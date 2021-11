Binnenkijken in een tot warme thuis omgebouwde dokterspraktijk

Frederik en Lies transformeerden een verouderd herenhuis hartje Antwerpen tot een luchtige gezinswoning, waar hedendaagse kunst en vintage klassiekers harmonieus samensmelten.

“De grote ramen aan de straatkant zijn ons venster op de wereld, achteraan hebben we zicht op de tuin en het achterliggende park. Dat is het fijne aan dit huis. Ik ben van nature nogal chaotisch, maar hier vind ik rust.”

Voor fotograaf Frederik Vercruysse betekent thuiskomen vooral een gevoel van sereniteit. Twaalf jaar geleden verhuisde hij samen met de kinderen Estelle en Maurits en zijn vrouw Lies Muys, oprichtster van het fotoproductiehuis Initials L.A., naar een voormalige dokterspraktijk in het centrum van Antwerpen. Hun statige bel-etage uit de jaren dertig, deels getekend door architect Léon Stynen, combineert nostalgische charme met een eigentijdse twist. Een gecureerde selectie kunst van voornamelijk Belgische artiesten zoals Stien Bekaert, Piet Raemdonck, Pieter Vermeersch en Thomas Bogaert – en hier en daar fotografie van Frederik zelf – siert de witte muren in de leefruimte op de eerste verdieping.

De living is een showcase van Belgisch design, met de tweekleurige ‘Alu Chair’, de ‘Hanging Lamp’ en ‘The Pillow Sofa’ van Muller Van Severen. Beeld Frederik Vercruysse

Het interieur is dan weer een geslaagde mix van vintage klassiekers en hedendaags design, van Hans Wegner tot Maarten Van Severen. Hun laatste aanwinst is The Pillow Sofa, een moduleerbare zetel van Muller Van Severen voor het Franse modelabel KASSL Editions. Voor een creatief koppel dat zich naar eigen zeggen niet echt bezighoudt met stijlregels of inrichting is hun huis een toonbeeld van goede smaak. “We houden van mooie dingen, maar het mag geen galerie worden”, zegt Frederik. “Ons interieur is een organisch gegroeid allegaartje van coups de coeur die we doorheen de jaren gevonden hebben.

Hond Zaza bewaakt de werkruimte. Beeld Frederik Vercruysse

Foto aan de muur: ‘End of the Day’ van Frederik Vercruysse. Beeld Frederik Vercruysse

We zijn geen collectioneurs en gaan niet actief naar iets op zoek. Eigenlijk kopen we gewoon wat er op ons pad komt. Dat kan jaren duren, zoals met onze salontafel.”

Ze verzamelen geen kunst voor de kunst, maar vanuit een persoonlijke connectie met het werk of de maker. Frederik: “Er moet een klik zijn, anders heeft het hier geen plaats. Meestal vallen we op iets tijdens een vernissage. Of er is een vriendschappelijke link, zoals bij Muller Van Severen. We kennen Fien (Muller, red.) en Hannes (Van Severen) al sinds onze studententijd en onze dochters blijven beste vriendinnen, ook al wonen ze niet meer bij elkaar in de buurt.”

Droom aan diggelen

De transfer van Gent naar Antwerpen was op z’n zachtst gezegd een hobbelig parcours. Frederik: “Vooral Lies verlangde naar de artistieke vibe van de modestad om haar fotoagentschap op te starten. Ik leid als fotograaf eerder een zwervend bestaan, dus voor mij maakte het niet zoveel uit.” Ze botsten vrij snel op hun droomhuis: een te renoveren seventiesbungalow met grote tuin, midden in het groen en aan de andere kant van de Schelde. Het perfecte plaatje, zeker met twee jonge kinderen in huis. Lies: “We waren al volop plannen aan het maken en naar banken aan het bellen toen we plots telefoon kregen van het notariskantoor: ons huis was verkocht voor een hoger bod.”

