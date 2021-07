Biostatisticus Tom Wenseleers: ‘Deltavariant is besmettelijker dan we eerst hadden voorspeld’

Zo goed als alle besmettingen in ons land zijn nu deltagevallen. In ons land blijkt die variant zelfs nog iets besmettelijker dan wat experts op basis van de cijfers in andere landen hadden berekend. Vier vragen aan biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven).

Hoe staat het precies met de deltavariant in ons land?

“Het percentage besmettingen met de deltavariant wordt geschat op 96 procent. Dat blijkt uit de recentste cijfers van onder meer de PCR-tests. Maar die gaan over infecties die nu al een week oud zijn. Dus in werkelijkheid ligt de verhouding vandaag eerder op 98 of 99 procent, schat ik.

“De opmars ligt in lijn met de prognoses die we vorige maand gemaakt hebben op basis van cijfers uit andere landen. Maar de besmettelijkheid ligt hier nog iets hoger dan we origineel hadden uitgerekend. In ons land blijkt dat de variant nu 74 procent besmettelijker is dan de alfavariant, terwijl we elders zien dat die 50 tot 60 procent besmettelijker is.”

Hoe staat ons land er nu precies voor?

“Onze gemiddelde R-waarde ligt op 1,25, zoals ik het bereken op basis van de data over de nieuwe bevestigde gevallen. Vermits de deltavariant nu volledig domineert, is dit de R-waarde van de deltavariant. De R-waarde van de alfavariant, daarentegen, zit nu onder 1, op 0,75. De deltavariant heeft dus echt een impact op de cijfers. Als die er niet was geweest, hadden we nu een R-waarde gehad van onder de één en nam de pandemie aan kracht af. Al wordt de R-waarde natuurlijk ook bepaald door het aantal sociale contacten en de maatregelen.”

In Australië worden er lockdowns ingevoerd om de variant tegen te houden. Wat vindt u van onze maatregelen?

“Ik denk dat ons beleid momenteel goed zit. Ongeveer 63 procent van de volwassen bevolking is ondertussen ook volledig gevaccineerd. De meeste ouderen en mensen die risico lopen zijn daar al bij. Dat heeft al gevolgen op het aantal hospitalisaties. Als je kijkt naar de verhouding tussen het aantal gevallen en het aantal ziekenhuisopnames, dan zijn er nu spectaculair minder ziekenhuisopnames dan tijdens de tweede golf.

“We zien dat de deltavariant vooral huishoudt in ontwikkelingslanden. Afrika, met een overwegend jonge bevolking, bleef vroeger gespaard. Maar de deltavariant leidt er nu tot ongeziene sterftecijfers. In India heeft men op basis van de oversterfte berekend dat er vier miljoen doden zijn gevallen door corona. De meeste slachtoffers zijn er gevallen tijdens de deltagolf.”

Wat met de vaccins? Zijn die voldoende opgewassen tegen de deltavariant?

“De vaccins beschermen nog altijd heel goed tegen ernstige ziekte. Waar de vaccins wel aan moeten inboeten is de bescherming tegen infectie en tegen verspreiding. Dat de vaccins de verspreiding slechter tegenhouden, maakt het ook moeilijker om groepsimmuniteit te bereiken. Als je het uitrekent, zou je eigenlijk de volledige bevolking moeten vaccineren om die groepsimmuniteit nog te halen. Dat zal allicht niet lukken.

“Dat wil zeggen dat het virus waarschijnlijk endemisch in de populatie aanwezig zal blijven. Maar door vaccinatie zullen we de ziektelast sterk kunnen terugdringen. Qua hospitalisaties en dodental zal het bij ons dus nog meevallen. De epidemiologische modellen voorspellen wel dat we nog kunnen aankijken tegen een hospitalisatiegolf in het najaar, maar die zou relatief beperkt blijven. Die langetermijnprognoses zijn ook nog behoorlijk onzeker.”