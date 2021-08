Bijna 600 Afghaanse soldaten vluchten in militaire vliegtuigen naar Oezbekistan, één toestel stort neer

Oezbekistan zegt dat er 585 Afghaanse soldaten in de vliegtuigen en helikopters zaten. De toestellen zijn sinds zaterdag in groepjes aangekomen. De Oezbeekse luchtmacht heeft ze geëscorteerd naar Termez, een stad aan de Oezbeeks-Afghaanse grens.

Bij een escort van drie vliegtuigen op zondagavond raakte een Afghaanse gevechtsjager een van de Oezbeekse gevechtsjagers. Het Afghaanse toestel stortte neer. De piloten zouden het ongeluk hebben overleefd dankzij hun schietstoel.

Een andere groep van 158 soldaten vluchtte naar Oezbekistan door een grensrivier over te steken. Sommigen deden dat zwemmend, zo bericht de Centraal-Aziatische nieuwssite Fergana. Onder de gevluchte soldaten zouden zich gewonden bevinden.

Alle soldaten zijn volgens het Oezbeekse Openbaar Ministerie aangehouden wegens een illegale grensoversteek. Het is onduidelijk of de soldaten in Oezbekistan blijven.

Tadzjikistan

Ook in Tadzjikistan zijn enkele vliegtuigen aangekomen met Afghaanse soldaten. Het gaat in totaal om ruim honderd soldaten, zeiden de Tadzjiekse autoriteiten maandag.

Een maand geleden weken al meer dan duizend Afghaanse soldaten uit naar Tadzjikistan. Ze waren naar eigen zeggen tijdens gevechten met de Taliban in de steek gelaten door hun bevelhebbers, die als eersten vluchtten. De soldaten werden enkele dagen later teruggevlogen naar Kabul, dat toen nog onder controle was van het Afghaanse leger.

Centraal-Aziatische landen maken zich zorgen over mogelijke vluchtelingenstromen vanuit Afghanistan. Ze vrezen onder meer dat extremisten zich voordoen als vluchteling en zo voet aan de grond krijgen in Centraal-Azië. De regio voert sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een harde strijd tegen extremistische bewegingen.

Rusland is ook bezorgd over instabiliteit in Centraal-Azië. Het Russische leger heeft zijn militaire basis in Tadzjikistan versterkt en oefeningen gehouden langs de Afghaanse grens met de legers van Oezbekistan en Tadzjikistan.