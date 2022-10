Bijna november en nog meer dan 20 graden: ‘Dit zijn de eerste tekenen van een groter onheil’

November nadert en er vliegen nog muggen rond. Hoe uitzonderlijk is dat?

“Steekmuggen zijn koudbloedig. Dat wil zeggen dat hun temperatuur afhangt van de omgeving. Net als wij kunnen ze maar optimaal leven als hun temperatuur hoog genoeg is. Dus zolang het warm blijft, kunnen ze blijven doen wat ze moeten doen: larven overleven in het water en eten daar bacteriën, vrouwtjes gaan op zoek naar bloed om eitjes te leggen.”

“Muggen hebben een korte levenscyclus. Afhankelijk van de temperatuur gaan ze op een tot twee weken van ei tot volwassen dier. Daarna leggen ze opnieuw eieren. Zolang de temperatuur dat toelaat, blijven ze dat doen. Zakt de temperatuur, dan gaan de volwassen dieren in diapauze of winterslaap. Maar erg speciaal is dit niet voor hen. Wordt het volgende week kouder, dan zoeken ze gewoon een veilig plekje.”

Hoe zit dat voor planten?

“Dat hangt sterk af van plant tot plant. Er zijn planten die reageren op de lengte van een dag. Dat laatste signaleert dat het koud zal worden. Daardoor gaan planten dan in diapauze of winterslaap. Dat is een fysiologische reactie die niet omgekeerd kan worden. Bomen zijn daar een goed voorbeeld van: het is dan wel warm, hun bladeren zijn geel en beginnen al te vallen – ook omdat ze daar dit jaar al vroeger mee begonnen zijn door het droge weer in de zomer. Maar ze zijn daar nu aan begonnen, dus zetten ze dat voort. Het is niet dat ze hun bladeren nu opnieuw groen laten worden.”

“Daarentegen zijn er planten zoals gras die reageren op temperatuur en gewoon voort kunnen nu het langer warmer is. Je ziet dat ook: het gras is nog groen en koeien kunnen er daardoor nog van eten. Maar er zijn wel planten die daardoor nu in de war zijn. Doordat het warmer is, beginnen ze opnieuw te schieten. Dan krijgen ze jonge scheuten. Ook dat kan weer gevaarlijk zijn omdat jonge scheuten gevoeliger zijn aan vorst. Maar ook hier hangt dat sterk af van plant tot plant.”

Maakt u zich zorgen om de natuur met deze uitzonderlijk warme week?

“Ik zou er mij niet te druk om maken. Ik zou zelfs zeggen: profiteer ervan en ga wandelen of op het strand liggen. (lacht) Op zich heeft een week warmer weer niet zoveel effect. Als het volgende week sneeuwt en vriest, is iedereen dat alweer vergeten – ook de planten en dieren. Vergelijk het met een regenachtige en koude week in de zomer. Koudbloedige dieren kunnen dan ook een week niet verder en moeten dan ook even schuilen. Maar dat is niet erg: na die week doen ze gewoon verder. Zo’n anomalie van een week is niet zo erg. Het is natuurlijk niet zo leuk als je nu gebeten wordt door muggen. Maar als het volgende week koud wordt, dan kruipen ze weg.”

“Het is vooral natuurlijk dat deze temperaturen samenhangen met de klimaatverandering. Als seizoenen langer en langer worden en dat patroon elk jaar terugkeert, zal dat wel effect hebben.”

Zoals?

“Er zijn een hele hoop aanwijzingen dat het op dat vlak wel misloopt in de natuur. Vaak gaat dat over het wegvallen van de synchronisatie. Uit een studie blijkt bijvoorbeeld dat lentebloemen vroeger beginnen te bloeien en herfstbloemen later. Het probleem is dat er daardoor een leegte ontstaat tussen de twee seizoenen: dan zijn er gewoon geen bloemen. Bijen vinden daardoor geen voedsel.”

“Eén warme week is geen ramp. Wel is het een teken aan de wand van wat er momenteel aan het gebeuren is. Klimaatopwarming gaat traag, waardoor je het niet meteen ziet gebeuren. Dit zijn toch de eerste tekenen van een groter onheil.”