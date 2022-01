Bijna 50.000 besmettingen per dag, aantal patiënten op intensieve blijft wel dalen: dit zijn de coronacijfers

Tussen 16 en 22 januari werden dagelijks gemiddeld 49.289 nieuwe besmettingen vastgesteld, op weekbasis een stijging met 77 procent. De omikronvariant is momenteel verantwoordelijk voor ruim 94 procent van de besmettingen. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 2,9 miljoen mensen besmet met het virus.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag van de laatste week fors hoger ligt dan een week eerder. Maandag 17 januari werden maar liefst 62.421 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een dagrecord sinds het begin van de epidemie in ons land. In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Tussen 16 en 22 januari werden dagelijks gemiddeld 114.385 testen afgenomen. Dat is 32 procent meer dan tijdens de voorgaande zevendaagse periode.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is tussen 16 tot 22 januari gestegen naar 45,2 procent. Dat is een stijging van 10,9 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal is met 12 procent gestegen tot 1,27. Een getal boven 1 geeft aan dat de pandemie in kracht toeneemt.

Ziekenhuisopnames

Tussen 19 en 25 januari werden elke dag ook gemiddeld 330 nieuwe Covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een toename met 51 procent.

In totaal liggen er nu 3.438 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis (+42 procent), van wie er 367 intensieve verzorging nodig hebben (-6 procent).

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 16 tot 22 januari gestegen (+20 procent) tot gemiddeld 25 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.863 coronadoden te betreuren.

Vaccinaties

9.093.492 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. 8.847.430 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 89 procent van de volwassen en 77 procent van de volledige bevolking. 6.343.085 Belgen een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 55 procent van de totale bevolking en 68 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.578.138 inwoners minstens deels gevaccineerd: 83,84 procent van de volledige bevolking. 5.413.457 onder hen zijn volledig ingeënt: 81,37 procent van de hele bevolking. 4.203.623 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 63,18 procent van de volledige bevolking.