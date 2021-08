Bitcoin stijgt voor het eerst sinds mei weer boven 50.000 dollar

Bitcoin bereikte in april een record van bijna 65.000 dollar, gedreven door onder andere optimisme over de groeiende vraag van institutionele beleggers. Daarnaast werd er veel in bitcoin geïnvesteerd in de hoop snel rendement te halen.

Midden mei gingen de koersen van cryptomunten hard omlaag, tot onder de 30.000 dollar. Bij investeerders waren er zorgen over het strengere optreden van de Chinese overheid tegen de munten. Daarnaast zette ook Tesla-baas Elon Musk crypto’s onder druk na vragen over het energieverbruik bij het minen ervan.

100.000 dollar

De laatste tijd zijn bekende munten als cardano, XRP en dogecoin aan een opmars bezig. Ook beweegt de bitcoin weer op een hoger niveau. Volgens CoinMarketCap noteerde bitcoin maandagmorgen op 50.315 dollar. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Door de recente opleving van virtuele munten zijn langetermijnvoorspellingen, waarin bitcoin meer dan 100.000 dollar waard kan worden, weer in zwang.

Bij het herstel van de cryptokoersen speelt mee dat steeds meer bedrijven en organisaties gebruikmaken of gebruik willen maken van digitale munten.

Zopas nog maakte betaalgigant Paypal bekend dat het voortaan ook zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid biedt om met digitale munten te kopen of te verkopen, of ze te verzamelen. Die mogelijkheid bestond al in de VS, maar wordt nu voor het eerst uitgebreid naar een ander land.

Voetbalclubs

Volgens sporteconoom Wim Lagae regent het de jongste tijd aan nieuwe deals met cryptobe­drij­ven.In ons land heeft bijvoorbeeld voetbalclub Club Brugge een sponsordeal gesloten met een cryptobedrijf. Blauw-zwart is zo de eerste Belgische club ooit die gesponsord wordt door een speler op de cryptomarkt.

Onlangs werd ook bekend dat voetballer Lionel Messi bij het tekenen van zijn verbintenis bij Paris Saint-Germain een deel van zijn vergoeding betaald heeft gekregen in cryptomunten van de club.