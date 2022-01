Binnenkijken in een verbouwing die héél veel lef vergde

Te mooi om af te breken. En te slecht om te renoveren. Jolien Bracke en Wouter De Vleeshouwer zaten gevangen in een catch 22. Het huis leek nochtans een superkoop: een vrijstaande woning uit 1926 met een schuur en een gigantische tuin palend aan een park. “We werden verliefd op de charme van het huis, dat iets weghad van een stationsgebouw. Het zat vol authentieke elementen. Maar het ontbrak aan comfort. Er was geen keuken of badkamer. Het was vochtig en het energiepeil van 1.200 kleurde dieprood. Bovendien was het te klein”, vertelt bewoonster Jolien.

Rond het originele huis werd een L-vormige nieuwbouw geplaatst. Het dakvolume met de kinderslaapkamers (links) weerspiegelt de vorm van de schuur. Beeld Luc Roymans

In het oude, T-vormige huis werd een nieuw volume gebouwd met de inkomhal en erboven een bureau. Aan weerszijden is er een binnentuin, vooraan een patio. Beeld Luc Roymans

Architectenduo Natalie Allaert en Hannes Oppeel op de daktuin. Beeld Luc Roymans

Met hun dilemma klopten Jolien en Wouter aan bij Studio Haan, een jong Gents bureau. Omdat de bewoners niet goed wisten welke kant ze op wilden, serveerden de architecten hen drie ontwerpen. A: het bestaande huis renoveren en uitbreiden met een annex. B: van het oude huis een patio of binnentuin maken met daaromheen een nieuwbouw. En C: het huis afbreken en een nieuwbouw neerzetten waar de bestaande schuur deel van zou uitmaken.

Geen tabula rasa

Het werd de tweede piste. “Een groot voordeel van dit ontwerp is dat je intieme buitenruimtes creëert. Het huis heeft een grote tuin, maar die mist intimiteit. Dat vangen we op met de nieuwe patio’s”, vertelt interieurarchitecte Natalie Allaert. Het resultaat is een intrigerend patchwork van oud en nieuw. Zo kom je nog altijd binnen via de oude entree, al is de vroegere inkomhal een terras geworden. Eenmaal voorbij de voordeur weet je vaak niet of je nu in het oude of het nieuwe gedeelte zit. Maar wie goed oplet, ziet knipogen naar het verleden. Zo bevat de gepolijste betonvloer stukjes oude rode vloertegel in de zones waar oud en nieuw in elkaar overgaan. Als een soort drempels. Ook de oorspronkelijke raamopeningen werden, waar mogelijk, behouden. De oude terrazzotegels bleven en ook de plint van de keuken is gemaakt van tegels uit het oude huis. De oude deurklinken kregen een moderner wit rozet.

Bio Bewoner Wouter werkt aan het KASK en is medeoprichter van kunstencentrum Convent in Gent / Jolien werkt als bio-ingenieur voor de Vlaamse Overheid / Studio Haan werd in 2018 opgericht door het koppel Natalie Allaert en Hannes Oppeel (op de foto hierboven) / studiohaan.be

Van een tabula rasa is dus zeker geen sprake. Het oude huis werd wel volledig ontmanteld: het dak ging eraf, de ramen sneuvelden en alle verdiepingen werden gesloopt, zodat er een omsloten binnentuin ontstond. De betonnen nieuwbouw is L-vormig en volgt de contouren van het oude huis. Hierin huist het gros van de leef­ruimtes. Maar de inkom, de afwashoek in de keuken en de douche zitten wel nog in het oude huis. Op het dak van de aanbouw staan nog twee losse volumes: in eentje zit een bureau met bibliotheek, in de andere twee kinderslaapkamers met badkamer.

Terugtrekplek

Door dit hybride ontwerp krijg je een combinatie van de charme van een oud huis en de openheid van een nieuwbouw. Interieurarchitecte Natalie Allaert: “Veel mensen vragen naar een openplaninterieur. Dat is mooi, maar wij streven eigenlijk altijd naar een afwisseling van grote en ­kleine ruimtes. In een huis heb je ook nood aan terugtrekplekken. En daar heb je heus niet altijd een potdichte deur voor nodig. De zithoek bijvoorbeeld is wat verlaagd en heeft een parketvloer, wat een geborgen sfeer geeft. Ook het keukeneiland werd opgedeeld. Een transparante muur van op hun zijkant gemetselde snelbouwstenen scheidt de afwashoek van de ontbijtplek.”

Het oude huis werd een intieme binnentuin. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

De rode drempel toont waar het oude huis eindigt en het nieuwe begint. De keuken zit dus deels in het oude en in het nieuwe huis. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Al bij al nam de verbouwing heel wat tijd in beslag. Wouter en Jolien kochten het huis in het voorjaar van 2018. In december 2019 startte de bouw, negen maanden later verhuisden ze. “Eerlijk gezegd was het toen nog kamperen”, lacht bewoner Wouter. “Het huis is nog maar een paar maanden af. Net op tijd voor de geboorte van ons zoontje Frits.”

Levenslang wonen

Het jonge koppel probeerde zo duurzaam mogelijk te verbouwen met onder meer zonnepanelen, een zonneboiler, geothermische warmtepomp en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Jolien is gezegend met groene vingers en legde in de tuin al een grote moestuin aan. Leven in harmonie met de natuur ligt hen na aan het hart. Maar anderzijds soupeert het huis veel vierkante meters op. Je kan dit geen compacte woonvorm meer noemen. En beton blinkt ook niet uit in herbruikbaarheid. “Duurzaamheid gaat om meer dan dikke pakken isolatie”, vindt architect Hannes Oppeel. “Op zo’n immens perceel kan je geen kleine kubus neerzetten. En beton is geen duurzaam materiaal, maar wel de beste optie voor dit project. Omdat het een grote overspanning kan maken, compatibel is met vloerverwarming en geen afwerkingslagen meer nodig heeft. De locatie vlak bij Gent, met veel voorzieningen en openbaar vervoer, speelt voor ons ook een belangrijke rol. Net als het idee van levenslang wonen. Bijna alles is hier op het gelijkvloers, met een minimum aan trappen. Het volume met de kinderkamers kan door de toevoeging van een buitentrap volledig autonoom functioneren, bijvoorbeeld voor een kangoeroewoning of een verhuurbare studio.”

Die gedachte volgen we volledig. Wie zo’n plekje vindt, wil er van zijn leven niet meer weg.

De architecten gebruikten de ruwbouwmaterialen, zoals beton, baksteen en hout, ook als eindafwerking voor een brutalilstische en eerlijke look. Ook het oude huis werd bruut gelaten nadat de ramen en het dak gesloopt werden. Beeld Luc Roymans

In de zithoek en de slaapkamer zorgt parket voor een warme sfeer. In het betonnen tablet is een bloembak uitgespaard. Beeld Luc Roymans