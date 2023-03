Bijna bood Hotel Metropole beschermd erfgoed aan: veiling uitgesteld

Ooit zette de plastic kerstboom de lobby van Hotel Metropole luister bij, nu is het bijna 6 meter hoge exemplaar te koop - compleet met kerstballen. Het illustere hotel aan het De Brouckèreplein in Brussel heropent in 2025 en veilde donderdag een deel van het meubilair. Althans: dat was de bedoeling.

De liefhebber had zich misschien al op de houten receptiedesk van 17 meter verheugd, of op de complete outfit van een hotelportier, maar de openbare verkoop van een deel van het meubilair van Hotel Metropole is voorlopig uitgesteld. Erfgoedexperts gooiden roet in het eten. Uit onderzoek in opdracht van staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) bleek dat er vermoedelijk beschermd erfgoed tussen de aangeboden koopwaar zit.

“Er ging een alarmbel af toen we de online catalogus zagen”, zegt woordvoerder Damiaan De Jonge. “Het overgrote deel van de aangeboden stukken is faux vieux, nepantiek dus, maar we zagen ook interieurstukken die mogelijk wel heel oud zijn. We hebben besloten om geen risico te nemen en starten de erfgoedprocedure op. De situatie is daarmee bevroren en in principe verlaat geen enkel stuk het hotel.”

De nieuwe eigenaar van het hotel toont begrip voor de beslissing, zo laat Centaurus Hospitality Management weten. Na de gedwongen sluiting van drie jaar geleden, onder meer als gevolg van de coronapandemie, blaast dit Franse bedrijf het hotel nieuw leven in. “De beslissing is gemaakt in overleg met de vertegenwoordigers van de eigenaar en in overleg met de staatssecretaris”, zo stellen ze in een verklaring.

“Ze hebben ook geen fout gemaakt”, verduidelijkt De Jonge. “Het ging om interieurstukken die nog niet geklasseerd waren, maar mogelijk wel erfgoedwaarde hebben. Wij streven er naar om ons onderzoek voor de zomer af te ronden. Daarna kan het interieur zonder erfgoedwaarde alsnog worden verkocht.”

Iconisch

Het hotel aan het De Brouckèreplein heropent in 2025 met 266 kamers. Het is de bedoeling dat de iconische elementen, zoals de gevel, de eerste verdieping, het trappenhuis en bepaalde meubels, behouden blijven.

Historicus Roel Jacobs vindt dat een goede zaak. “Ik begrijp best dat je niet kan blijven stilstaan, maar het lijkt mij, zeker in de gemeenschappelijke ruimtes, leuk om het oorspronkelijke interieur te behouden. Het zou zonde zijn om daar moderne lampenkappen op te hangen of hippe tafels te plaatsen. De geschiedenis van het hotel is verweven met de geschiedenis van Brussel.”

Het hotel was namelijk uniek in z’n soort, zo stelt de historicus: “Het is generaties lang door dezelfde familie uitgebaat. Aanvankelijk begonnen die een café ter promotie van hun biermerk, later breidden ze dat uit tot een hotel.”

Daar passeerden in de loop van de 125-jarige historie een hoop fameuze gasten de revue. Onder meer Albert Einstein, Marie Curie, generaal Charles de Gaulle en de Amerikaanse presidenten Dwight Eisenhower en Herbert Hoover, legden zich in één van de hotelbedden te slapen.

Conferenties

Jacobs: “Voor veel mensen is het Justitiepaleis de meest iconische plek van Brussel, maar ik vind het De Brouckèreplein eigenlijk bijzonderder. Het was lange tijd een referentiepunt. Brussel was aan het begin van de 20e eeuw vooruitstrevend en dynamisch. Dat trok genoeg clientèle voor een luxe hotel. Bovendien was België de één na grootste industriële mogendheid van Europa en in de hoofdstad werden daarom veel congressen georganiseerd.”

Ook in Hotel Metropole waar in 1911 de Solvay-conferentie beroemde natuur- en scheikundigen samenbracht. Onder de deelnemers bevonden zich toen maar liefst tien Nobelprijswinnaars.

Voldoende meubilair met een opmerkelijke geschiedenis dus. Maar wie bij de uitgestelde veiling een voormalige fauteuil van bijvoorbeeld Eisenhower of Einstein op de kop hoopt te tikken, komt er bedrogen uit. Dat soort interieurstukken worden geklasseerd en mogen niet worden verkocht.

Onderzoek zal uitwijzen hoe dat bij de plastic kerstboom zit.