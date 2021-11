Binnenkijken in een vrolijk sixtieshuis in De Haan

Ann Maelfeyt en Koen Dosselaere kochten twintig jaar geleden een bel-etagewoning in De Haan, op wandelafstand van het strand. Langzaam maar zeker verbouwden ze het sixtieshuis tot een warme thuis voor hen en hun twee dochters.

Say cheese. Hoe anders dan met een brede glimlach kan je aanbellen als er zo’n leuze naast de deur hangt. Het bewijst nog maar eens dat leven aan de kust zonniger, mooier en vooral vrolijker is. Grafisch ontwerper Ann Maelfeyt zwiert dan ook glimlachend de deur open. De zon schijnt, we ruiken de zee en zijn prompt in vakantiesfeer. Alleen de Koninklijke Baan en de zogeheten Concessiewijk scheiden ons van het strand. In die historische villawijk – opgetrokken eind 19de eeuw – staan vooral huizen in Anglo-Normandische stijl. Maar het huis van Ann en Koen past niet in dat plaatje van idyllische kustarchitectuur. Hun bel-etage werd gebouwd in 1962 en heeft met de faiencegevel meer een Expo 58-vibe.

Ze kochten het huis op 31 december 1998. Ann: “Koen en ik waren nog maar anderhalf jaar samen. We hadden nog nooit gesproken over samenwonen, en ik was nog maar net twee weken aan het werk. Geen ideale timing dus om een huis te kopen. Maar deze kans wilden we echt niet laten schieten. Die oudejaarsavond ga ik nooit vergeten.”

De faiencegevel zorgt voor een Expo 58-look. Beeld Luc Roymans

Waarom het huis zo’n buitenkansje was? Simpel: een aannemer bouwde het voor zichzelf, en dan kun je er vrij zeker van zijn dat het degelijk gebouwd is. Bovendien ligt het dicht bij het strand en er is achteraan een ruime hangar. Handig, want Koen baat een stuk strand uit in De Haan: Baigneur Gilbert. ’s Winters kan hij daar al zijn strandcabines en -stoelen stockeren.

Aanvankelijk trokken Ann en Koen er zo in. Later sloopten ze de muur tussen de living en de hobbykamer. Daarbij sneuvelde ook een flink haardmeubel, zodat er een veel grotere leefruimte ontstond. Op de plek van de oude deur kwam een glas-in-loodpaneel, ontworpen door Ann. Ook de indeling van het grote raam in de living tekende ze uit.

Beeld Luc Roymans

Haar gevoel voor compositie kwam al meermaals van pas in dit huis. Ook de wandkast met tv en bureau tekende ze zelf uit. Omdat er een radiator in de kast zit, moest één paneel geperforeerd worden.

De keuken bleef grotendeels zoals ze was: de kasten en de tegels aan de muur en op de grond zijn nog origineel uit 1962. Ann: “De formica kastdeurtjes hebben we zeker drie keer opnieuw geschilderd. Toen het echt niet meer te doen was, lieten we nieuwe frontjes maken in Noors grenen. De dubbele deur naar het terras is ook nieuw. Die kwam op de plek van een enkele deur en een raam.”

Grenen versus notelaar

Op de tweede verdieping kwam een nieuwe badkamer. Al hadden de vierkante zwarte tegeltjes zo uit de sixties kunnen komen. De faiencegevel werd in 2015 vernieuwd omdat de oorspronkelijke tegeltjes eraf begonnen te vallen. En ook het grote raam in de living is al vervangen door dubbelglas.

Binnenkort staat er nog een verbouwing op til, vertelt Ann. “Mijn bureau verhuist naar het gelijkvloers, op de plek waar nu het washok is. Een paar jaar geleden had ik mijn bureau in de living, zodat ik bij mijn gezin was wanneer ik ’s avonds mijn bijberoep uitoefende. Maar nu ik fulltime zelfstandige ben, is het voor mijn huisgenoten niet meer zo fijn. Als ik een meeting heb, claim ik de hele living. Straks kunnen mijn dochters en man weer ongestoord tv kijken of een boek lezen.”

De Flag Halyard-stoel van Hans Wegner kocht Ann op een stockverkoop. Beeld Luc Roymans

Als het om de inrichting gaat, zit Ann aan de knoppen. “Koen vindt bijna alles goed wat ik doe. Maar áls hij eens nee zeg, is het ook nee. En meestal heeft hij achteraf gezien dan ook gelijk. Zo wilde ik voor de bureaukast Noors grenen gebruiken, zoals in de keuken. Maar Koen had liever notelaar, wat geraffineerder en tijdlozer is. En ik moet toegeven dat het zo beter is.”

Voor het interieur struint Ann rommelmarkten, stockverkopen en tweedehandswinkels af. “Al is dat wel wat geminderd, nu ons huis stilaan vol raakt. Een heel fijn adres vind ik Hoarderlife in Gent. Daar vond ik bijvoorbeeld ons magazinerek.” De Flag Halyard-stoel van Hans Wegner kocht Ann op een stockverkoop, de opvallende bol is van Jean-Philippe Demeyer. “Elk object heeft een verhaal.” En elk object tovert een glimlach op haar gezicht.

Wie bij Ann op bezoek komt, wordt verzocht goedgeluimd te zijn. Beeld Luc Roymans

Bio Ann Maelfeyt (45) is grafisch ontwerper / ze werkte meer dan twintig jaar als artdirector voor communicatiebureaus zoals Cayman in Brugge en runde daarnaast haar ontwerpstudio La fille du bord de mer / Koen Dosselaere (46) is stranduitbater van Baigneur Gilbert in De Haan, een zaak die zijn vader Gilbert ooit begonnen is / ze hebben twee tienerdochters: Lilou en Lux

Aan de keuken uit 1962 werd niets veranderd. Wel zijn de formica kastdeurtjes vervangen door exemplaren uit Noors grenen. Beeld Luc Roymans

Waar vroeger een deur zat, heeft Ann een zelfontworpen glas-in-loodpaneel laten plaatsen. Beeld Luc Roymans

Het vrolijke terras ademt één en al kust. Beeld Luc Roymans

De badkamer op de tweede verdieping is helemaal nieuw. Beeld Luc Roymans