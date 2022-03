Bijna alle curves stijgen weer, enkel nog daling op intensieve zorg: dit zijn de meest recente coronacijfers

Besmettingen

Tussen 4 en 11 maart werden dagelijks gemiddeld 7.936 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 31 procent meer dan in de zeven dagen die voorafgingen.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw elke dag hoger lag dan de corresponderende dag in de vorige week. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen ligt dan ook hoger dan de vorige periode.

Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting wel drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Het gemiddelde aantal testen is met 7 procent gestegen, tot 34.866 in de periode van 4 tot 11 maart. Over de hele pandemie werden inmiddels 32.189.080 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 4 en 11 maart op 24,6 procent. Dat is een stijging met 4,1 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal bedraagt 1,05. Dat is een stijging met 5 procent. Een getal boven de 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Er belanden nog altijd meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Tussen 8 en 14 maart ging het om gemiddeld 151,4 opnames, een stijging met 7 procent tegenover de voorgaande week.

Er liggen momenteel 2.100 mensen met corona in het ziekenhuis (+1 procent), van wie er 173 intensieve zorgen nodig hebben (-16 procent). Het is van eind augustus vorig jaar geleden dat er ‘maar’ zoveel coronapatiënten intensieve zorgen moeten krijgen.

Overlijdens

Elke dag overlijden gemiddeld nog 19,4 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een stijging met 1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 30.445 mensen bezweken aan het virus.