mislopen. Het is pittig geweest op sommige momenten. Ik ben dus heel blij dat ik er nu op mijn 31ste al een laag heb afgehaald. En ik ben nog niet klaar.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

Eén op de vijf mensen krijgt vroeg of laat dementie. Biomedisch wetenschapper Liesbeth Aerts duidt wanneer vergetelheden onschuldig zijn en wanneer het een teken aan de wand is.

Er zijn uiteenlopende vormen van dementie met elk meer typische en atypische symptomen. Bovendien heeft ieder individu zijn of haar unieke ervaring. Er is dus geen algemene definitie van hoe de eerste fase van dementie eruitziet, maar tien symptomen komen het regelmatigst voor. “De eerste symptomen zijn vaak heel subtiel en bij iedereen anders.”

Beeld Jürgen Vanhoof

5. Dirk De Wachter in gesprek met Björn Soenens: ‘Blijkbaar maak ik sommige mensen boos door over mijn ziekte te praten’

“Vier maanden geleden zag mijn leven er helemaal anders uit.” VS-correspondent Björn Soenens (55) herstelt van longkanker. Psychiater Dirk De Wachter polst naar zijn mentale gezondheid.

“Ik voel me een lucky bastard dat ik mag léven. Het voelt alsof ik een tweede kans heb gekregen. Ik vind het soms heel verwarrend dat ik die wel heb gekregen en anderen niet.”

Beeld Wouter Van Vooren / Vincent Tullo

6. Rusland-kenner Derk Sauer over de oorlog in Oekraïne: ‘Het is een volstrekt ongelijke strijd’

Hij blijft het een ongelijke strijd vinden, die Oekraïne niet kan volhouden. Derk Sauer, de Nederlandse uitgever van The Moscow Times, is pessimistisch over de oorlog.

“Iedereen in Oekraïne is natuurlijk doodmoe, aan het einde van zijn Latijn. Je ziet het aan president Zelensky, je ziet het aan elke Oekraïner. Dit hou je niet nog jaren vol. Alleen moeten ze wel, want het wordt met de dag nog zwaarder. Er ontstaat soms ook onderlinge frictie want de euforie van de overwinning is natuurlijk aan het wegebben. Dat maakt het ontzettend lastig. Aan de Russische kant hebben ze zoiets van: ‘Nou, we winnen dan wel niet, maar niet verliezen staat gelijk aan winnen’.”

Beeld Mark Kohn

7. De duistere kant van Rammstein-zanger Till Lindemann (60): ‘Hij is een extreem wezen. Ik ken niemand zoals hij’

De schandaalstorm rond Rammstein-zanger Till Lindemann (60) raast onverminderd door. Nu getuigt een Oostenrijkse vrouw dat hij haar sloeg omdat ze geen seks wilde. Afwachten of de Duitse metalband deze week het driemaal uitverkochte Koning Boudewijnstadion haalt. Want steeds meer petities, protestmarsen en politici eisen de stopzetting van de tournee. Portret van een frontman die met zijn muziek steeds enthousiast in de meest donkere en perverse krochten van de menselijke ziel duikt.

Beeld AFP

Nog een paar maanden is Amir Bachrouri (20) voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Als jongerenspreekbuis viel de Borgerhoutenaar op door zijn vlotte tong en ongezouten meningen.

“Ik word echt kwaad wanneer ik eraan denk dat vijfhonderd jongeren in onze stad door plaatstekort vandaag geen toegang hebben tot een school, maar dat er wel een culinair centrum van 38 miljoen euro wordt opgericht.”

Beeld Wouter Van Vooren

Nu grote industrieprojecten in gevaar dreigen te komen, stapten N-VA en Open Vld rechtstreeks naar het parlement. Zonder coalitiepartner cd&v. “Er is alleen nog de schim van een regering”, ziet professor politicologie Dave Sinardet (VUB).

“Ofwel moet cd&v dus plooien en een akkoord goedkeuren zonder enige zekerheid dat hun eisen er nog net voor de verkiezingen aan toegevoegd zullen worden, ofwel moet men via wisselmeerderheden werken. Dan wordt Vlaanderen na vijftig jaar eindelijk ook in de praktijk een parlementaire democratie. Maar de kans lijkt me klein, alleen al omdat cd&v ermee dreigt om dan hetzelfde te doen voor bijvoorbeeld de indexering van de kinderbijslag.”

