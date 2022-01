Bitcoin gedraagt zich als ‘gewone’ aandelen, en keldert mee met de rest

De meest bekende cryptomunt is de afgelopen weken bezig aan een duikvlucht. Gisteren nam de waarde van bitcoin zelfs af met negen procent op een dag. Wat is er aan de hand?

Dat bitcoin vorig jaar is omarmd door grote, gevestigde investeerders heeft één nadeel: de koers van de digitale munt daalt ongenadig hard als die grote beleggers het ineens niet meer zien zitten.

Na een zwakke week, of een zwak begin van het nieuwe jaar eigenlijk, zakte de koers van de cryptovaluta zaterdagmiddag verder tot onder de 35.000 dollar. Afgelopen november was één bitcoin nog 69.000 dollar waard. Sinds die piek is de daling ingezet, en vooral de afgelopen dagen gaat het hard.

Die koersdaling kent tegenwoordig een behoorlijk gelijk verloop met de aandelenmarkt. Leg de koers van bitcoin naast de gemiddelde koers van de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten, en je ziet bijna exact dezelfde bewegingen omhoog en omlaag.

Hogere rentestanden

De laatste tijd dus vooral omlaag. Eén van de belangrijkste beursgraadmeters van de VS, de bovengenoemde S&P 500, staat sinds het begin van het nieuwe jaar al ruim 8 procent lager. Veel bedrijfsaandelen dalen in waarde omdat beleggers rekenen op verder stijgende rentestanden in Amerika. De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, is al maanden bezig om beleggers daar mentaal op voor te bereiden.

Zoals het nu lijkt zal ‘de Fed’ haar beleidsrente in maart voor het eerst verhogen, om later dit nog een paar extra renteverhogingen door te voeren. Ook spelen beleidsmakers openlijk met het idee om de rente op andere manieren omhoog te krijgen, bijvoorbeeld door haar corona-noodsteun nog sneller af te bouwen dan eerder het plan was.

Eieren voor hun geld

Een hogere rente geeft vooral risicovolle investeringen een tik, en daar is bitcoin er één van. Beleggers kiezen dan eieren voor hun geld, halen dat weg bij aandelen en cryptovaluta om hun geld vervolgens in veilige staatsobligaties te steken. Dat loont meer naarmate de rente op die staatsleningen hoger is.

De munt levert de laatste weken daardoor veel van de waarde in die ze vorig jaar had opgebouwd. Die waarde steeg van zo'n 10.000 dollar in september 2020 naar bijna 70.000 ruim een jaar later.

Dat kwam vooral doordat grote beleggingsfondsen, bijvoorbeeld die van enkele Amerikaanse verzekeraars, een klein deel van hun belegde vermogen in bitcoin staken. Vanwege het beperkte aanbod van de digitale munt dreef dat direct de prijs ervan op.

Volgens analisten van zakenbank JP Morgan deden die grote beleggers dat om zich in te dekken tegen hoge inflatie. Bitcoin wordt soms gezien als het nieuwe goud: er is maar een eindige voorraad van, en zo zou het moeten beschermen tegen geldontwaarding.

Onverminderd vertrouwen

Paradoxaal genoeg is juist de hoge inflatie van de afgelopen maanden nu reden dat het slecht gaat met de munt. Die hoge inflatie is de reden dat centrale banken de rentes verhogen, en die hogere rente snijdt weer in de prijs van bitcoin.

Veel aanhangers van de munt zien haar niet als beleggingsobject maar als toekomstig betaalmiddel. Zij zijn minder met de dagkoers bezig, en denken dat het huidige geldsysteem van de centrale banken een keer op zijn eind gaat lopen. Bitcoin kan volgens hen dan een alternatief bieden. Afgelopen najaar heeft El Salvador, een kleine staat in Midden-Amerika, als eerst de stap gezet om de cryptomunt tot wettig betaalmiddel te verklaren.

Aan de andere kant trekken verschillende overheden de touwtjes juist aan. Zo pleitte de Russische centrale bank er afgelopen donderdag nog voor om het gebruik van bitcoin helemaal in de ban te doen. Ook het delven van de munt zou verboden moeten worden, vindt de Bank van Rusland.

Daarmee zou Rusland China achterna gaan, dat zo’n ban vorig najaar al invoerde. Of Rusland ook daadwerkelijk die kant opgaat is nog onduidelijk. Dat dit soort aankondigen de koers van de munt geen goed doen, is wel duidelijk.

Het is overigens niet de eerste keer dat de cryptovaluta heftige dalingen meemaakt. Vorige zomer dook de waarde even onder de 30.000 euro, nadat ze in april nog boven de 60.000 euro uitkwam. Vervolgens klom de munt weer snel op.