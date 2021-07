‘Bill Cosby eist honderdduizenden dollars terug na onrechtmatige opsluiting’

“We bekijken op dit moment alle juridische hoeken voor de zaak”, zegt Cosby’s woordvoerder, Andrew Wyatt in een verklaring. “We bekijken welke juridische weg, welk rechtsmiddel we kunnen nemen tegen de staat Pennsylvania. Is hem geen geld verschuldigd voor elke dag dat hij onterecht in de gevangenis zat, of heb ik het mis? Hij heeft recht op dat geld. Er is hem is veel geld verschuldigd. Onze advocaten dienen nu het papierwerk in, het gaat om een paar honderdduizend dollars.”

De 83-jarige Cosby, die wereldberoemd werd door z’n rol in The Cosby Show, werd veroordeeld voor het drogeren en aanranden van Andrea Constand, een medewerker van de Temple University, vlakbij z’n woonplaats. De feiten zouden zich in 2004 hebben afgespeeld. Cosby werd uiteindelijk in 2015 gearresteerd, enkele dagen voor de feiten zouden verjaren. Tijdens het proces getuigde eerst één andere vrouw tegen Cosby, maar de jury kon geen beslissing nemen. Daarop liet de rechter toe dat vijf andere vrouwen getuigden over hun (verjaarde) ervaringen met Cosby. Daarop werd de acteur veroordeeld tot 3 - 10 jaar celstraf, waarvan hij er dus twee heeft uitgezeten.

Cosby werd na de beslissing van de rechter meteen vrijgelaten. Hij werd buiten de gevangenis opgewacht door enkele enthousiaste fans, die hij lachend begroette. De woordvoerder van Bill Cosby bedankte toen ook het Hooggerechtshof van Pennsylvania: “We willen hen bedanken omdat ze de zaak opnieuw bekeken hebben, maar ook omdat ze eindelijk het licht gezien hebben. Mr. Cosby is een inwoner van de Verenigde Staten die zich altijd ingezet heeft voor ons land en dat op verschillende manieren. Daarnaast heeft zijn bekendheid steeds gebruikt om vrouwen te helpen. Dankzij de hulp van zijn geweldige advocaten heeft hij vandaag eindelijk zijn vrijheid terug.”