Bijna 50 jaar geleden verdween Marcel Coopman, de sasmeester van Kachtem. Al dan niet in of met een ‘circuskast’

Op een dag in 1974 verdween Marcel Coopman, de sasmeester van het West-Vlaamse Kachtem. In zeven verschillende versies legde zijn vriend Polleke Maes bekentenissen af, maar opgediepte stukken uit het vergeelde strafdossier wijzen plots in een heel andere richting.

Ooit leek de opheldering voor die hoogst intrigerende moord voor de hand te liggen. En toch bleef de zaak onopgehelderd. Een reeks over oude moorden en nieuwe inzichten.

Donderdag 10 november 1977. In de tot de nok gevulde assisenzaal in het oude Brugse gerechtshof ontdoen twee rijkswachters het kleine geblokte mannetje in de beklaagdenbank van zijn handboeien. De hoofdvrouw wordt gevraagd of de jury tot een antwoord is gekomen. Of Maes Leopold, hier aanwezig, schuldig is bevonden aan doodslag op Coopman Marcel. Volgens de kranten, de volgende dag, kon je een speld horen vallen.

Jazeker, zei de hoofdvrouw: “Het antwoord is neen.”

Na drie jaar en acht maanden opsluiting verlaat Polleke Maes de rechtszaal als een vrij man. Als hij bij het buitengaan de fotografen opmerkt, maakt de 56-jarige schrijnwerker uit Menen hetzelfde gebaar als Lucien Van Impe, eerder dat jaar na de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk.

Mysterieuze kast

Voor hun podcast De Crimilex-tapes diepten advocaten Bart Vosters en Christophe Bielen recentelijk het oude strafdossier op. Ze lieten acteur Maarten Bosmans het hoge Zuid-West-Vlaamse stemmetje nadoen van Polleke Maes tijdens zijn meer dan zeventig verhoren. Polleke zal zeven keer tot bekentenissen komen, en die telkens weer intrekken.

De vroegere sasbrug van het West-Vlaamse Kachtem, met links het huis van Marcel Coopman en rechts café 't Schippershof. Beeld Kos

Hij en Marcel Coopman (53) zijn al twintig jaar vrienden, als die laatste op dinsdag 5 maart 1974 verdwijnt. Marcel, in 1972 benoemd tot sasmeester in Kachtem, maar oorspronkelijk huisschilder, kwam op vrije dagen weleens klussen in Pollekes atelier. Ook die dag.

Polleke Maes: “Zijn taak bestond erin manchetten van zetels te verbinden en een kast te schilderen. Op het middaguur ben ik met Coopman naar mijn moeder geweest, twee huizen tegenover het atelier. Het middagmaal bestond uit koteletten, aardappelen, erwten en wortelen. Coopman heeft zich tweemaal bediend. Omstreeks 14 uur heeft Coopman gezegd dat hij een boodschap te doen had.”

De volgende dag doet Marcels echtgenote, de Russische Maria Popova, aangifte. Zij vermeldt in een verhoor een mogelijk verband tussen de verdwijning van Marcel en de kast die hij bij Polleke beschilderde.

Maria Popova: “Maes was in het bezit van een houten bakje van 15 centimeter bij 1 meter. Mijn man moest dit bakje water- en luchtdicht trachten te maken. Dat bakje zou dienen als staal met het oog op een bestelling door een klant van Maes. Mijn man heeft hier thuis geprobeerd dat bakje lucht- en waterdicht te maken door de binnenwanden te beplakken met behangpapier, stopverf en gewone verf. Maes heeft ons dan laten weten dat het proefbakje goedgekeurd was.”

Maria beschrijft de kast, of eerder een kist. 2 meter hoog, 80 centimeter breed en diep en met twee verwijderbare tussenschotten. Het ding stond verticaal opgesteld in het atelier. “Ik heb Maes gevraagd waarvoor de bak moest dienen”, zegt Maria. “Hij antwoordde dat hij het zelf niet wist. Ik maakte de opmerking dat het als een doodskist was.”

Ook Pollekes buurman stelde zich vragen toen hij het gevaarte zag. “Ik vroeg wat het nut kon zijn van zo’n kast. Polleke beperkte zich tot een glimlach. Het zag eruit als een kast zoals in het circus.”

In een van zijn verhoren verklaart Polleke: “Eind december 1973 kreeg ik bezoek van een persoon die zich voorstelde als Decoster A., wonende te Antwerpen, De Keyserlei, nummer niet bekend. Hij stelde voor trechtervormige kasten te leveren voor de evacuatie van huisvuil in appartementsgebouwen.”

De kist was van vezelplaat en moest langs de binnenkant worden beschermd tegen vocht. Polleke was beginnen schetsen, had dat staal ontwikkeld en kreeg een go. Op dinsdag 5 maart ergens rond halfzes, min of meer simultaan met het laatste levensteken van Coopman, was Decoster volgens Polleke de kist komen ophalen.

