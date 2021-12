Biostatisticus Geert Molenberghs: ‘We kunnen ons de vraag stellen of we niet meer maatregelen hadden kunnen nemen voor het winkelen’

Is dit een logisch en coherent pakket aan maatregelen?

Molenberghs: “Het hele pakket van drie Overlegcomités en de beslissingen die vandaag genomen zijn, is stevig. Er zijn weinig sectoren die nog normaal kunnen functioneren. Wel is het een beetje vreemd dat de cultuursector dicht moet terwijl dat daar toch wel goed geventileerd wordt en mondmaskers op moeten.

“Een belangrijke maatregel is wel dat het publiek geweerd wordt bij grote evenementen als grote voetbalwedstrijden. Met zo’n besmettelijke variant die op ons afkomt is een voetbalstadion vol volk niet uit te leggen.”

De kerstmarkten mogen wel nog doorgaan. Hadden sommige zaken strenger gekund?

“Dat kerstmarkten wel mogen openblijven, is inderdaad vreemd. Maar na Kerstmis lost dat probleem zich wel vanzelf op. We kunnen ons ook de vraag stellen of we niet meer maatregelen hadden kunnen nemen voor het winkelen, omdat daar ook veel mensen samenkomen.

“In de privésfeer zien we in het motivatieonderzoek dat mensen bereid zijn om toch hun contacten te beperken. We moeten nu heel goed de komende dagen de evolutie van omikron opvolgen bij ons en in het buitenland om te zien of we verder moeten ingrijpen. Vooral wanneer we minder gunstige signalen zouden binnenkrijgen over snel oplopende ziekenhuiscijfers elders, want het gaat eerst in het buitenland gebeuren.”

Voor de horeca en telewerk verandert er niets, had men daar moeten ingrijpen?

“Naar volledig telewerk gaan, was in deze fase toch wel belangrijk geweest. Omikron komt op ons af en we moeten onze contacten beperken. Je kan dan minstens al een periode naar volledig telewerken gaan. Voor de horeca: ofwel sluit je die volledig met compensatie, ofwel laat je het zo. De horeca sluiten op een uur waarop cafés en restaurants niet meer rendabel kunnen open zijn, dat is niet eerlijk.”

Drie weken kerstvakantie, veel telewerken, en aan een topsnelheid boosteren: had dat niet volstaan?

“Nee. Je kan het risico in deze fase niet nemen om voetbalstadia vol te laten en heel veel mensen samen te laten komen. Vooral omdat we een aantal dingen niet weten over de omikronvariant. De kans is behoorlijk groot dat omikron ziekmakend genoeg is om tot problemen te leiden. Je kunt beslissen om te wachten tot we heel goed weten dat deze dingen niet zouden volstaan, maar tegen dan kan het zo snel gaan dat je die golf niet meer kunt remmen en dat de ziekenhuizen overlopen. De voorzichtigheid primeert.”

Denkt u dat we volgende week weer een Overlegcomité krijgen, met nog strengere maatregelen?

“Dat kunnen we op dit moment niet zeggen. De vraag is wat omikron gaat geven in het buitenland. De kans dat er strengere maatregelen komen, kan je niet uitsluiten omdat we veel moeten bijleren over omikron.”

Wanneer zien we het effect van de nieuwe maatregelen in de curves?

“Je moet daar een dag of tien voor rekenen. Maar mensen zijn nu wel heel voorzichtig, die effecten zie je dan al wel wat vroeger. Maar de cijfers zullen waarschijnlijk nog eerst omhoog gaan, dat kan je nu nog moeilijk tegenhouden. In Denemarken en Engeland zie je vandaag dat ze boven de 100.000 bevestigde gevallen hadden. Drie weken geleden waren dat er nog 30.000.”