Aan de muur in de leefruimte hangt een compositie van familiefoto’s, een kunstwerk van Stien Bekaert en werk uit de ‘Tempo Polveroso’-serie van Frederik zelf. Op de aluminium eettafel van Maarten Van Severen staat een sculptuur van de Zweedse ontwerper Malou Palmqvist. Beeld Frederik Vercruysse

Een opdoffer van formaat die vooral bij Frederik lang bleef nazinderen. “Ik heb echt moeten afkicken en kon even geen huizen meer zien.” Lies daarentegen stortte zich nog fanatieker op de vastgoedmarkt. “Toen ik op een dag het zoekertje ‘op te frissen herenhuis’ tegenkwam, voelde ik intuïtief: dit is het. Op de foto’s zag het er donker en verouderd uit, maar de ruimtes hadden zoveel potentieel dat ik meteen een afspraak voor een bezichtiging maakte.” Een herenhuis in de stad is dan wel geen bungalow in het groen, maar Frederik liet zich toch overtuigen om mee te gaan kijken. “Het huis had precies de nostalgische uitstraling die we zochten, maar we waren nog meer gecharmeerd door de bejaarde bewoonster, de weduwe van een bekende kinderarts die hier vroeger zijn praktijk had. Haar ogen lichtten onmiddellijk op toen ze de kinderen zag. Het gaf haar gemoedsrust dat er nieuw leven in huis kwam. Ze heeft de verhuis naar haar serviceflat jammer genoeg niet meer gehaald.”

Lies: “Ons interieur is een samenraapsel van vondsten die we doorheen de jaren hebben verzameld. We gaan nooit bewust naar iets op zoek.’ Beeld Frederik Vercruysse

Het huis was van boven tot onder in de jaren zeventig blijven stilstaan en doordrongen van de dokterspraktijk. Op de benedenverdieping was een wachtzaal, een onderzoekskamertje voor baby’s en een grote consultatieruimte met toegang tot de tuin. Ideaal om een werkruimte in onder te brengen.

Frederik: “Door het drukke bloemetjesbehang, de zware gordijnen en de antieke meubels voelde het overal vreselijk benepen, maar we konden er wel doorheen kijken. Omdat we zo snel mogelijk wilden verhuizen, hebben we in eerste instantie enkel het hoogstnodige gedaan. In anderhalve maand tijd hebben we alle kamers leeggehaald, de muren wit geschilderd, het parket opgeschuurd en de keuken uitgebroken.”

Om de authenticiteit en de originele indeling van het herenhuis te bewaren, moest de keuken eruitzien alsof ze er altijd al was geweest. Het Gentse Doorzon Interieurarchitecten kwam met een ontwerp van zwevende kastjes van mauve formica en een wandrek dat om de hoek doorloopt tot in de eetkamer. Lies: “De keuken lijkt compact, maar is superpraktisch dankzij de mobiele ladeblokjes die voor extra werkruimte zorgen.”

De compacte keuken is een ontwerp van Doorzon Interieurarchitecten. Frederik: ‘Om de sfeer van het huis te bewaren, zochten we een keuken die eruitzag alsof ze er altijd heeft gestaan. De formica kastjes en het wandrek dat om de hoek doorloopt zijn een moderne interpretatie van de seventies-stijl.’ Beeld Frederik Vercruysse

Beeld Frederik Vercruysse

Beeld Frederik Vercruysse

Grootste uitdaging was de badkamer, de meest afgeleefde plek in huis. Frederik: “Het email van het bad was helemaal afgebladderd en de tegeltjes kwamen los van de muur. Bovendien was de ruimte volledig uit proportie door het metershoge plafond tegenover de kleine oppervlakte. Het voelde als een bad nemen in een koker. Interieurdesigner Frederic Hooft wist de ruimte meer in balans te brengen door het plafond te verlagen en te spelen met niveauverschillen. Het verzonken bad van Mortex, de spiegelnis boven de wastafel en de verborgen kasten geven de badkamer de serene, tijdloze uitstraling die we zochten.”

Met de recente renovatie van de achtergevel en de heraanleg van het terras is het huis na twaalf jaar gefaseerd verbouwen helemaal klaar. “Dat geeft me eindelijk tijd om de tuin verder aan te pakken. Mijn domein”, lacht Frederik. “Na al die jaren blijft dit huis ons fascineren. De oude dokter bleek een natuurfotograaf met een voorliefde voor vlinders. Hij had zijn eigen doka in wat nu ons washok is. Dat kan toch geen toeval zijn?”

BIO Fotograaf Frederik Vercruysse (47) en Lies Muys (44), oprichtster van het fotoagentschap Initials L.A., wonen samen met dochter Estelle (17) en zoon Maurits (13) in een gerenoveerd herenhuis in Antwerpen / De expo Windows van Frederik Vercruysse bij de Brusselse galerie Spazio Nobile loopt nog tot 14 november, spazionobile.com