Binnenkijken in een strakke verbouwing met beperkt budget

Een architecturaal project voor een beperkt budget hoeft geen halfslachtig compromis te zijn. Kijk maar naar deze uitgepuurde houtskeletbouw in Wingene. Met een paar slimme ingrepen van de architect en heel wat doe-het-zelf haalden jonge dertigers Soetkin en Didier het maximum uit hun ruimte.

“Zelfs na twee jaar hebben we nog altijd een vakantiegevoel als we ’s morgens wakker worden met de kwetterende vogeltjes in de tuin. Wij hoeven voorlopig niet meer op reis te gaan”, lacht interieur­achitecte Soetkin Taghon. In het voorjaar van 2020 verhuisde ze samen met haar partner Didier Couvreur, crossfitcoach en sporttherapeut, naar een moderne houtskeletbouw in het West-Vlaamse Wingene. Soetkin: “We waren eigenlijk van plan om een oud huis te renoveren, tot dit stukje bouwgrond op ons pad kwam. De eerste bezichtiging voelde echt als thuiskomen. Op het terrein was kort daarvoor een vervallen villa afgebroken. De grond werd opgesplitst in twee percelen, wij kozen voor de linkerhelft.”

Het dubbele puntdak is een architecturaal element met een extra functie: het reliëf en de hoge plafonds vergroten het ruimtegevoel binnen. Beeld Luc Roymans

Nog voor er ook maar sprake was van een huis had Soetkin al een helder beeld van het interieur in haar hoofd. Houten plafonds, een betonvloer en een minimalistische uitstraling vormden de basis, het was alleen nog zoeken naar een architect die de ideeën kon omzetten in een realistisch plan. Via een gemeenschappelijke kennis kwam het koppel terecht bij Ophélie Slimbrouck, die meteen op dezelfde golflengte zat. Ophélie: “Voor zo’n uitdagend project wordt een mens architect. (lacht) Soetkin en Didier gaven me carte blanche, maar dan wel binnen een strak budget. Om het maximum te halen uit de gelijkvloerse ruimte van net geen 120 m2 hield ik het ontwerp compact en simpel.”

Dit voorjaar start de aanleg van het groendak om de woning nog beter te integreren in het landschap. Beeld Luc Roymans

Dankzij de luifel boven het terras wordt het ’s zomers nooit te warm in huis. Beeld Luc Roymans

Het resultaat is een rechthoekige open ruimte, met in het midden een kubus waarin de keuken, badkamer en extra bergruimte verstopt zitten. Ophélie: “Door alle nutsleidingen in de box te centraliseren en alles tot op de millimeter uit te tekenen, bespaarden we geld en ruimte. We wisselden constant ideeën uit en zochten samen naar goedkope oplossingen, zonder compromissen te sluiten over aannemers of materialen.” Soetkin: “Bovendien hebben we zoveel mogelijk zelf gedaan. Voor ons kwam de lockdown precies op het juiste moment. Terwijl het land op slot was, zaten wij te klussen. Ik heb me kapot geschilderd aan de mdf-panelen van de kubus. De grijze verfpasta komt uit Denemarken en geeft de wanden een brute betontextuur.”

Beeld Luc Roymans

Het kookeiland van marmer werd op maat gemaakt door Questo en is de eyecatcher in de open leefruimte. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Van de kleur van de handdoeken in de badkamer tot de vorm van de vaas op het keukeneiland, voor Soetkin moest elk detail kloppen. “Alle kleuren en materialen zijn op elkaar afgestemd en zelfs de keukentoestellen zitten weggestopt in een kast. Visuele rust zorgt voor sereniteit. Thuis willen we kunnen ontsnappen aan de drukte.“

Soetkins oog voor detail leverde trouwens nog een gelukkige toevalstreffer op. “Normaal gezien zouden de houten latjes tegen de gevel naturel blijven, maar ik vond het effect van de zwarte beschermdoek zo mooi dat onze timmerman ze op het laatste moment zwart heeft geverfd.” Alles om de woning zo goed mogelijk te laten blenden met de bosrijke omgeving. “Ons huis ligt in woonparkgebied zodat we verplicht bomen moeten planten. In het drassige stuk achteraan staat al een wilgenbosje. Dit jaar willen we werk maken van het groendak en laten we zonnepanelen installeren. Vooraan is er nog een tuin­huis met bloemenpatio voorzien, zodat we ook vanuit de slaapkamer kunnen uitkijken op groen.”

Het geheim van deze compacte woning zit hem in de centrale kubus: de keuken, badkamer, berging en de trap naar de kelder zijn verstopt achter grijs­geschilderde mdf-wanden. Beeld Luc Roymans

DMM 05/03 binnenkijken Beeld Luc Roymans