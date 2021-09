Bizarre zaak in Nederland: politicus mogelijk betrokken bij moordpoging op premier Mark Rutte

Correctie Een eerdere versie van dit bericht meldde dat Van Doorn parlementslid is. Dat is fout en werd intussen gecorrigeerd.

Van Doorn, voormalig PVV’er (de partij van Geert Wilders) en tegenwoordig moslim, werd aangehouden door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), de politie-eenheid die onder meer verantwoordelijk is voor de bescherming van bedreigde politici. Maandag werd bekend dat de georganiseerde criminaliteit premier Rutte als mogelijk doelwit ziet. In zijn omgeving zouden ‘spotters’ zijn gesignaleerd. Bronnen bevestigden aan diverse media dat zijn beveiliging daarom is opgevoerd.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag bevestigt dat Van Doorn is aangehouden en weer op vrije voeten is gesteld. Volgens de woordvoerder vertoonde Van Doorn ‘verdacht gedrag’, maar verdere details worden niet gegeven.

Tot het onderzoek is afgerond, blijft Van Doorn verdachte. Hij zou geprobeerd hebben ‘inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden’, aldus de officiële verdenking. Op wie dat misdrijf gericht was, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel benadrukt hij dat Van Doorn door Ruttes beveiligers is aangehouden. Na een politieverhoor en een nacht in de cel werd Van Doorn maandagmiddag weer vrijgelaten.

Wie is Arnoud van Doorn? • Geboren in Den Haag in 1966 • In het verleden lid van de Lijst Pim Fortuyn en de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders • Bekeerde zich in 2013 tot de islam en werd gemeenteraadslid voor de lokale (islamitische) Partij van de Eenheid • Werd meermaals veroordeeld, onder meer voor de verkoop van softdrugs aan minderjarigen en verboden wapenbezit

Advocaat Anis Boumanjal laat in een verklaring op Twitter weten dat zijn cliënt Van Doorn ‘kennelijk in dezelfde omgeving verkeerde’ als Rutte. Volgens Boumanjal woont Van Doorns moeder in de buurt. Het enige verdachte gedrag dat Van Doorn vertoond zou kunnen hebben was het inspecteren van een ‘opmerkelijke BMW’ die geparkeerd stond in de wijk. “Meer bijzondere omstandigheden waren er op die dag niet.”

Volgens Boumanjal is Van Doorns arrestatie een gevolg van overoplettende beveiligers. “Het heeft er alles van dat de DKDB, bevangen door achterdocht en angst, in de kramp is geschoten en prematuur tot de aanhouding is overgegaan.”

De politicus, die zelf niet bereikbaar was voor commentaar, werd dinsdagmiddag in een andere zaak door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur vanwege drie antisemitische tweets die hij in 2018 en 2019 de wereld inzond. “Moge Allah de zionisten vernietigen”, schreef hij in een van die berichten.

Provocateur

Van Doorn kwam al vaker in opspraak. Zo werd hij in het verleden veroordeeld wegens de verkoop van softdrugs aan minderjarigen, verboden wapenbezit, het lekken van ambtelijke stukken en het doen van een valse aangifte.

Hoe serieus de dreiging van Van Doorn in het geval van Rutte moet worden genomen, valt lastig te zeggen. De politicus staat ook bekend als een aandachtszoeker, provocateur en complotdenker. Op Twitter stelde hij onder meer dat het coronavirus is ontwikkeld in een Israëlisch laboratorium. Zaterdag plaatste hij een foto waarop hij trots poseerde met Virus Waarheid-voorman Willem Engel.