Varken met pet

Er klopt iets niet, merken de speurders op. De factuur van Polleke vermeldt “maken van kast”, “debet aan mijnheer Decoster A.” en een bedrag van 2.950 frank (74 euro). Er wordt geen telefoonnummer vermeld. Verificatie leert dat er op de hele De Keyserlei geen enkele Decoster woont. Een speurder vraagt Polleke: “U doet zaken met een persoon van wie u het juiste adres niet kent en met wie u telefonisch noch schriftelijk in contact kunt treden?”

Er is tegenspraak over hoe hoog de kast was. 2 meter, zegt Maria. Nee, zegt Polleke: 1,65 meter. Hij heeft de gedachten van de ondervragers geraden: als op één en dezelfde dag een man en een kist verdwijnen, is het scala aan verklaringen niet erg breed. Op 6 april wordt Polleke door de Kortrijkse onderzoeksrechter Peter Decuypere aangehouden op beschuldiging van moord. Acht maanden lang zal hij ondevraagd worden. Altijd weer eindigt dat met: “Ik blijf er bij dat ik niets te maken heb met de verdwijning van Marcel Coopman.”

Een dood varken met jas en pet doet tijdens de reconstructie dienst als lijk. Beeld RV

Aan al wie de kist ooit zag wordt gevraagd om die na te tekenen. De speurders trekken met de schetsen naar het hoofdbestuur van de reinigingsdienst in Antwerpen. Daar kent niemand een Decoster die iets zou betekenen in de lokale afvalbranche. In voorgelegde schetsen wordt wel een container voor onderaan stortschouwen in flatgebouwen herkend. Maar: “Vanwege hygiëne en brandveiligheid worden die standaard in metaal gemaakt.”

Als het onderzoek begin december 1974 nog steeds nergens lijkt te staan, besluit onderzoeksrechter Decuypere nieuwe ondervragers op de zaak te zetten: de Bewakings- en Opsporingsbrigade (BOB) bij de rijkswacht van Kortrijk. BOB’ers hebben de reputatie bekentenissen te verkrijgen waar dat andere politiediensten niet wil lukken. In hun opleiding staat op een schoolbord niet voor niets geschreven: ‘Confessio est regina probationum’. De bekentenis is de koningin der bewijsstukken.

En bekennen zal Polleke.

Na een vierdaags quasi non-stop marathonverhoor door vijf BOB’ers vertelt hij dat Marcel door de vloer van zijn zolder was gezakt en dodelijk neerviel. “Ik had hem niet aangegeven en dus geen verzekering afgesloten voor ongevallen”, zegt Polleke. “Uiteindelijk heb ik beslist om het lijk te doen verdwijnen.”

Als tijdens een reconstructie blijkt dat het zo niet kan zijn gegaan, zegt Polleke dat hij van op de zolder een zware balk naar beneden schoof en dat die per ongeluk op het hoofd van Marcel terechtkwam. Bij een volgende reconstructie wordt een vers geslacht varkentje aangekleed met een broek, een jas en een werkmanspet. Het varkentje moet de 1,68 meter grote Marcel voorstellen. Polleke propt het kadavertje bereidwillig in een juten zak en deponeert die in de koffer van zijn Opel Rekord.

Een schets van de mysterieuze kast volgens meerdere getuigen. Beeld RV

Er volgen nog versies 4, 5, 6 en 7, waarbij het er telkens op eindigt dat Polleke het dode lichaam van zijn vriend verbrandt in een oude ton, waarna hij de resten in een juten zak frommelt en die vanaf de E17-brug gaat dumpen in het kanaal Kortrijk-Bossuit.

In een van zijn versies zegt Polleke dat Maria hem vroeg om Marcel uit de weg te ruimen. “In het atelier heb ik Marcel gevraagd om eens in de kast te kruipen. Zodra ik merkte dat hij er volledig in was, heb ik de schuif voor de opening gegleden.”

Tijdens een nieuwe reconstructie giet Polleke een fles petroleum over het varkentje en steekt het in brand. Ergens halfweg zijn vele versies wordt Polleke in het proces-verbaal van verhoor geciteerd met: “Het is werkelijk een opluchting om de zaken te vertellen zoals ze echt gebeurd zijn. Ik wil hieraan toevoegen dat het mij enorm spijt dat ik de gerechtelijke diensten zoveel maanden op een dwaalspoor heb gehouden en dat dat niet met kwade bedoelingen was.”

Pollekes kist op tv

Op het proces vertelt Polleke de juryleden over die eindeloze nachten bij de BOB. Over de suggestie van zijn ondervragers om te zeggen dat het een ongeval was geweest en dat op het doen verdwijnen van een lijk “maar vier maanden staat”. Minder dan hij toen al in voorarrest zat.

