‘Binnen enkele weken is alles toch weer dicht, dat voelen we toch allemaal aankomen?’ Feesten in tijden van corona

Hoop en blijdschap op feestlocaties met een testcentrum, bittere ellende in uitgaansbuurten als de Leuvense Oude Markt en de Langestraat in Oostende. ‘Vier mensen in mijn zaak, terwijl het er op dit tijdstip op een normale avond al minstens 100 zijn’, zucht de uitbater van Club Chaud in Oostende. Verslag van de eerste nacht mét verstrengde maatregelen, langs uitgaansbuurt, nachtclub, fuif en discotheek in Vlaanderen.

Vrijdag was de Oude Markt in Leuven nog springlevend, zaterdagavond en -nacht werd de impact van verplicht dansen met een mondmasker pijnlijk duidelijk. De studenten maken er elk weekend plaats voor de iets oudere en minder uitbundige generaties, maar de voorbije nacht kon je er niet omheen: de euforie van amper anderhalve maand geleden heeft plaatsgemaakt voor collectieve teleurstelling.

“Ik vrees dat we over een paar weken volledig gaan moeten sluiten”, vertelt de uitbater van café Belge. “Ik denk niet dat de coronacijfers gaan dalen met deze maatregelen. Covid Safe Ticket, mondmaskerplicht, allemaal goed, maar sneltesten zullen we niet afnemen. Dat is niet haalbaar, zowel financieel als organisatorisch. Wie gaat er hier een kwartier buiten in de kou staan wachten op zijn resultaat? Wij hebben alle dj’s voor vanavond afgezegd en extra tafels geplaatst. Zo kan er meer volk nog iets komen drinken. Ik zie het somber in: tegen Kerstmis is de horeca weer op slot.”

Extra tafels. En dansen kon, maar met mondmasker. Zo lossen de meste cafés op de Oude Markt in Leuven het op. Beeld JSL

Het Archief, een van de danscafés bij uitstek op de Oude Markt, gooit het eveneens ook over een andere boeg. “Wij hebben veel meer tafels en krukken in de zaal geplaatst”, klinkt het. “Iets drinken op de dansvloer met een mondmasker. Sneltesten aan de deur doen we hier ook niet, dat is onhaalbaar.”

In Baouzza City Garden was het, zij het iets later in de nacht, toch aanschuiven. Eens binnen werd het duidelijk dat de mondmaskerplicht tijdens het dansen in de praktijk inderdaad amper haalbaar is. Het Covid Safe Ticket was nog een vereiste, maar naar een mondmasker kraaide geen haan meer rond 1 uur. Hoe later het werd op de avond en hoe meer alcohol er vloeide, hoe lager het mondmasker zakte... om uiteindelijk helemaal in de broekzak of handtas te verdwijnen.

De boodschap is duidelijk op de Oude Markt in Leuven. Beeld JSL

Nog meer tristesse in de Langestraat in Oostende rond middernacht. Er zit vooral veel volk op de terrasjes. Het is dan ook een relatief warme en droge avond en een CST wordt hier niet gevraagd. De politie houdt een oogje in het zeil. Club Chaud is op dit uur normaal het mekka voor wie graag de dansbenen wil losgooien. Wanneer we de deur open trekken, krijgen we een verrassend beeld: lege tafels, werkloze medewerkers en amper één tafel, met vier mensen.

'Sabrina's Feestje' gaat door in de Vooruit in Gent. Eerst moesten alle aanwezigen door de snelteststraat. Beeld Sofie Van Waeyenberghe

“We komen af en toe eens naar hier voor de sfeer en goeie muziek. We hadden even getwijfeld of we het nachtleven wel zouden induiken, maar het is zaterdagavond, dus dat hoort erbij”, zegt Alexander Tsyganov (18) uit Oudenburg. “De zelftest ging vlot, maar dat kwartier wachten was minder plezant. We kunnen moeilijk met ons vier op de dansvloer staan. Lang zullen we niet meer blijven. Nog even van ons drankje genieten en dan nemen we de benen.” Zijn kameraad Alexander Panin (23) uit Bredene knikt instemmend. “We zullen onze avond thuis verder zetten vrees ik. Ik zal mijn cocktailshaker bovenhalen.”

