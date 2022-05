‘Blijf trouw aan jezelf’, herhaalde hij vaak: beroemde oud-leerlingen over Modeacademie-directeur Walter Van Beirendonck

Nog een paar weken en dan stopt Walter Van Beirendonck (65) als hoofd van de Antwerpse Modeacademie. 37 jaar lang leerde de ontwerper jonge talenten het vak. Enkele van de meest gevierde oud-studenten delen hun herinneringen aan de reus van de Belgische mode. ‘Walter is een aimabele pitbull.’

Glenn Martens Beeld Damon De Backer

Glenn Martens

Aan de academie tot 2008, is artistiek directeur bij Y/Project en Diesel

“Als ik aan Walter denk, denk ik in de eerste plaats aan het erfgoed dat hij nalaat: zijn esthetische taal en zijn ­creatieve wereld zijn echt uniek. Hij heeft deuren geopend voor een hele generatie van jonge designers. Buiten de comfortzone denken, dat heeft hij me geleerd. Zijn eigenzinnigheid heeft me enorm geïnspireerd, ik probeer nog steeds net zo individueel te zijn als hij.

“Op de academie dacht ik nog vrij klassiek, veel meer dan nu stond mijn vroege werk voor traditionele elegantie en schoonheid. En dat stond haaks op Walters wereld, hij pushte me om felle kleuren en fluo te gebruiken. Hij was extreem kritisch, ik was echt niet zijn favoriete student.

“Wat ik nooit vergeet: we hadden een wekelijks evaluatiemoment waarop we elkaar zagen, en één keer heeft dat welgeteld drie seconden geduurd. Hij keek naar wat ik gedaan had en zag meteen dat het niet goed was. Het was ineens van ‘op naar de volgende’. (lacht) Ach, daar staat hij om bekend, hè.”

Meryll Rogge Beeld rv

Meryll Rogge

Haalde haar bachelor in 2008, lanceerde in 2020 haar eigen collectie

“Tijdens zijn eerste les toonde Walter ons een video van een van zijn shows, terwijl ‘Born Slippy’ van Underworld mega­luid door de luidsprekers knalde. Wij hadden meteen zoiets van: wauw, wat is dat hier? (lacht) Het was een merkwaardige eerste kennismaking die ik nooit zal vergeten, maar hij wilde gewoon aantonen dat je er helemaal voor moet gaan.

“Mijn tijd op de academie heb ik lichtjes verdrongen omdat het zo’n helse bedoening was. (lacht) Ik bedoel dat niet negatief, maar het is en blijft een ‘hardcore school’. Het jaar met Walter als docent was mijn lievelingsjaar. Hij liet me mijn eigen visie ontwikkelen. Je moet weten: ik was niet zoals de meeste anderen op de academie. Veel studenten verafgoodden dezelfde designers, maar ik had andere idolen. En dat begreep hij. Hij leerde me nadenken over alles wat ik deed. Dat was soms confronterend: wanneer het niet goed was, hoorde je dat ook.

“Walter is een ongelooflijk vriendelijke man. Jammer voor de volgende generatie dat ze hem zullen moeten missen, hij heeft ontzettend veel gedaan voor de opleiding.”

meryllrogge.com

Maureen De Clercq Beeld rv

Maureen De Clercq

Afgestudeerd in 1996, is ontwerpster en docente aan de Modeacademies van Antwerpen en Sint-Niklaas

“Je weet nooit of een goede ontwerper ook een goede leraar zal zijn, maar bij Walter bestaat daar echt geen twijfel over. Hij is een onwaarschijnlijk goede docent, iemand die je creatieve krachten binnenstebuiten draait. Hij doet je out of the box denken. Als ik nu met hem over een project spreek, kriebelt het nog steeds en vraag ik me nog altijd af of het wel goed genoeg zal zijn voor hem. ‘Ben ik wel tot het uiterste gegaan?’ En dat effect heeft hij op iedereen. Hij heeft me ook geleerd om kritiek te aanvaarden en zelfkritisch te zijn, al zag ik dat pas na een tijdje in. Walter was nooit vaag in zijn kritiek en kon weleens hard zijn, maar het was altijd nodig en juist. ‘Blijf trouw aan jezelf’, herhaalde hij vaak. Tegelijk spoorde hij ons aan om te ontdekken wat we niet kenden, zodat we onszelf konden blijven vernieuwen. En hij heeft me geleerd om met kleur te werken. Wanneer je alleen in het zwart werkt, ziet niemand iets van je ontwerpen, hè. (lacht)

“Jaren geleden zijn we samen voor een project naar Mumbai gereisd. We zijn er naar een rommelmarkt gegaan, op zoek naar speelgoed dat hij verzamelt. Hij kijkt nu eenmaal graag naar kleine spulletjes die anderen misschien niet meteen ontdekken, verzamelt poëtische dingen. We zijn daar ook hopeloos verloren gelopen en hebben er een halfuur in complete stilte in een tempel gezeten. Dat meemaken met mijn mentor, voor wie ik zoveel respect heb, was echt uniek.”

