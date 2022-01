Bijzonder groot ongerept koraalrif ontdekt voor de kust van Tahiti: ‘Een kunstwerk’

Het koraalrif in de Stille Zuidzee werd ontdekt in november, tijdens een duikexpeditie om de zeebodem in kaart te brengen. Onderwaterfotograaf Alexis Rosenfeld, die op de missie aanwezig was, spreekt van een “kunstwerk”. “Het was magisch om de gigantische, prachtige rozenkoralen te zien die zich uitstrekken zover het oog reikt.”

Maar het belang van de vondst gaat verder dan dat. Koraalriffen behoren tot de meest bedreigde ecosystemen op aarde. Ze zijn kwetsbaar voor vervuiling, stijgende zeetemperaturen en veranderingen die de CO2-uitstoot in het water veroorzaken. Vele riffen, waaronder het bekende Great Barrier Reef bij Australië, zijn daardoor in verval.

Beeld AP/Alexis Rosenfeld

Beter beschermd?

De vraag rijst nu of dieper gelegen riffen misschien beter beschermd zijn tegen de opwarming van de aarde, en of ze een toevluchtsoord kunnen vormen voor het zeeleven. 25 procent van alle mariene soorten leven immers in koraalriffen.

“Meestal vinden we koraalriffen in ondiepere wateren, omdat de algen die in de koralen leven licht nodig hebben”, zegt Julian Barbiere van Unesco aan de BBC. “Maar hier zijn we in een deel van de oceaan dat verder van het land ligt, dus is er minder sediment dat in de oceaan terechtkomt.” Volgens Barbiere zijn er geen aanwijzingen dat het rif beschadigd is, en is de ongewone diepte een van de redenen daarvoor.

“Omdat ondiepe wateren sneller opwarmen dan de diepere delen van de oceaan, zullen we in de toekomst mogelijk zien dat deze diepere systemen toevluchtsoorden worden voor koralen”, zegt ook mariene bioloog Murray Roberts, verbonden aan de universiteit van Edinburgh. “Het is belangrijk dat we deze bijzondere plekken in kaart brengen, hun ecologische rol begrijpen en dat we ervoor zorgen dat we ze beschermen voor de toekomst.”

Beeld AP