Mondmaskerplicht voor wie danst: Club chaud controleert aan de ingang en een zefltest is nodig Beeld Benny Pr

Aan het onthaal bevestigen ze dat het opvallend kalm is. “Ik snap het wel”, zegt de hostess. “De mensen zijn dubbel gevaccineerd en dan moeten ze zich nog eens testen voor ze hun uitgaansavond starten. We merken ook dat sommige mensen hun identiteitskaart toevallig niet bij hebben nadat ze hun Covid Safe Ticket hebben getoond. Dan moeten we hen de toegang weigeren. Problemen levert dat niet op. Op dit uur zitten er anders zeker een honderdtal feestvierders binnen, nu kan je ze op één hand tellen. De nachtclubs zijn het grootste slachtoffer.”

Nochtans hadden zakenpartner Gilles Vanmassenhove en Niek Calcoen er alles aan gedaan om er de sfeer in te houden. “We kozen bewust voor een sneltest omdat dansen met een mondmasker niet haalbaar is”, schetst Gilles, die zich zijn avond als dj helemaal anders heeft voorgesteld. “De 200 sneltesten die we aankochten liggen grotendeels nog in de kast helaas. We zullen moeten evalueren wat we in de toekomst zullen doen. Zowel de sneltest als het mondmasker zijn een te hoge drempel. En een boete krijgen is wel het laatste wat we willen. We hebben al genoeg verlies geleden.”

Mondmaskerplicht voor wie danst: in cafe Pick mag enkel aan tafels gezeten worden Beeld Benny Pr

“Neen, u mag vanavond niet dansen, ook niet met een mondmasker op.” De boodschap is duidelijk aan de inkom van danscafé Pick op de anders op zaterdag zo bruisende Eiermarkt in Brugge. Terwijl ze bij de buren van Club Starz massaal sneltests afnemen, zal de alombekende zaak van Philip Vandenabeele tijdens de nacht stilletjes leeglopen. “Zo is er niks aan”, vinden de jongeren.

“Neen, u mag vanavond niet dansen, ook niet met een mondmasker op”, wordt er meegedeeld bij het bestellen van de drankjes. U mag aan tafel consumeren zonder mondkapje, als u rechtstaat moet het weer op.” Twee meisjes van 18 en 19 zitten een tafeltje naast ons. “We komen hier bijna elke week”, glimlachen Jolien Ally en Eline Meuleman. “In de Pick is het altijd feest. We staan hier normaal rug aan rug te shaken op dit uur. Nu is de dansvloer leeg. Dat ziet er, eerlijk gezegd, niet uit. Nu drinken we iets en gaan snel weer naar huis. Zo is er niks aan.” De muziek staat een stuk stiller dan anders, al kiest de deejay wel voor dansbare popsongs. “Maar heel bewust zullen we het volume niet hoger zetten”, zegt de kelner. “We willen geen sfeer scheppen als zou er gedanst kunnen worden.”

Nieuwe regels voor de horeca Beeld Henk Deleu

Ook in Kortrijk amper blije gezichten. Een begrafenissfeer zelfs, die eerste uren in de Reynaertstraat. Tot twintig vriendinnen opdagen. Een vrijgezellenavond, voor Sarah De Boever (25) uit Poeke, bij Aalter: “Het is vervelend en het is stom, dansen met een mondmasker op. Toch zetten we er ons over. Voor Sarah. En omdat het nog altijd een uitlaatklep blijft, het uitgaansleven. Even alles vergeten. We willen niet in een hoekje zitten huilen. Blijf de horeca opzoeken, nu het nog even kan. Want binnen enkele weken is alles toch weer dicht, dat voelen we toch allemaal aankomen, niet?”, vertellen de jongedames.

