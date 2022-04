Binnenkort 43 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen: dit is waar ze komen (en waar de huidige staan)

Trajectcontroles in Vlaanderen werden lange tijd geplaagd door een gebrekkige samenwerking met de federale politie. Zowat twee jaar lang kon de hardware van nieuwe controles niet worden uitgelezen door de software van de politie, waardoor er geen boetes werden uitgeschreven bij nieuwe trajectcontroles. Dat is intussen opgelost. De controles worden nu door het federale niveau geactiveerd volgens het principe ‘first in, first out’, is te horen bij het kabinet-Peeters.

De minister installeert 43 nieuwe trajectcontroles, waarvan 13 in Limburg, 4 in Antwerpen, 10 in Oost-Vlaanderen en 16 in West-Vlaanderen. Ook komen er 8 nieuwe roodlichtcamera’s: 4 in Hasselt, 2 in Wommelgem, en telkens 1 in Denderleeuw en Meulebeke. Langs de gewestwegen komen er ook 6 nieuwe snelheidscamera’s.

De installatie start nog in 2022 en moet ten laatste in 2023 afgerond zijn. Peeters trekt hiervoor in totaal 6,7 miljoen euro uit. De locaties werden bepaald in samenspraak met de lokale besturen die hiervoor een aanvraag indienden. Of hun aanvraag al dan niet weerhouden werd, hangt af van een aantal criteria zoals de meest recente ongevallendata en de gereden snelheid.

‘Effect is bewezen’

“Het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen”, zegt Peeters. “Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78 procent. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect, met een daling van meer dan 50 procent.”

Peeters investeert ondertussen ook in nieuwe trajectcontroles langs autosnelwegen, zet in op de ombouw van snelheidscamera’s naar trajectcontroles en plant nog steeds twintig trajectcontroles per jaar op basis van de prioriteitenlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), klinkt het nog.

Vorige week kondigde federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan dat de tolerantiemarges bij de snelheidscamera’s en trajectcontroles op de autosnelwegen tegen de zomer zullen verdwijnen. Politie en parket krijgen extra middelen om boetes af te handelen. In de Gewestelijke Verwerkingscentra van de federale politie, die instaan voor het opstellen van de pv’s, worden dit jaar volgens de minister 58 extra krachten ingezet. Ook de parketten en de politierechtbanken krijgen versterking.

De technische foutenmarge blijft voor alle duidelijkheid wel bestaan. Er wordt op de snelweg dus nog steeds niet geflitst bij een werkelijke snelheid van 121 km/uur.

Waar staan de huidige trajectcontroles?

In onderstaande tabel en kaart op basis van de beschikbare data van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer kunt u de huidige trajectcontroles langs Vlaamse gewestwegen opzoeken. De meeste controles zijn actief, maar een aantal zijn nog in voorbereiding of worden op dit moment geïnstalleerd.