Polleke Maes: “Ik zei: ‘Er is toch geen lijk?’ Een van de BOB’ers antwoordde: ‘Ge moet gij met geen lijk inzitten. Wij zullen wel een lijk vinden.’ Ze toonden mij boeken met wetteksten om mij te doen geloven dat op het wegmaken van een lijk lichte straffen staan.”

Met de vrijspraak eindigt de zaak-Maes als lesmateriaal over valse bekentenissen. Als de ex-beklaagde in 1990 overlijdt, schrijft een krant: “Polleke Maes nam het geheim mee in zijn graf.” Maar misschien is die aanname wat gratuit.

In 1974 hebben Belgische tv’s maximaal twee zenders, BRT en/of RTB, en in de Frans-Belgische grensregio mits je een goed afgestelde antenne op je dak hebt ook de Franse ORTF. In de avond van 15 augustus 1974, vier maanden voor Pollekes eerste bekentenis, nestelt onderzoeksrechter Decuypere zich voor zijn tv voor La mariée était en noir, een Franse film uit 1968 met Jeanne Moreau op de ORTF. De magistraat zit zich al weken het hoofd te breken over de kist. Op basis van de schetsen hebben speurders meerdere versies nagebouwd, in de hoop dat het enigma zich zo zou verklaren.

Voor de film begint, is er het tv-journaal. Opeens ziet de onderzoeksrechter ze. Dé kist. De kist van Polleke Maes. Of toch in elk geval iets wat er verdomd sterk op lijkt. De onderzoeksrechter hoort de nieuwslezer zeggen dat deze kist, gevuld met namaak-Louis XVIII-meubelen, door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in beslag is genomen op Staten Island in New York. Er zat 75 kilo onversneden heroïne in.

In 1974 hebben tv-toestellen geen terugspoelfunctie. In het oude strafdossier zit een brief van de gerechtelijke politie (GP) van Kortrijk aan de tv-zender: “Voor de noodwendigheden van een crimineel onderzoek zou de magistraat in het bezit wensen te komen van een foto van een kist, vertoond tijdens de uitzending van het nieuwsjournaal van 15 dezer.”

Polleke Maes giet houtschilfers in de ton bij een reconstructie. Beeld RV

De speurders worden doorverwezen naar Interpol in Parijs. Vandaar uit wordt op 12 december in een A4’tje uitgelegd dat de vangst plaatsvond na onderzoek tegen “Maurice Schoch en anderen”. Als je de naam Maurice Schoch door Google haalt, stoot je op een artikel uit Le Monde van 14 juni 1978 over het laatste proces tegen The French Connection, een van ’s werelds eerste grote drugsnetwerken, die via Zuid-Franse havens heroïne de VS binnensmokkelde.

Schoch en zijn broer hebben het op een akkoordje gegooid met de DEA en kopstukken Urbain Giaume en Joseph Patrizzi verraden. Zo kon de kist worden onderschept. Volgens Le Monde heeft het duo tussen 1969 en 1974 “duizend kilo pure heroïne verstuurd over de Atlantische Oceaan”. Een rapport van de Amerikaanse Senaat vermeldt 2 ton en noemt België als een van de betrokken landen.

Er zijn maar weinig foto’s van de op Staten Island in beslag genomen kist. Eentje werd afgedrukt in The New York Times op 15 augustus 1974. Heren van de DEA, het openbaar ministerie in New York en de federale recherche poseren bij de kist. Hier zie je de buitenkant iets beter. Leg ze naast de schets van Maria Popova en alles lijkt opeens helder.

Er was een Belg bij The French Connection, André Condémine. Hij ronselde sinds 1969 her en der naïeve zielen om tegen betaling van 70.000 tot 80.000 dollar grote kisten of auto’s met heroïne in te vergezellen bij een bootreis naar New York. Ze kregen als raad mee: “Hoe minder je weet, hoe beter.” Het lijk van Condémine werd in 1975 aangetroffen in de Seine in Parijs. Geliquideerd. Drugshandel gaat wel vaker gepaard met liquidaties.

In zijn laatste versie, die hij ook zal volhouden tijdens het proces, zegt Polleke dat Marcel die bewuste 5 maart is vertrokken met de kist én de zogenaamde Decoster, in een blauw-grijze Citroën-bestelwagen. Marcel had hem doen beloven niets te zeggen tegen Maria Popova. “Marcel heeft in de kist zakjes ingebracht waarvan ik vermoed dat het verdovende middelen waren. Ze zijn weggereden en ik heb Marcel niet meer gezien.”

Het laatste stuk over de drugspiste in het oude strafdossier is een brief van onderzoeksrechter Decuypere op 14 januari 1975 waarin hij de GP aanmaant tot verder onderzoek: “Tijdens de uitzending van ORTF werd een kist (niet een meubel) getoond welke nagenoeg dezelfde afmetingen had als de door Maes vervaardigde kist.”

Er is geen gevolg aan gegeven. Want een bekentenis geldt in 1975 in het overwegend katholieke Vlaanderen nog steeds als koningin der bewijsstukken.