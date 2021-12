Binnenkijken in een tot warme thuis omgebouwde theaterzaal

Een oude theaterzaal vervelde van boksring tot koekjesfabriek, om zich uiteindelijk te ontpoppen tot het droomhuis-met-stadsjungle van architecten Julie en Stefaan. Na meermaals hun pad te hebben gekruist, leek dit buitengewone renovatieproject in Dendermonde wel voorbestemd voor zijn bewoners.

Hoe groot is de kans dat je je droomhuis zomaar op het juiste moment op je pad tegenkomt? Dat je trouwlocatie ook je thuisadres wordt? En dat je ouders ineens je nieuwe buren worden? Voer voor statistici, maar het zal Julie Quisquater (33) en Stefaan Vervoort (35) een zorg zijn. Vijf jaar geleden verloor het architectenkoppel uit Dendermonde hun hart aan een voormalige

theaterzaal die meer dan een eeuw geschiedenis ademt. Julie: “Deze site is een goed bewaard geheim bij mensen uit de streek. In het gebouw huisde al van alles. We hebben foto’s teruggevonden van Engelse soldaten die hier de bevrijding hebben gevierd en er zijn ooit nog boksmatchen uitgevochten. Later werd het theater omgebouwd tot een koekjes- en snoepjesfabriek en toen wij het eind 2017 kochten, was er een bloemenatelier in gevestigd.” Aanvankelijk was het niet hun bedoeling om hier te komen wonen, wél om er te trouwen. Julie: “We wilden de bloemenhal graag afhuren voor ons avondfeest, maar dat kon niet omdat de zaak te koop kwam rond onze trouwdatum. Uiteindelijk hebben we de danstent dan maar in de tuin van mijn ouders gezet, tegen de achterzijde van de hal en besloten we kort daarna een bod te doen op het gebouw. Tot groot enthousiasme van mijn vader, die er als architect onmiddellijk een unieke opportuniteit in zag.”

Het oorspronkelijke theatergebouw had geen tuin. Om groene ruimte rondom de woning te creëren, werd de vroegere backstage rechts opengegooid en loopt de tuin nu over in die van Julies ouders. Beeld Tim Van de Velde

Buitengewoon is wel het minste wat je van dit project kunt zeggen. De achterliggende woning is enkel bereikbaar via een indrukwekkende binnentuin waarvoor urban explorers met plezier hun camera zouden bovenhalen. Het half opengewerkte dak en de ruwe bakstenen muren in combinatie met de verwilderde beplanting geven het industriële karakter een extra dimensie. Die groene long midden in de stad is een ontwerp van Buro Buiten. Julie: “De oude backstage werd opengegooid om extra groen te creëren. In lijn met de brute architectuur wilden we het er laten uitzien alsof de natuur het hier volledig heeft overgenomen. Bovendien is zo’n onderhoudsvriendelijke tuin ook nog eens superecologisch. In de zomer staat alles in bloei en gonst het hier van de bijtjes.”

De binnentuin aan de straatkant loopt recht naar het achterliggende woonhuis. Via een doorgang kom je in de grote tuin aan de zijkant van de woning. Beeld Tim Van de Velde

De connectie tussen interieur en exterieur was voor de bewoners cruciaal bij de indeling van hun huis. Julie: “In elke ruimte hebben we uitzicht op de tuin. Zodra de zon schijnt, gaan de ramen wagenwijd open en leven we buiten. Doordat ons huis zo ver achterin ligt, hebben we geen last van inkijk of straatlawaai. Bovendien loopt onze tuin over in die van mijn ouders, zodat de kinderen dubbel zoveel speelruimte hebben.” Dat hun privégedeelte vrij toegankelijk is vanop straat en dus af en toe nieuwsgierigen aantrekt, vinden ze niet erg. Julie: “Het gebeurt weleens dat er plots iemand door onze tuin loopt en denkt dat dit een verborgen parkje is. (lacht) Dat stoort ons niet. Ik vind het juist fijn om mensen bij ons verhaal te betrekken. Deze plek vraagt om gedeeld te worden. We hebben ook al mensen van de heemkundige kring over de vloer gehad.” Ondanks de historische waarde is de oude theaterzaal niet opgenomen in de lijst met beschermd erfgoed. “Maar wij koesteren het gebouw alsof het wel zo was”, vertelt Julie. “Ik heb het altijd zo gekend en wilde de ziel bewaren. Bij de verbouwing hebben we er alles aan gedaan om de originele elementen in ere te herstellen. Geen enkele muur loopt recht en de ijzeren dakspanten hebben een patina, maar die imperfecties geven het net nog meer karakter.”

