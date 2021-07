Biostatisticus Molenberghs: ‘Cijfers lopen in te veel Europese landen op. We moeten ons zorgen maken’

“De cijfers zijn in te veel landen aan het oplopen. Iets waar we ons toch zorgen over moeten maken. De vierde besmettingsgolf is bezig. Zeker als we de cijfers analyseren uit delen van Spanje, Portugal, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk. Hopelijk loopt dit niet uit de hand.”

Molenberghs verwacht voorlopig niet dat de besmettingsgolf snel resulteert in extra hospitalisaties zoals we dit in 2020 en voorjaar 2021 zagen.

In ons land bedraagt de stijging 52 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen, blijkt uit de dagcijfers van Sciensano. Maar ook het aantal testen ging met 49 procent naar boven.