‘Binnenkort hangen hier gele truitjes aan de huizen in plaats van rode’: Schepdaal viert zijn held Remco Evenepoel

In het Vlaams-Brabantse Schepdaal zullen ze zondag met kleine oogjes wakker worden. Dit dorp van 6.000 inwoners heeft iets te vieren: hun Remco Evenepoel is de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar. ‘En binnenkort hangt hier iets geels aan de huizen in plaats van iets roods.’

‘Remco is van ons, olé, olé’: om exact 17.27 uur is de ontlading groot bij de honderden wielerfans die naar Café De Rustberg in de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal zijn afgezakt om de Vuelta op groot scherm te volgen. Een uurtje eerder was het niet lang zoeken naar dit café: als je het dorp binnenrijdt, zie je aan de huizen overal rode shirts, dekens en doeken hangen, verwijzend naar de rode trui in de Vuelta. En vlak voor het café staat – nu al – een monument dat gewijd is aan de jonge kampioen. Het is duidelijk dat ze hier trots zijn op hun koersende dorpsgenoot.

Schepdaal is stilaan een bedevaartsoord geworden voor de wielerfan. “Laatst ben ik hier nog een Amerikaan en een Fin tegen het lijf gelopen”, zegt Schepdalenaar Patrick Vanhove. Van zover zijn ze vandaag niet gekomen, maar toch hebben enkele Nederlanders, Henegouwenaren en andere wielerfreaks de weg gevonden naar Remco-town. Zo’n drukte zijn ze hier niet gewoon, dat blijkt uit de parkeerwachter die is opgetrommeld om het verkeer in goede banen te leiden.

Beeld Tine Schoemaker

Eviva Espana

In De Rustberg, nog een echt volkscafé, gaan de pintjes in sneltreinvaart over de toonbank. Er zijn meer dan 300 mensen die een plaatsje zoeken om alles op het grote scherm te kunnen volgen. Tot twee dagen geleden was het café nog gesloten wegens jaarlijks verlof. “Of ze niet overwogen hebben om toch eerder open te doen? Nee, de mensen hier zaten er echt door”, zegt Ivo, die een handje komt toesteken. “Het is al het hele jaar door ontzettend druk. Vandaag is wel uitzonderlijk, maar ook op andere koersdagen is het hier over de koppen lopen.”

In het café zelf hebben vooral mensen uit de streek – onder andere uit Lennik, Denderleeuw en Schepdaal – een plaatsje gevonden. Opvallend is dat alle leeftijden vertegenwoordigd zijn, van jong tot oud. Het geeft aan dat Evenepoel bij iedereen in de smaak valt. Met veel spanning zien ze hoe hun held met de vingers in de neus de koers controleert en op de voorlaatste helling van de dag, de Puerto de la Morcuera, geen duimbreed toegeeft op de concurrenten en een aanval van Enric Mas probleemloos pareert. Het lijkt wel een wandeling in het park.

“Hij is enorm veranderd de laatste jaren”, zegt Olivier Bouchaut. “Hij is nu zo rustig geworden. Vooral na zijn val in de Ronde van Lombardije kan je hem onmogelijk nog van zijn melk brengen.” Bouchaut kent Evenepoel door en door. “Toen hij als veertienjarige nog bij de scholieren van Anderlecht speelde, ging ik al naar zijn wedstrijden kijken. Zijn wielercarrière volg ik op de voet, ik ga naar al zijn koersen in België en Nederland. En ik stuur hem af en toe een berichtje, ook tijdens de Vuelta. Als hij tijd heeft, antwoordt hij wel.”

Ook spelers van de lokale voetbalclub FC Schepdaal uit derde provinciale hebben besloten om nog even de sfeer op te snuiven. “Wij spelen vanavond nog een competitiematch tegen Vollem, maar dit kunnen we natuurlijk niet missen. Jammer genoeg moeten we het wel bij een watertje houden.”

Beeld Tine Schoemaker

Op het grote scherm gebeurt intussen bitter weinig. Goed nieuws in dit geval. De concurrentie lijkt zich al bij het meesterschap van Evenepoel neergelegd te hebben. Die geeft geen krimp, ook niet op de Puerto de Cotos, de slotklim en de laatste echte test van deze Vuelta. De zenuwachtigheid bij zijn dorpsgenoten neemt toch toe. Het wordt wat stiller als de eindmeet in zicht komt. In de laatste kilometer is de buit binnen. Luidkeels wordt ‘Eviva Espana’ ingezet door de honderden aanwezigen, gevolgd door ‘Remco is van ons, olé, olé’ en ‘We love you, Remco, we do’. Evenepoel is een jongen van hier, dat is duidelijk. “Hij woont op amper honderd meter”, zegt Stony Schoukens. “Maar heel veel is hij hier niet meer. Hij is vaak op stage of naar wedstrijden. Zijn ouders Patrick, stukadoor, en Anja, een kapster, zijn echte volksmensen, zij komen wel nog vaak langs in het café.”

Dorp van Geuze en Remco

De Rustberg is een echt museum geworden, dat gewijd is aan Evenepoel met tal van truitjes, gehandtekende foto’s en andere memorabilia tegen de muur. “Na het WK vorig jaar is hij hier langsgekomen met zijn bronzen medaille”, zegt Marc Mostinckx, ook een rasechte Schepdalenaar. “Dan maakt hij tijd voor iedereen. Hij is vijf uur gebleven om handtekeningen uit te delen. Iedereen kende Schepdaal van de Geuze, de Lambiek en het trammeuseum. En nu dus als the home of Remco.” En of ze er trots op zijn. Met veel enthousiasme vertellen ze over Remco die altijd wel zijn hand opsteekt als hij bij een fietstochtje in de buurt het café passeert. En dat hij toch maar een gewone jongen is gebleven. En hoe vriendin Oumi ook altijd even gedag zegt als zij van het dorp naar het huis van Remco wandelt.

Beeld Tine Schoemaker

De beelden op het grote scherm van een emotionele Remco Evenepoel in de rode leiderstrui worden intussen op luid applaus onthaald. Hun buurjongen heeft ook begrepen dat hij zondag de eerste Belgische winnaar van een grote Ronde zal worden in 44 jaar. Dat het daar niet bij blijft, daar zijn ze hier nu al zeker van. “Binnenkort hangt hier iets geels aan de huizen in plaats van iets roods”, verwijst Vanhove naar de gele trui in de Tour. “Misschien volgend jaar nog niet, maar het komt er wel van.”

Daarna is het tijd voor nog een pintje. Schepdaal gaat met een blij gevoel de avond in om morgen het feestje verder te zetten. Op Remco zelf is het nog even wachten. Hij vertrekt vanuit Spanje rechtstreeks naar het WK in Australië. Wie weet, brengt hij over enkele weken naast de rode nog wel een veelkleurige variant mee naar De Rustberg.

Beeld Tine Schoemaker