Keuken voor het leven

De renovatie was een gigantische klus: de benedenverdieping werd volledig opengemaakt, het dak en de ramen werden vernieuwd en in de achterste buitenmuur kwam een ronde koker in dezelfde baksteen voor de wenteltrap naar de mezzanine. Julie: “Ik houd van circulatie in huis. Met twee trappen hoef je niet altijd dezelfde weg naar boven of beneden te nemen. En zo heeft Stefaan in zijn bureau een shortcut naar de keuken.” (lacht) Over de keuze van de keuken hebben ze nog het langst gedaan, vertelt ze. “We wilden een tijdloos ontwerp dat netjes opging in de ruimte, maar toch met een hoek eraf. We koken allebei heel graag, dus moest er voldoende werkruimte zijn. Uiteindelijk kwamen we terecht bij Emaillerie Belge. De ­donkergroene kastjes zijn gemaakt van geëmailleerde staalplaten en achter de linkse kastwand zit nog een geheime berging. Het is misschien niet de goedkoopste oplossing, maar deze keuken hebben we wel voor het leven.”

Julie Quisquater (33) en Stefaan Vervoort (35) wonen samen met ­zoontjes Eden (4) en Jerome (2) in een verbouwde theaterzaal in Dendermonde / Julie runt haar eigen architectenkantoor abquisquater.be / Stefaan is docent architectuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam Beeld Tim Van de Velde

De industriële touch van de ruwe bakstenen muren, de onafgewerkte plafonds en de betonnen gietvloer in de open leefruimte wordt verzacht met een rond volume waarin de inkomhal en een gastentoilet verstopt zitten. “Net als in een restaurant wou ik een toiletruimte met een aparte wastafel. De buitenste wand is bekleed met ­gerookte eik, dezelfde houtsoort als voor de centrale trap. Op termijn komen er langs de trapwand nog rekken voor de enorme boekenverzameling van Stefaan. Er staan nog dozen vol om uit te pakken.” In de kamers boven werden de ijzeren dakspanten die doen denken aan een oude stationshal bewust bloot gelaten. “We vonden ze te mooi om te verstoppen. Ze worden vandaag zelfs niet meer gemaakt. Die kleine roestvlekjes geven het de authen­ticiteit die bij zo’n doorleefd huis past.” Het ijzeren gebinte markeert ook de immense hoogte die je nog het best voelt van op de mezzanine. “Precies tien meter tot aan nok. Probeer daar maar eens passende verlichting voor te vinden”, lacht Julie. “Het huis is qua oppervlakte best behapbaar, maar door de hoogte voelt het veel ruimer. Dat was wel even aanpassen in het begin. We zijn hier vlak voor de lockdown ingetrokken, de timing kon niet beter. Een huis met een tuin was een godsgeschenk, zeker met twee kleine kinderen.”

De donkergroene keuken is gemaakt van geëmailleerde staalplaten. De trap leidt naar Stefaans bureau. Beeld Tim Van de Velde

Dat zo’n ingrijpende renovatie niet voor iedereen is weggelegd, beseft Julie maar al te goed. “Door alles zelf te tekenen hebben we een grote kostenpost uitgespaard, maar ik vond het ook zalig om als architect all the way te kunnen gaan. Het creatieve aspect vind ik het leukste aan mijn job en hier heb ik me helemaal kunnen uitleven. Je zit natuurlijk met een bestaande structuur waarmee je rekening moet houden, maar dat is net de uitdaging. Tot nu hebben we nog geen moment spijt gehad of gedacht: hadden we dit maar anders aangepakt. Dit huis zit ons echt als gegoten.”

Het gastentoilet dat verborgen zit in het ronde volume in de woonruimte. Beeld Tim Van de Velde