Tim Van Steenbergen Beeld Belga Image

Tim Van Steenbergen

Afgestudeerd in 2000, lanceerde twee jaar later zijn eigen label en werkt aan projecten in binnen- en buitenland

“Mijn eerste ontmoeting met Walter was op zijn bureau in Antwerpen, toen hij me voor een defilé van zijn lijn Wild & Lethal Trash gecast had. Ik vond hem een indrukwekkende man met een krachtige persoonlijkheid. Uiteindelijk heb ik drie shows voor hem gelopen. Voor één ervan had ik mijn haar rood geverfd, tot grote ergernis van mijn ouders. (lacht) Het was heel avant-garde allemaal, de wereld is toen echt voor me open­gegaan. Toen al had ik veel fascinatie voor hem.

“In het derde en vierde jaar aan de academie was Walter mijn leraar. Hij was heel betrokken en bekommerd om zijn studenten, het ging er zeker niet afstandelijk aan toe. In het derde jaar had hij me een heel goede beoordeling gegeven, maar het jaar daarop zei hij doodleuk: ‘Nu moet je iets anders gaan doen.’ Dat is Walter ten voeten uit, hij pusht je voortdurend om je grenzen te verleggen.

“Walter is een heel visueel ontwerper, ikzelf werk meer vanuit het ambacht. Zo heb ik op de academie onder meer de kunst van het traditionele draperen ontdekt. Hij heeft me gestimuleerd om daarin verder te gaan.

“Na twintig jaar is zijn werk nog steeds erg herkenbaar en actueel. Uiteraard is hij geëvolueerd, maar hij houdt vast aan zijn unieke visie, onafhankelijk van de tendensen. Op dat vlak is hij een groot voorbeeld voor mij.”

timvansteenbergen.com

Bernhard Wilhelm Beeld rv

Bernhard Wilhelm

Afgestudeerd in 1998, lanceerde in 1999 zijn eigen collectie

“Walter zorgde ervoor dat er veel gepraat werd, je kon echt een goed gesprek met hem aanknopen. Na mijn derde jaar begon ik bij Walter als stagiair en designassistent. Net in dat jaar ontwierp hij de kostuums voor de Popmart-tournee van U2, het blijft mijn favoriete Walter-jaar. We ontwierpen toen funky sportswear die zijn tijd vooruit was. Echt kledij voor de jaren 90 en 2000.

“Hij heeft ons altijd aangemoedigd om onze eigen taal te ontwikkelen. In die tijd was de Antwerpse mode eerder conservatief, dus hield ik er wel van dat we van hem alle kanten mochten opgaan. Op de academie was het fun, het kon allemaal heel conceptueel zijn, je mocht je eigen verhaal vertellen.

“Na mijn studie zijn we op een leuke manier blijven samen­werken. Zo kocht hij veel van mijn eerste collecties aan voor zijn boetiek in Antwerpen. Een groot deel van dat vroege werk heb ik trouwens aan het Antwerpse Mode­Museum gedoneerd, waardoor we altijd wel een reden hadden om elkaar te blijven zien.”

bernhardwillhelm.com

Rushemy Botter Beeld Rushemy Botter

Rushemy Botter

Afgestudeerd in 2017, lanceerde in datzelfde jaar zijn eigen collectie

“In het milieu waaruit ik kom, wordt een creatieve studie niet serieus genomen, dus ben ik een tijdje in het leger gegaan. Daar kocht ik stiekem modebladen. In één ervan las ik over Walter en de modeacademie. Ik dacht: daar moet ik heen. Vier jaar lang heb ik in Arnhem een technische studie gedaan en pas daarna had ik genoeg zelfvertrouwen om me in Antwerpen aan te melden.

Uit de meermaals bekroonde afstudeercollectie ‘Fish of fight’ van Rushemy Botter, 2018. Beeld BELGA

“‘Dream big’, zei hij altijd. De eerste twee jaar gingen vrij soepel, maar toen ik in het derde jaar les van hem kreeg, kregen we een haat-liefderelatie. Hij deed me echt aan mezelf twijfelen, want hij was ontzettend kritisch en heel streng. Ja, ik heb soms wakker gelegen van dingen die hij me had gezegd. Tegelijk wist hij hoe hij me moest triggeren om mezelf heruit te vinden. Dat maakt hem zo bijzonder, hij weet hoe hij het beste uit iemand moet halen.

