Blijft het bij deze paniekreactie na afschaffing pensioenbonus? ‘Er is nooit een inbreuk op de wettelijke regels gebeurd’

Het Vlaams Parlement en de Kamer maken komaf met de pensioenextra’s die ze zichzelf jarenlang uitkeerden. Komt er nu eindelijk een echte verandering in het statuut van de parlementairen, of blijft het bij deze paniekreactie?

Waar gaat het over?

De heisa over het extra pensioen voor de parlementsleden vertoont alle karakteristieken van een soap. Inclusief onverwachte plotwendingen en losse eindjes. De ‘soap’ is, toegegeven, een veelgebruikte metafoor in politieke verslaggeving, maar is in dit geval wel de meest treffende. De eerste episodes draaiden rond de pensioenextra’s die de Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) kregen, de laatste episode gaat over de pensioenbonussen die alle parlementsleden kunnen krijgen. Die extra’s liggen boven het zogenaamde Wijninckx-plafond (driekwart van de parlementaire basisvergoeding of ruim 80.000 euro bruto per jaar), waar de parlementaire pensioenen in principe niet over mogen.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat volksvertegenwoordigers dit plafond mogen overschrijden wanneer ze hun pensioen van het parlement aanvullen met andere pensioenen die ze opgebouwd hebben door te werken als burgemeester, advocaat of in de privésector. Sinds 2004 geldt in het Vlaams Parlement dat die aanvulling niet hoger mag liggen dan 20 procent van het hoogste ambtenarenpensioen. Concreet komt die aanvulling neer op een 1.500 euro bruto extra pensioengeld per maand. Tien jaar geleden voerde de federale Kamer dezelfde regel in.

De twee parlementen gaan voor die regel terug op een wet van 2004 van Laurette Onkelinx (PS) en Frank Vandenbroucke (Vooruit), die stelt dat hoge ambtenaren de wet-Wijninckx met twintig procent mogen overschrijden. “In die wet staat ook dat parlementairen dit ook mogen doen”, zegt Johan De Roo (cd&v), die meer dan tien jaar in de vzw Pensioenkas van het Vlaams Parlement zetelde. “Dit is dus niet illegaal, zoals PVDA beweert. Met de hand op het hart: er is nooit een inbreuk op de wettelijke regels gebeurd. Het Rekenhof controleerde bovendien onze werking.” Volgens De Roo werd de nieuwe wet zelfs nooit echt besproken in de vzw. “Wij hebben gewoon deze nieuwe berekening van de pensioenen opgestart.”

Elders valt te horen dat die wet van 2004 meerdere mankementen vertoont, waardoor ze toch niet geldig is en uitzonderingen op het plafond-Wijninckx sowieso onmogelijk zijn.

Naast de wettelijkheid speelt echter de vraag – en die is minstens even belangrijk voor een volksvertegenwoordiger – of al die extra’s boven op hun al royale pensioenen wel moreel te verantwoorden zijn.

Gaat er wat veranderen?

Pal op de middag vergaderden woensdag het Bureau van het Vlaams Parlement en de Conferentie van Voorzitters van de Kamer over de laatste pensioenperikelen. In die vergaderingen regelen de parlementairen eigenlijk het huishouden van hun assemblees, en dus ook de pensioenen. Ze beslisten daar unisono om deze pensioenbonus per direct af te schaffen.

Parlementairen kunnen hun pensioen dus niet meer aandikken met pensioenextra’s uit andere functies of beroepen. Vlaams fractieleider Bjorn Rzoska (Groen): “Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet wist dat parlementsleden dat plafond konden ontwijken. Ik was eigenlijk nog nooit met mijn pensioen bezig. We hebben dit dan ook meteen afgeschaft, want dit was degoutant.”

De Kamer laat de wettelijkheid van het huidige loonplafond onderzoeken, zodat ze de extra’s eventueel kan terugvorderen. Er komt ook een grondige audit van het management van de Kamer door het Rekenhof. Federaal parlementslid Joris Vandenbroucke (Vooruit): “We gaan het statuut van de parlementsleden taboeloos herbekijken. De mensen verwachten dat we kritisch naar onszelf kijken.” De federale overheidsdienst Pensioenen moet de pensioenen ook beter controleren. “Want de huidige vzw is een krakkemikkig ding,” zegt federaal fractieleider Peter De Roover (N-VA). “We moeten het brakke moeras uitkuisen. Het goede nieuws is wel dat er absoluut geen begrip is bij de Vlaamse parlementairen voor wat het parlement twintig jaar geleden normaal achtte.”

Wie bracht dit aan het licht?

PVDA, en dat is niet toevallig. De fracties van PVDA waren tot voor kort zo klein (of onbestaande) dat ze niet mochten deelnemen aan de vergaderingen waar de parlementsleden beslissingen nemen over hun pensioenen. Dat maakt de PVDA’ers tot de ideale criticasters van dit systeem.

Net daarom laten ze ook niet na om te benadrukken dat het Vlaams Belang, dat op uiterst rechts de titel van ‘outsider’ claimt, wél van deze gunstige pensioenregelingen op de hoogte was. “De parlementairen zijn de enigen in België die hun eigen loon en hun eigen pensioen bepalen. Zo organiseer je de zelfbediening. De eerste stap moet zijn dat je al die extra’s terugvordert, de tweede dat je het statuut van de parlementairen omzet naar het statuut van een gewone werknemer.”

Waarom reageren de parlementen nu wél alert?

Omdat ze beseffen dat de verontwaardiging en woede over die hoge pensioenen blijven aanzwellen. Veel Belgen hebben een veel kariger wettelijk pensioen. En dat in een tijd waarin velen worstelen met de exuberante energie- en voedselprijzen en steeds langer moeten werken om aan een volwaardig pensioen te geraken. De politiek schakelt nu dus snel omdat ze in paniek probeert het beeld van ‘graaiers’ of ‘zakkenvullers’ op te poetsen. Al zou het daar wel eens veel te laat voor kunnen zijn.