Boosterprik

Armand Poulain (27), een bekend gezicht van het nachtleven in Kortrijk, zegt wat veel mensen denken: “Ik ben dubbel gevaccineerd. Alles voor de wetenschap. Alles om het weer beter te maken. Maar nu is er twijfel. Ik vertrouw het niet meer. Nu we voelen dat we straks weer maanden binnen gaan zitten tijdens een nieuwe lockdown. Ik ben razend. Voor mij hoeft het niet meer, ook die derde boosterprik niet. Zelfs de regering weet het niet meer. Ze bakken er niets van, onze politici, ze kunnen de pot op. Met hun onduidelijke uitleg altijd. Wie snapt het nog, waar het mondmasker op moet en waar niet? Niemand toch?”

In Antwerpen blijft het mondmasker op. Beeld GV

Iets drukker is het nog in Antwerpen. Gasten van nachtclubs en danscafés moeten wel duidelijk nog wennen aan het ‘nieuwe’ uitgaan. “Ieder kwartier loop ik door de zaal om mensen duidelijk te maken dat ze hun masker moeten opzetten”, moppert een uitbater.

Rond de Grote Markt merken we wat we eerder ook al in Brugge en Leuven zagen: veel Nederlanders die hier toch nog hopen op een beetje plezier, nu in Nederland alles vroeger dichtgaat. Rond 22 uur arriveert een groepje jonge Nederlanders bij de Park Avenue. Ze worden staande gehouden door de uitsmijter. Of ze een antigeentest hebben om te laten zien. Nee, die hebben ze toch echt niet. Hun Covid Safe Ticket (CST) hebben ze wel allemaal. Ja, maar dat is niet genoeg meer. Of ze zo’n test ergens kunnen kopen? Jazeker, verderop om de hoek zou dat moeten kunnen. “We komen helemaal uit Nijmegen om hier nog wat te kunnen uitgaan,” vertelt een van hen. “Hier hadden we niet echt op gerekend. Ja, in de club zelf bieden ze ook antigeentesten aan, maar dan kosten ze 10 euro. We gaan wel even een supermarkt zoeken, of zo. Het is dat of niets. In Nederland is alles dicht om 20 uur.”

Eilandje

We lopen een stukje verder in de richting van het Eilandje. Onderweg stoppen we bij enkele horecagelegenheden en danscafés, waar het duidelijk is dat niet iedereen opgezet is met de nieuwe regels. Bij de meeste voordeuren staat een buitenwipper die alle CST’s keurig checkt voordat mensen binnen mogen, maar eenmaal binnen houden niet alle klanten even correct de maskers op. Obers, serveersters en uitbaters doen overal waar we komen hun uiterste best om iedereen aan te manen hun maskers te dragen wanneer ze door de zaak wandelen.

Bij nachtclub Red & Blue in de Lange Schipperskapelstraat staan twee buitenwippers voor zich uit te kijken. Hun zaak begint pas te lopen vanaf 12 uur en het is nog wat vroeg. “We zijn vandaag echt niet zeker hoe het gaat worden,” vertelt een van hen. “De nieuwe maatregelen zorgen voor wat twijfel, natuurlijk. En het is dan ook nog eens vies weer.” Bij het Hessenhuis lijkt de sfeer ondertussen erg gezellig. Maar de uitbater heeft liever niet dat we binnen foto’s maken. Een opmerking die we al verschillende keren hebben gehoord. “Ik wil geen mensen in de problemen brengen,” vertelt hij.

Collega's Silke en Mario zijn teamcoördinatoren in de Vooruit, nu zijn ze even laborant. Beeld Sofie Van Waeyenberghe

Meer positivisme in de Vooruit in Gent, voor ‘Sabrina’s Feestje’, een fuif voor 1.100 genodigden in de muziektempel. Een kwartier vroeger komen, even in je neus peuteren, wachten en dan fuiven, zonder mondmasker: de Gentenaars hebben het er voor over. In de feestzaal van de Vooruit werd meteen een snelteststraat onder het doopvont gehouden. Zodra de feestgangers hun sneltest hebben afgenomen, moeten ze doorschuiven naar het nauwe steegje langs de feestzaal. Wachten op géén tweede streepje. Een negatieve sneltest, een ticket en een CST geven toegang tot een dansfeest, zonder verdere restricties.

