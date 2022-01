Bitcoin op laagste punt in zes maanden

De grootste digitale munt ter wereld daalde naar 33.058 dollar, het laagste punt sinds 23 juli. Dat is meer dan 50 procent onder de recordkoers van 68.992 dollar die op 10 november werd bereikt.

Ook andere cryptomunten krijgen het de jongste dagen stevig te verduren. Zo zakte ethereum met 13 procent tot 2.202 dollar, het laagste niveau sinds 27 juli. Binance Coin, de cryptomunt van het gelijknamige cryptoplatform Binance, zakte op zijn beurt met 12 procent.

Oekraïne en hogere rente

Aenleiding voor de forse koersdaling is de onrust op meerdere fronten. Zo heeft onder meer de bezorgdheid voor een Russische invasie van Oekraïne heeft de voorbije dagen geleid tot zenuwachtigheid op de financiële markten en zware koersverliezen. Zondag heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken familieleden van diplomatiek personeel op de ambassade in Kiev namelijk opgedragen uit Oekraïne te vertrekken. De vrees voor een nieuw conflict in de regio deed beleggers wereldwijd vluchten naar veiliger oorden.

De bitcoin staat ook onder druk door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal gaan verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. Als de rentes stijgen, stappen beleggers doorgaans uit meer risicovolle beleggingen zoals cryptomunten.

Daarbovenop zou de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) het minen van bitcoins in de Europese Unie willen verbieden. De beurstoezichthouder vreest dat het minen van cryptomunten een risico vormt voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Ook de centrale bank van Rusland zou het gebruik en het minen van cryptomunten in het land willen verbieden om de financiële stabiliteit te waarborgen. In China is het al sinds afgelopen mei verboden.