“Heel mooi: op de dag van de prijsuitreiking zei hij dat ik grootse dingen zou doen. Ook op mijn eerste show in Parijs was hij aanwezig en uitte hij zijn trots. Een bijzonder moment.”

botter.com

Stephan Schneider Beeld RV

Stephan Schneider

Afgestudeerd in 1994, lanceerde in 1995 zijn gelijknamige label

“Mijn eerste moment met Walter vergeet ik nooit: ik was op de academie voor mijn toelatingsexamen en wie staat daar plots voor mij? Walter! Ik was echt fan van hem, had veel van zijn truien… en daar was hij dan. ‘Oh my God, Walter himself is hier’, zei ik tegen de andere studenten. De meesten wisten niet eens wie hij was. (lacht) Hij begon pas met zijn shows en was nog niet zo bekend. Toen hij op die toelatingsproef vroeg welke film ik het laatst in de cinema had gezien, wist ik: dit is een school die oprecht geïnteresseerd is in haar studenten.

“Walter heeft me geleerd dat excentriciteit best mag, dat dat discipline niet uitsluit én dat die discipline vereist is om onze ideeën te realiseren. Je moest hem verrassen met iets gedurfds. Hoe meer gedrevenheid je toonde, hoe enthousiaster hij werd. Hij pushte me steeds verder en dat gaf me een fijn gevoel.

“Walter is een heel gevoelige, misschien zelfs romantische man. Maar nostalgie is in zijn ontwerpen niet zichtbaar, die zijn doorgaans in your face. Ik daarentegen hou van stille en gevoelige silhouetten die je zelf moet ontdekken. Maar dat vindt hij net zo goed; hij kan daar even aangedaan van zijn als wanneer je iets maakt met twaalf mouwen. Radicaliteit moet zichtbaar zijn, maar het hoeft niet in zijn stijl te gebeuren.

“Walter tekende destijds ook een commerciële collectie voor Gianfranco Ferré, echt zo’n merk voor Italiaanse dames. Zijn tekeningen toonde hij gewoon in de klas. Het was tof om te zien dat je ook met zijn duidelijk grafische stijl een collectie kon tekenen waarmee je geld kon verdienen. Daarmee bracht hij mode dicht bij ons.

“Het begin van de jaren negentig was een spannende tijd. Met zijn label Wild & Lethal Trash gaf hij de meest spraakmakende defilés van Parijs… Hij wilde de mode opengooien en als event beschouwen. Ik voelde me toen echt deel van iets magisch. Hij heeft modegeschiedenis geschreven, maar is altijd heel gewoon en volks gebleven. Hij at zijn broodje gewoon waar de studenten kwamen, dat typeert hem helemaal.”

stephanschneider.com

An Vandevorst en Filip Arickx Beeld Getty Images

An Vandevorst en Filip Arickx

Afgestudeerd in 1991, hadden van 1998 tot 2020 hun modelijn A.F.Vandevorst

An Vandevorst: “Het eerste waar ik aan denk als het over Walter gaat: een teddybeer.”

Filip Arickx: “En een getalenteerde, aimabele pitbull. Als hij zich in iets vastbijt, bijt hij dóór. Hij heeft ons heel veel geleerd. Hoe we naar mode kijken en hoe we onze ideeën kunnen vertalen om gestructureerd een collectie te maken. Hij deed je anders denken dan de rest. In één woord samengevat: overtuiging, daar was hij heel goed in.”

Vandevorst: “Je moest inderdaad echt overtuigd zijn van je idee, en je mocht niet te snel opgeven of tevreden zijn. Hij was heel streng en kritisch, maar nooit té.”

Arickx: “Hij inspireerde je door naar je werk te kijken en hints te geven, zodat je weer verder kon.”

Vandevorst: “Hij heeft me ook ernst bijgebracht. We kregen les van hem in het tweede jaar, ik zat toen voor het eerst op kot en was een speelvogel. Hij heeft me op het juiste moment op mijn plaats gezet. Dat had ik nodig, want ik zat een beetje op een dwaalspoor. Je kan niet al fluitend door de opleiding wandelen, alleen zag ik dat aanvankelijk niet helemaal in. En we hebben van hem geleerd om in silhouetten te ontwerpen, niet in afzonderlijke stuks. Precies zoals hij dat doet.

“Wat ik me nog goed herinner: voor onze tweede show in Parijs lagen alle mannequins op bedjes, en de toeschouwers zaten errond. We waren heel lang bezig geweest met de juiste bedden, stoelen en lampjes uit te kiezen, en ineens zagen we op de monitor een fluo-­oranje vlek die het beeld compleet verstoorde. Bleek het de tas van Walter te zijn. (lacht) Dat was zijn handelsmerk in een tijd waarin de meeste mensen in de modewereld in het zwart gekleed waren. We zijn toen moeten gaan vragen of hij die achter hem wilde verstoppen. Dat deed hij met plezier en hij kon er zelf ook hard om lachen.”

afvandevorst.be

Tijdens ‘Show 2022’ toont de huidige lichting studenten hun werk, op 3 en 4 juni om 20u in de Waagnatie in Antwerpen. Info en tickets op showww.be