Silke en Mario werken normaal respectievelijk als coördinator nightlife en coördinator permanentie bij Vooruit. “Tja, het is eens iets anders”, zegt Silke, terwijl ze een teststaafje volgens de instructies in tube met vloeistof duwt. Nadien druppelt ze die in de sneltest en noteert ze de tijd van afname. De drie vriendinnen aan haar tafeltje schuiven gibberend door naar de laan waar ze, buiten, moeten wachten tot ze een negatieve test kunnen voorleggen.

Eline, Delphine en Kjenta: negatief getest in de snelteststraat en door naar het feestje. Beeld Sofie Van Waeyenberghe

“We hadden de tickets toch al gekocht, maar sowieso kost een test maar 5 euro en dat hadden we er wel voor over”, zeggen Yentl (32) en Evi (29). Schrik om positief te testen hebben de dames niet. “Het kan natuurlijk altijd, maar eigenlijk niet. Waar zou ik dat nog opgelopen hebben?”. Iets verderop in de rij staan Eline, Delphine en Kjenta ook te wachten met hun sneltest in de hand. “Dansen met mondmasker is echt géén optie. Dus dan hebben we het er wel voor over om nu veilig te kunnen dansen.”

Franky Devos van Vooruit is opgetogen met de teststraat. “Het gaat vlot, mensen hebben de oproep om een beetje gespreid toe te komen, goed opgevolgd. We hebben al van overal in het land organisatoren van evenementen op bezoek gekregen. Dit zou de oplossing kunnen zijn.” Slechts twee ongelukkigen kregen uiteindelijk twee streepjes op hun test. “Opvolgen doen we niet, dat is niet onze taak. Het is wel wat sneu, misschien bedenken we nog een cadeautje voor wie naar huis moet. Een boek ofzo, om de quarantaine door te komen”, bedenkt hij nog.

Intussen is de rij wel opgeschoven, na een kwartiertje kunnen de testen worden afgelezen en sta je in de fuifzaal. “Party people, put your hands in the air”, galmt het door de boxen. En dat doen ze.

Het testcentrum in de Kokorico, waar tien mensen wachten op het resultaat. Beeld DVEG

Na een hectische week werd pas vrijdag duidelijk hoe het feestweekend in Kokorico in Zomergem ingezet zou worden. Uitbater Roger Kerremans had in extremis een systeem uitgedokterd om alles veilig te laten verlopen. Klanten worden voortaan in een aparte zaal getest alvorens zij zorgeloos en zonder mondmasker op de dansvloer worden losgelaten.

Vier helpers

Bij het binnenkomen moet je in eerste instantie je CST laten scannen door een zaalwachter. Eens het groene schermpje oplicht, word je begeleid naar een zaaltje naast de hoofdzaal, dat door uitbater Roger Kerremans werd omgetoverd tot mini-testcentrum. Wanneer wij een kijkje nemen, zitten er tien personen, netjes op veilige afstand van elkaar, te wachten op de finale ‘go’. “Mijn zoon, die arts is, komt mij samen met drie andere helpers een handje toesteken. Gelukkig dat ik hem heb, want vind maar iemand die dit ‘s nacht wilt doen.”

Feest in de Kokorico. Beeld DVEG

“Ik sta volledig achter de maatregelen die ons nu opgelegd zijn”, gaat Kerremans verder. “Dit om twee redenen. Enerzijds is het voor ons van cruciaal belang om open te blijven. We hebben te lang de deuren moeten sluiten en kunnen ons geen nieuwe sluiting veroorloven. En anderzijds, en dat is veel belangrijker natuurlijk, gaat het om mensenlevens. Wij willen zo veel mogelijk ons steentje bijdragen.” Naast het inrichten van een testruimte heeft Kerremans ook nog eens 5.000 sneltests voorzien. Hij staat zelf in voor de kosten hiervan. “We willen de klanten hier niet voor laten opdraaien. We zijn al blij dat ze naar hier komen en zij zullen zich hier dan ook gratis kunnen laten testen.”

