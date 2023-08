Bijna één op de drie jongens voetbalt bij een club: ‘We zien een grotere instroom sinds corona’

Steeds meer kinderen spelen voetbal. Dat stelt clubs voor uitdagingen: door een tekort aan trainers, kleedkamers en velden moeten sommige noodgedwongen met wachtlijsten werken.

“Straks komt de sjeik.”

Die uitspraak klinkt de hele middag in de voetbalkantine van KFC Sint-Joris Sportief, waar de zes- tot vijftienjarigen van het voetbalkamp SoccerFun hun boterhammetjes opeten. Na de middag staat hier altijd een spelletje op het programma. Blijkbaar kan een voetbalkamp te veel voetbal bevatten. “De hele dag zou te zwaar zijn voor de jongste groep”, zegt Preben Verbandt, verantwoordelijke van het kamp.

Vandaag is het spel ingekleed in het onderwerp dat nu al een hele zomer de voetbalwereld beheerst: de oliedollars uit Saudi-Arabië. De kinderen moeten elkaar in duo’s uitdagen, om zo geld te winnen. Ook al zien zelfs de zesjarige kinderen meteen door de verkleedkleren van de als sjeik verklede coach Ruben, zijn witte gewaad en de boodschap dat hij nieuwe talenten komt scouten zijn meteen aanleiding tot hilariteit.

Zo’n vijftig kinderen verzamelen zich rondom hem. Dat is minder dan vorig jaar. Misschien dat de regen van de voorbije maand daar voor iets tussen zit. Want het is niet dat de interesse voor voetbal afneemt, integendeel.

Forse stijging bij meisjes

In Vlaanderen voetballen 153.280 jongens en 13.385 meisjes tot en met achttien jaar, zo blijkt uit de cijfers van Voetbal Vlaanderen. “Getallen om van te duizelen”, noemt de organisatie dat zelf, en eigenlijk hebben ze wel een punt. Tussen de leeftijd van zeven en vijftien jaar is bijna één op de drie jongens aangesloten bij een voetbalclub (op latere leeftijd daalt dat naar één op de vijf). Tegenover vijf jaar geleden is het aantal voetballende jongens gestegen met 6 procent. Bij de meisjes is dat zelfs een stijging van bijna 41 procent.

“Ik ben zelf technisch verantwoordelijke opleiding van de voetbalclub Daring Brugge”, zegt Verbandt. “Was het vroeger eerder na een WK voetbal dat we meer interesse merkten, dan zien we nu sinds corona een grotere instroom.” Hetzelfde verhaal bij coach Kenneth Doom, die het ledenaantal van zijn eigen club Kleit zag stijgen van zo’n 150 naar meer dan 200 voetballers. Geen van beide heren heeft er een verklaring voor.

Voetbal is gewoon de leukste sport, legt de achtjarige Pepijn uit tijdens het middageten. “Ik vond lang geen leuke sport, tot ik begon te voetballen”, zegt hij. “Ervoor heb ik ook lopen en zwemmen gedaan. Maar daar moet je de hele tijd hetzelfde doen. Bij het voetballen kan ik dribbelen, sjotten, aanvallen, verdedigen én keeper zijn.”

Wachtlijsten

De toestroom aan voetballende jongeren stelt voetbalclubs wel voor uitdagingen. “Dat is zo op twee fronten”, zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. “Er is een nood aan infrastructuur, maar evengoed aan vrijwilligers. Als mensen vroeger vrijwilliger werden, bleven ze dat bij wijze van spreken tot in de kist. De huidige generatie van jonge ouders ziet dat minder zitten.”

Het gevolg is dat sommige elftallen overbevolkt zijn, zoals Verbandt dat noemt. De U15 van zijn club telt 34 spelers. “Dan moet je weten dat er voor een wedstrijd maar vijftien spelers geselecteerd mogen worden”, zegt hij.

Op sommige plaatsen werken clubs daarom met een wachtlijst. In het geval van de Oost-Vlaamse club JAGO Sint-Amandsberg, die in Het Laatste Nieuws getuigde over driehonderd kinderen die geen plek konden krijgen, valt dat te begrijpen. Verbandt probeert het echter zoveel mogelijk te vermijden bij zijn eigen club. Met reden: wachtlijsten zijn de hel voor kinderen. Zo vertelt de tienjarige Stan dat hij zijn beste vriend niet kon volgen naar diens voetbalclub omdat er te veel spelers waren. Dus moest hij noodgedwongen op zoek naar een andere club.

Al kan ook Verbandt niet altijd vermijden dat er met een wachtlijst gewerkt wordt. “Die kinderen probeer ik dan naar de lessen van SoccerFun op zondagochtend te leiden, zodat ze toch minstens een uurtje per week training kunnen krijgen”, zegt hij.