Lagere opkomst

Zaterdagavond kwamen zo’n 200 dansers afgezakt naar ‘Eindelijk Feest’. “Niet de opkomst van 650 personen die we gewoon zijn natuurlijk, maar gezien de omstandigheden zijn we met alles tevreden. Geld verdienen zit er de komende tijd niet in. Hoogstens break-even draaien, maar in het leven draait het om veel meer dan geld verdienen. Dat is de laatste maanden wel duidelijk geworden”, aldus Kerremans.

De wachtzaal in Versuz Hasselt. Hier wachten 110 bezoekers tegelijk op hun resultaat van de zelftest. Beeld RV

Bij Versuz in Hasselt krijgen we een rondleiding nog voor het echte fuifgebeuren moet losbarsten. Met een geldige coronapas én een negatieve sneltest kon je de discotheek betreden. Die test wordt net voor het betreden van de discotheek afgelegd, en dat in een speciaal testcentrum met een capaciteit van 110 bezoekers tegelijk. Zo liggen er alvast 30.000 gratis sneltesten klaar. “Zouden we hen laten betalen, dan kregen we al helemaal niemand meer over de vloer”, aldus uitbater Yves Smolders.

16 personeelsleden in testruimte

“Vanaf 22.30 uur openen we de deuren”, zegt Smolders. Want op organisatorisch vlak wordt ook dit weer een bijzondere klus. “Zo starten we eerst met de controle van de coronapas, waarna onze bezoekers verder mogen naar de testruimte die we vanaf dit weekend ter beschikking stellen. Zo’n 110 bezoekers kunnen daar op een stoel op afstand en mét mondmasker een zelftest afnemen, terwijl een dj alvast voor de nodige sfeer zal zorgen. We zetten 4 medische personeelsleden, 8 stewards en 4 bewakers in om deze testruimte in het oog te houden. Die sneltest is gratis, en ook de inkomprijs en consumentenprijzen zullen deze avond niet plots duurder worden. Lieten we hen voor deze nieuwe maatregelen betalen, dan kwam er al helemaal niemand meer.”

Maar of het niet doorrekenen van deze nieuwe maatregelen voor de Versuz financieel haalbaar is? “Dat zullen we na dit weekend wel evalueren”, vertelt Smolders. “In onze Moose-zaken kiezen we wel voor mondmasker. Maandag zullen we dan kiezen wat het beste voor ons en de klanten in de verschillende zaken werkt.”

Slechts 400 dansfanaten in Fuse. Ook zij moesten eerst getest worden. Beeld Dieter Nijs

Danstempel Fuse in Brussel opende zaterdag de deuren met testcentrum. “Vanavond voelt zo’n beetje als proefdraaien. Sowieso was het al het plan om enkel zaal Motion te openen. Die heeft een capaciteit van 400 personen. We kunnen dus een eerste keer rustig proefdraaien”, zegt creatief directeur Steven Van Belle. Voor hen is dit trouwens niet het eerste testcentrum. “We hadden deze zomer al een testevenement met heel veel volk. Daar moesten we ook een testcentrum voor voorzien. We wisten dus wel hoe dit aan te pakken.”

Hier betaalt de klant wel zelf. “Mensen doen buiten de speekseltest voor 4 euro. We denken dat dat voor hen budgetair haalbaar is en dat er voor over hebben om te feesten. Wij deden er afgelopen dagen alles aan om aan de voorwaarden te voldoen. Eerlijk? Ik denk dat het niet veiliger kan. We hopen dan ook dat we door deze aanpassingen kunnen blijven draaien en niet over twee of drie weken alsnog moeten sluiten.”